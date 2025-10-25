!!Génocide à Gaza: J 750!! APPEL CITOYEN: Non!, à l'interdiction de drapeaux à la fenêtre

LIBERTÉ D’EXPRESSION EN DANGER

Depuis quelques jours, une information circule et elle est grave: des mesures seraient envisagées pour interdire aux citoyen·ne·s d’accrocher un drapeau à leur fenêtre. Nous parlons ici de drapeaux nationaux, et non de symboles dont l’usage est déjà limité par la loi. Mais il est clair pour toutes celles et ceux qui suivent ces décisions, que cette mesure vise particulièrement le drapeau palestinien, et donc toute expression de solidarité politique ou critique vis-à-vis des crimes et de l’occupation israélienne.

Ceci est une atteinte directe et scandaleuse à la liberté d’expression, un droit fondamental garanti par:

La Constitution belge (Article 19 : liberté d’expression);

La Convention européenne des droits de l’homme, Article 10: «Toute personne a droit à la liberté d’expression»;

La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme qui protège les formes symboliques d’expression, y compris dans l’espace privé, tant que celles-ci ne violent pas la loi (affichages pacifiques de drapeaux, banderoles, messages politiques)

Posons les questions simples mais essentielles

Qui décide quel drapeau national peut être affiché sur un balcon ou à une fenêtre?

Lors des Coupes du Monde de football, des centaines de drapeaux flottent librement dans nos rues. Pourquoi interdire un drapeau seulement parce qu’il représente la Palestine?

Un citoyen sera-t-il sanctionné parce qu’il porte un keffieh, un pin’s, un badge ou un drapeau sur ses vêtements?

Les bars irlandais ou ceux où flotte un drapeau américain seront-ils mis à l’amende?

Les restaurants italiens, espagnols ou grecs devront-ils supprimer le drapeau de leur vitrine pour ne pas être sanctionnés?

Peut-on se promener en ville avec le maillot de football d’une équipe nationale, ou cela serait-il interdit aussi?

Un dessin d’enfant ou un message de solidarité à la fenêtre serait-il interdit lui aussi? Où s’arrête cette logique de censure des symboles dans l’espace privé?

Il s’agit ici d’une mesure clairement discriminatoire, qui cible une communauté, une cause et un peuple. C’est une tentative de faire taire politiquement des citoyen·ne·s et d’imposer une norme idéologique sous couvert de prétendue neutralité. Nous ne pouvons pas laisser passer cela.

Rappelons quelques principes fondamentaux

La liberté d’expression s’étend à tous les moyens symboliques d’expression: vêtements, drapeaux, affichages sur fenêtres ou balcons (CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 1976) qui réaffirme l'importance du droit à l'information en ces termes: "La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve des restrictions mentionnées, notamment dans l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'y a pas de société démocratique."

Toute mesure qui interdit un drapeau en fonction du message politique qu’il porte constitue une discrimination politique et une violation directe des droits fondamentaux.

Le silence face à cette atteinte, c’est la complicité: «Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles».

Nous lançons donc un appel urgent et solennel à:

Tous les élu·e·s et responsables politiques : engagez-vous publiquement pour défendre la liberté d’expression et le droit d’afficher des drapeaux à la fenêtre

Les avocat·e·s et associations de défense des droits humains et contre les discriminations : interpellez immédiatement les autorités compétentes et préparez des recours juridiques si nécessaire.

Les citoyen·ne·s et médias: relayer cette alerte, dénoncer toute censure, créer une mobilisation visible pour montrer que les droits fondamentaux ne sont pas négociables.

Nous demandons clairement

La retraite immédiate de toute mesure visant à interdire les drapeaux à la fenêtre. La garantie juridique que l’affichage de drapeaux nationaux, y compris palestiniens, est protégé et non sanctionnable. La mise en garde publique des autorités contre toute discrimination ciblée sur base de symboles, opinions ou origines nationales.

Chaque minute de silence face à ce type d’atteinte renforce la normalisation de la censure et de la discrimination. Agir maintenant est impératif. La liberté d’expression n’est pas un privilège, c’est un droit inaliénable. Toute atteinte ciblée contre ce droit doit être dénoncée publiquement, contestée juridiquement et combattue collectivement.

Nous invitons donc tous les citoyens, associations, élu·e·s et médias à faire front commun pour défendre: le droit d’afficher un drapeau, d’exprimer sa solidarité, de protéger la liberté d’expression et la dignité humaine.