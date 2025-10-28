!!Génocide à Gaza: J 753!! Le 'Tribunal pour Gaza' ouvre une session historique à Istanbul pour dénoncer le génocide

Falk a également salué les récents efforts des Nations-unies, notamment ceux de la Commission d’enquête sur Gaza et les rapports soumis par Francesca Albanese, actuelle rapporteuse spéciale de l’ONU sur la Palestine, qui a fait face à une violente réaction politique pour avoir documenté les crimes israéliens.

Malgré le harcèlement et la diffamation, Francesca Albanese a porté la vérité à un large public, afin de contrer les mensonges et la propagande officiels, a déclaré Falk, précisant qu’elle avait même été interdite d’entrée aux États-Unis pour présenter ses conclusions devant l’Assemblée générale de l’ONU.

Falk a en outre souligné qu’au-delà de la documentation des crimes, le Tribunal joue un rôle essentiel dans ce qu’il appelle la “guerre de légitimité”, c’est-à-dire la bataille morale et juridique autour du récit du conflit.



“Le consensus grandissant selon lequel 'Israël' est devenu un État paria ou voyou constitue une preuve solide que les Palestiniens sont en train de gagner — ou ont déjà gagné — la guerre de la légitimité. L’histoire montre que le camp qui remporte cette bataille morale finit souvent par influencer l’issue politique, même après d’immenses souffrances”, a-t-il ajouté.

Alors que les audiences se poursuivent à Istanbul, les participants décrivent le Tribunal comme un acte de conscience collective sans précédent, visant à révéler la réalité du génocide à Gaza et à mobiliser la solidarité mondiale.



“La situation actuelle à Gaza et en Cisjordanie occupée exige plus que des mots ou une politique symbolique. Elle exige des actions et des engagements concrets. Il est temps d’imposer la responsabilité d’'Israël' pour ce crime des crimes”, affirme Falk.

Le verdict final du Tribunal, symbolique et sans valeur contraignante, visera à établir un témoignage moral et historique du génocide israélien contre le peuple palestinien, génocide qui a déjà causé la mort de plus de 68.000 personnes (selon les chiffres du ministère de la santé de Gaza, dont on imagine les difficultés de travail-ndlr.MCP) et dévasté l’enclave palestinienne.

Zeynep Çonkar -

23.10.25