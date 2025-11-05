!!Génocide à Gaza: J 761!! Quand tous les regards sont braqués sur Gaza, la Cisjordanie mise à feu et à sang par les colons

La Cisjordanie confrontée à la violence sans précédent des colons et de l'armée du régime génocidaire

Trois agriculteurs palestiniens ont été blessés par des tirs de colons extrémistes sionistes qui les ont attaqués, alors qu’ils récoltaient des olives dans le village d’Al-Maniya, au sud-est de Bethlehem, en Cisjordanie. Parallèlement, les forces de l’armée d’occupation ont pris d’assaut plusieurs villes et localités de Cisjordanie.

Des sources locales ont indiqué que des colons sionistes ont incendié un véhicule et une pièce agricole dans la localité de Farata, à l’est de Qalqiliya, en Cisjordanie.

Des colons sionistes ont également laissé paître leur bétail sur les terres palestiniennes et entre les oliviers dans la région de Birya Sa’ir, au nord-est d’Hébron, et à Khirbet Shaab al-Batm, dans les collines de Masafer Yatta, au sud d’Hébron — dans des attaques simultanées visant la saison de la récolte des olives.

D'autres colons sionistes ont en outre attaqué des Palestiniens et des militants étrangers dans la localité de Beita, au sud de Nablus. Plusieurs agriculteurs palestiniens ont été blessés lors d’agressions de ces colons extrémistes, durant leur récolte des olives entre le village de Bourin et la ville de Hawara, au sud de Nablus.

Dans le même contexte, le journal Yediot Aharonot a rapporté, citant une source sécuritaire sioniste, que les attaques des colons extrémistes en Cisjordanie étaient «hors de contrôle».

De son côté, l’UNRWA (l’Agence des Nations-unies pour les réfugiés palestiniens) a déclaré que les agressions des colons sionistes se poursuivaient dans toute la Cisjordanie pendant la saison annuelle de la récolte des olives.

L’agence a souligné que le mois dernier avait été le plus violent pour les colons en Cisjordanie, depuis 12 ans, précisant que ces attaques menaçaient le mode de vie de nombreux Palestiniens.

Parallèlement, la Commission de résistance au Mur et à la colonisation a annoncé que les Palestiniens avaient subi environ 259 attaques de la part de l’armée et des colons extrémistes, pendant la saison de la récolte des olives.

Un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a confirmé que la saison actuelle de la récolte des olives en Cisjordanie avait connu le niveau le plus élevé d’attaques de colons sionistes, depuis cinq ans.

Le rapport a documenté 126 agressions menées par des groupes de colons sionistes contre plus de 70 villages et localités palestiniennes, comprenant la destruction de plus de 4.000 oliviers et plants d’oliviers.

Par ailleurs, les forces armées d'occupation ont poursuivi leurs incursions et raids quotidiens dans les villes et villages palestiniens. Elles ont notamment pénétré dans la ville de Silwad, au nord-est de Ramallah.

Elles ont également fait irruption dans le village de Kafr Ein, au nord-ouest de Ramallah, et ont arrêté l’enfant Abdallah Malik Al-Issa (15 ans), après avoir perquisitionné la maison de sa famille.

À Nablus, dans le nord de la Cisjordanie, les forces armées d’Occupation sioniste ont envahi la partie orientale de la ville. Des témoins oculaires ont rapporté que plusieurs véhicules militaires ont pénétré dans cette zone et autour du camp d’Askar al-Qadim, depuis le poste de contrôle militaire de Beit Furik, tirant des grenades fumigènes, assourdissantes et lacrymogènes avant de se retirer.

Au sud de la Cisjordanie, les forces armées de l’entité occupante ont également fait irruption, dans la nuit, dans le village de Marah Rabah, au sud de Bethlehem. Des sources locales ont précisé que les soldats sionistes ont lancé des grenades assourdissantes, perquisitionné plusieurs maisons et saccagé leur contenu, sans signaler d’arrestations.

Dans la vallée du Jourdain, les forces armées de l’occupant sioniste ont pris d’assaut une habitation dans la localité de Khirbet Al-Hadidiya, au nord de la vallée, retenant la famille à l’extérieur pendant plus d’une heure, tout en fouillant la maison et en détruisant plusieurs de ses biens.

Ces agressions s’inscrivent dans une large vague d’escalade militaire et coloniale en Cisjordanie, ayant causé la mort de 1.063 Palestiniens et blessé près de 10.000 autres, en plus de l’arrestation de plus de 20.000 personnes, dont 1.600 enfants, parallèlement à la guerre d’extermination dans la bande de Gaza.

Depuis octobre 2023, le génocide barbare sioniste à Gaza a fait près de 69.000 martyrs palestiniens (recensés officiellement à ce jour-ndlr.MCP)) et 170.665 blessés, majoritairement des enfants et des femmes.

Rédaction Palinfo -

02.11.25