!!Génocide à Gaza: J 763!! Après plus de deux ans de génocide israélien, l'aide attendue atteint-elle enfin Gaza?

Après plus de deux ans de génocide, 'Israël' n'a autorisé qu'une fraction des livraisons d'aide humanitaire convenues dans le cadre du cessez-le-feu, maintenant dans sa 3è semaine, y compris les abris et la nourriture. Les agences d’aide et les habitants de Gaza décrivent l’aide entrant comme «limitée», appelant 'Israël' à faciliter le flux d’assistance.

La famine de fabrication israélienne

Au cours de la guerre génocidaire de deux ans contre Gaza, 'Israël' a fermé tous les points de passage frontaliers, y compris le point de passage de Rafah avec l'Égypte, bloquant l'entrée de l'aide et des marchandises.

Le siège serré a conduit à une famine, officiellement déclarée par l'IPC en août, laissant des dizaines/centaines de morts de malnutrition et un manque de médicaments.

Que dit le cessez-le-feu au sujet de l’aide de Gaza?

L’accord négocié par les États-Unis signé le 10 octobre entre le Hamas et 'Israël' a stipulé la fin du siège par la réouverture du point de passage de Rafah pour la circulation des personnes et l’entrée de 600 camions d’aide humanitaire, dont 50 transportant du carburant, par jour.

Non. Voici pourquoi:

Dans un communiqué publié samedi, le bureau des médias gouvernementaux de Gaza a déclaré que 3.203 camions commerciaux et d'aide ont apporté des fournitures à Gaza entre le 10 et le 31 octobre.

Il s'agit d'une moyenne de 145 camions d'aide par jour, soit seulement 24% des 600 camions qui sont censés entrer quotidiennement à Gaza dans le cadre de l'accord, a-t-il ajouté.

Mouvement des personnes: 'Israël' a jusqu'à présent maintenu le point de passage de Rafah fermé, empêchant des dizaines de milliers de personnes gravement blessées et malades de demander des soins à l'étranger.

Fuel/Carburant: Seuls environ 115 camions de carburant sont entrés, soit 10% de la quantité convenue.

Camions: Le nombre de camions entrant dans la bande de Gaza est toujours bien en deçà des 600 nécessaires par jour, avec une moyenne d'environ 145 transportant l'aide humanitaire, ainsi que certains transports de marchandises commerciales.

Médecine: Seulement environ 10% des fournitures médicales essentielles et urgentes sont entrées.

Machinerie lourde: 'Israël' n'a pas encore permis l'entrée de machinerie lourde pourtant indispensable pour dégager les décombres, rouvrir les routes et récupérer les corps.

Abris: 'Israël' n'a pas permis à une quantité significative de tentes et d'abris d'entrer depuis le début de la guerre.

À quels aliments Israël refuse-t-il ou limite-t-il l’accès?

'Israël' bloque l’accès à plus de 430 types d’aliments essentiels. Parmi ces éléments:

Œufs, viande rouge, viande blanche

Poissons

Fromage & produits laitiers

Fruits & légumes

Suppléments nutritionnels

Ainsi que des dizaines d'autres éléments essentiels pour les femmes enceintes et les patients

"Nous condamnons fermement l'obstruction de l'occupation israélienne à l'égard de l'aide et des camions commerciaux et la tenons pleinement responsable de l'aggravation et de la détérioration de la situation humanitaire à laquelle sont confrontées plus de 2 millions de personnes dans la bande de Gaza", a déclaré samedi le bureau dans un communiqué.

Il a également appelé le président américain Donald Trump et d’autres médiateurs de l’accord de cessez-le-feu à faire pression sur 'Israël' pour qu’il autorise l’aide humanitaire à Gaza «sans restrictions ni conditions».

En outre, depuis la signature du cessez-le-feu à Gaza, 'Israël' continue de violer l'accord. Ces violations comprennent des crimes de tirs directs contre des civils, des bombardements et des ciblages délibérés, et l’arrestation d’un certain nombre de civils, reflétant la politique d’agression continue de l’occupation malgré la fin déclarée de la guerre, a déclaré le Bureau.

Que disent les agences d'aide?

L’aide et les groupes de l’ONU ont déclaré que malgré des besoins écrasants, l’occupation israélienne ne permet toujours qu’une «petite fraction» de l’aide humanitaire nécessaire à Gaza.

"Le cessez-le-feu doit immédiatement libérer un accès humanitaire complet et sans restriction à Gaza, soutenu par la communauté internationale pour garantir le maintien d'un cessez-le-feu durable", a déclaré Oxfam la semaine dernière. ''La communauté internationale doit également veiller à ce qu’'Israël' ouvre tous les points de passage et permette à l’aide et aux marchandises commerciales de circuler librement et en toute sécurité à grande échelle dans tous les coins de la bande de Gaza.''

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a déclaré que l’intensification des opérations humanitaires «se poursuit dans le cadre du cessez-le-feu, mais reste contrainte par les restrictions en cours et d’autres obstacles».

Selon l’OCHA, les convois d’aide ont fait face à des ordres répétés de réacheminement d’'Israël' pendant trois jours consécutifs, les forçant à utiliser le corridor de Philadelphi le long de la frontière avec l’Égypte avant de se déplacer vers le nord à travers la route côtière étroite et fortement congestionnée.

''Cette route est étroite, endommagée et fortement congestionnée. Le mouvement est resté plus lent, même après que le Programme alimentaire mondial ait réparé la route. D'autres passages et itinéraires internes sont nécessaires pour élargir les collectes et la réponse", a déclaré le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, lors d'un point de presse la semaine dernière.

Aujourd’hui, 40 ONG internationales, dont Médecins Sans Frontières, Oxfam, People in Need et NRC, ont déclaré la semaine dernière qu’'Israël' avait refusé 99 demandes d’acheminement d’aide à Gaza au cours des 12 premiers jours du cessez-le-feu.

Les trois quarts des refus sont survenus au motif que ces organisations, dont certaines opèrent à Gaza depuis des années, n’étaient «pas autorisées» à acheminer de l’aide à la bande de Gaza, ont déclaré les groupes humanitaires.

"Nous sommes maintenant dans une impasse", a déclaré Jan Egeland, chef du Conseil norvégien pour les réfugiés, expliquant que lorsque son groupe demande à apporter de l'aide, l'occupation israélienne dit: "Votre enregistrement est en cours d'examen, à ce jour vous n'êtes pas autorisés à apporter des fournitures d'aide."

Dans ce contexte, l'UNRWA a déclaré que les fournitures d'abris d'hiver suffisantes pour un million de personnes restent stockées dans des entrepôts et sont interdites par 'Israël' d'entrer à Gaza.

Les responsables locaux avertissent que la population déplacée de Gaza est confrontée à des conditions de vie désastreuses. Alaa al-Batta, maire de Khan Younis, a déclaré que des milliers de personnes déplacées vivent dans des tentes délabrées qui ne peuvent pas les protéger du froid hivernal ou de la chaleur estivale. Il a ajouté que 93% des tentes sont inhabitables, forçant plus de 900.000 habitants et des dizaines de milliers de personnes déplacées de force de Rafah dans des conditions surpeuplées.

Ahmed Ashour, un habitant de Tel al-Hawa, a déclaré à QNN que les conditions dans la ville de Gaza sont «misérables». ''Cela s’aggrave avec les décombres, la destruction et les tentes délabrées. Nous espérions que le cessez-le-feu augmenterait le flux d'aide, mais rien ne s'est passé", a-t-il ajouté.

Nadia Seda, une mère de trois enfants, dit: ''Quand pourrons-nous manger comme des gens normaux? Mes enfants veulent manger de la viande ou même une pomme. L'aide entrant dans Gaza est limitée et restreinte. Nous voulons des œufs, du poulet, de la viande, des légumes...'', dans une liste continue.

Elle a parlé à QNN des tendances alimentaires qu’ils voient régulièrement sur TikTok et d’autres applications de médias sociaux alors qu’ils meurent de faim à Gaza. ''Le monde n’a donc aucune pitié'', déplore-t-elle.

Rédaction Quds News Network -

02.11.25