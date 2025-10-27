!!Génocide à Gaza: J 752!! Il y a eu les sinistres expériences des nazis sur les juifs d'Auschwitz, il y a dorénavant celles des sionistes sur les Palestiniens de Sde Teiman

Au moins 135 corps mutilés de Palestiniens détenus dans une prison israélienne tristement célèbre, selon des responsables de Gaza (The Guardian)

Au moins 135 corps mutilés de Palestiniens renvoyés par 'Israël' à Gaza avaient été détenus dans un centre de détention tristement célèbre, déjà visé par des accusations de torture et de décès illégaux en détention, ont indiqué des responsables du ministère de la Santé de Gaza au Guardian.

Le directeur général du ministère de la Santé, le Dr Munir al-Bursh, et un porte-parole de l’hôpital Nasser de Khan Younis, où les corps sont examinés, ont déclaré qu’un document trouvé à l’intérieur de chaque sac mortuaire indiquait que tous provenaient de Sde Teiman, une base militaire située dans le désert du Néguev où, selon des photos et témoignages publiés par le Guardian l’année dernière, des détenus palestiniens étaient enfermés dans des cages, les yeux bandés et menottés, enchaînés à des lits d’hôpital et contraints de porter des couches.

''Les étiquettes à l’intérieur des sacs mortuaires sont rédigées en hébreu et indiquent clairement que les dépouilles ont été conservées à Sde Teiman'', a déclaré Bursh. ''Les étiquettes montraient également que des tests ADN avaient été effectués sur certaines d’entre elles.''

L’année dernière, l’armée israélienne a ouvert une (mascarade) d’enquête pénale, toujours en cours, sur la mort de 36 prisonniers détenus à Sde Teiman.

Dans le cadre de la trêve négociée par les États-Unis à Gaza, le Hamas a remis les corps de certains (détenus) morts pendant la guerre, et 'Israël' a jusqu’à présent transféré les corps de 150 Palestiniens tués après l’attaque du 7 octobre 2023.

Certaines des photographies des corps palestiniens vues par le Guardian, qui ne peuvent être publiées en raison de leur caractère explicite, montrent plusieurs victimes les yeux bandés et les mains liées derrière le dos. Une autre image montre une corde nouée autour du cou d’un homme (aperçu ici et ici; âmes sensibles s’abstenir).

Les médecins de Khan Younis ont déclaré que les examens officiels et les observations de terrain ''indiquent clairement qu’'Israël' a commis des meurtres, des exécutions sommaires et des actes de torture systématique contre de nombreux Palestiniens''. Les responsables de la santé ont affirmé que les constats documentés incluaient ''des signes évidents de tirs directs à bout portant et des corps écrasés sous les chenilles de chars israéliens''.

Eyad Barhoum, directeur administratif du complexe médical Nasser, a indiqué que les corps ''ne portaient aucun nom, seulement des codes'' et qu’une partie du processus d’identification avait déjà commencé.

S’il existe des preuves substantielles que de nombreux Palestiniens rapatriés ont été exécutés, il demeure difficile de déterminer où les victimes ont été tuées. Sde Teiman sert de lieu de stockage pour les corps provenant de Gaza, mais c’est aussi un camp de détention tristement célèbre pour les décès en captivité et les actes de viols collectifs barbares commis sur des détenus palestiniens. Les défenseurs des droits de l’homme réclament une enquête pour établir si certains des morts ont été tués sur place, et si oui, combien.

Le corps de Mahmud Ismail Shabat, 34 ans, originaire du nord de Gaza, portait des marques de pendaison autour du cou et ses jambes avaient été écrasées par les chenilles d’un char, ce qui suggère qu’il a été tué ou blessé à Gaza avant que son corps ne soit transféré à Sde Teiman. Son frère Rami, qui a identifié le corps grâce à une cicatrice d’une ancienne opération chirurgicale à la tête, a déclaré: ''Ce qui nous a le plus bouleversés, c’est que ses mains étaient liées et que son corps portait des traces évidentes de torture.''

''Où est le monde?'' a demandé la mère de Shabat. ''Tous nos otages nous ont été rendus torturés et brisés.'' Certains médecins palestiniens affirment que le fait que de nombreux corps aient les yeux bandés et les mains liées suggère qu’ils ont été torturés, puis tués pendant leur détention à Sde Teiman, où, selon les médias israéliens et les témoignages de gardiens de prison lanceurs d’alerte, 'Israël' détiendrait près de 1.500 corps de Palestiniens originaires de Gaza.

Un lanceur d’alerte qui s’est confié au Guardian et a été témoin des conditions de détention à Sde Teiman a déclaré: ''J’ai vu un patient de Gaza amené avec une blessure par balle à la poitrine gauche. Il avait aussi les yeux bandés et les poignets menottés, et il était tout nu à son arrivée au service des urgences. Un autre patient, blessé par balle à la jambe droite, est arrivé à mon hôpital dans des conditions similaires.''

Un autre lanceur d’alerte a déjà décrit comment les patients, tous originaires de Gaza, étaient menottés à leurs lits. Ils portaient tous des couches et avaient les yeux bandés. On lui a dit que certains patients venaient d’hôpitaux de Gaza. ''Il s’agissait de patients capturés par l’armée israélienne alors qu’ils étaient soignés dans des hôpitaux de Gaza, puis amenés ici. Ils avaient des membres amputés et des plaies infectées. Ils gémissaient de douleur.''

Il a affirmé que l’armée n’avait aucune preuve que les détenus appartenaient au Hamas, certains d’entre eux demandant à plusieurs reprises pourquoi ils étaient là. Dans un cas, a-t-il précisé, il a appris qu’un détenu avait été amputé d’une main ''parce que ses poignets étaient devenus gangrenés en raison des blessures causées par les menottes''.

Shadi Abu Seido, journaliste palestinien de Gaza travaillant pour Palestine Today, libéré après 20 mois de détention à Sde Teiman et dans une autre prison israélienne, a déclaré avoir été arrêté par les forces israéliennes à l’hôpital al-Shifa le 18 mars 2024. ''Ils m’ont complètement déshabillé pendant 10 heures, dans le froid'', a-t-il témoigné dans une interview vidéo publiée sur Instagram par la chaîne publique turque TRT. ''J’ai ensuite été transféré à Sde Teiman et détenu là-bas pendant 100 jours, durant lesquels je suis resté menotté et les yeux bandés. Beaucoup sont morts en détention, d’autres ont perdu la raison. Certains ont été amputés d’un membre. Ils ont subi des violences sexuelles et physiques. Ils ont amené des chiens qui nous ont uriné dessus. Quand j’ai demandé pourquoi j’avais été arrêté, ils m’ont répondu: 'Nous avons tué tous les journalistes. Ils sont morts une fois. Mais nous t’avons amené ici pour que tu meures des centaines de fois.”'

Les traces de torture et d’abus constatées sur les corps des Palestiniens récemment renvoyés par 'Israël' à Gaza sont horribles, mais malheureusement pas surprenantes. Ces conclusions confirment ce que Physicians for Human Rights Israel (Médecins pour les droits de l’homme — 'Israël') a révélé au cours des deux dernières années sur les conditions à l’intérieur des centres de détention israéliens, en particulier au camp de Sde Teiman, où des Palestiniens ont été systématiquement torturés et tués par des soldats et des gardiens de prison.

Physicians for Human Rights Israel a déclaré: ''Le nombre sans précédent de Palestiniens morts en détention israélienne, les preuves vérifiées et documentées de décès résultant de tortures et de négligence médicale, et maintenant les conclusions tirées de l’examen des corps rapatriés, ne laissent aucun doute: une enquête internationale indépendante est désormais indispensable pour que les responsables en 'Israël' soient tenus de rendre des comptes.''

Le Guardian a soumis des photographies des corps à un médecin israélien qui avait lui aussi été témoin du traitement des prisonniers à l’hôpital de campagne de Sde Teiman. Sous couvert d’anonymat, le médecin a déclaré que l’une des photos ''montre que l’homme avait les mains liées, probablement avec des attaches en plastique. Il y a un changement de couleur entre les bras et les mains au niveau des attaches, ce qui indique probablement des altérations ischémiques dues à des contraintes excessives''. Il a ajouté: ''Il pourrait s’agir d’une personne blessée puis capturée (et donc décédée en détention israélienne) ou d’une personne morte des suites de blessures infligées après sa capture.''

Le Dr Morris Tidball-Binz, médecin légiste et rapporteur des Nations-unies, a déclaré: ''Il faudrait faire appel à une assistance médico-légale indépendante et impartiale pour aider à examiner et identifier les morts.''

Contactées au sujet des allégations de torture, les Forces israéliennes ont indiqué avoir demandé au Service pénitentiaire israélien (IPS) d’enquêter. L’IPS n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Concernant les abus présumés à Sde Teiman et les actes de torture infligés aux prisonniers, l’armée israélienne a précédemment déclaré qu’elle traitait les détenus ''de manière appropriée et avec soin'' et que ''toute allégation de faute commise par des soldats de l’armée israélienne est examinée et traitée en conséquence. Dans les cas appropriés, des enquêtes criminelles sont ouvertes par la police militaire''.

Interrogées sur l’affirmation selon laquelle les corps palestiniens provenaient de Sde Teiman, l’armée israélienne a répondu qu’elle «ne commentait pas cette affaire».

Lorenzo Tondo (Jerusalem) & Seham Tantesh (Gaza) -

23.10.25