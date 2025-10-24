Une émigration sans précédent depuis l'entité sioniste

Depuis le début de la guerre contre Gaza le 7 octobre 2023, les équations démographiques au sein de l’entité ont considérablement changé. Il n’est plus question de vagues temporaires de voyages pour raisons professionnelles ou pour les vacances d’été, mais d’une tendance croissante à s’installer en dehors de la dite «terre promise», ce qui a des implications stratégiques, politiques et sociales profondes sur le conflit entre la résistance et l’entité génocidaire.

La réalité des chiffres

Un rapport du Centre de recherche et d’information de la Knesset sioniste a révélé que le nombre des habitants ayant émigré à l’étranger pour une longue période entre 2020 et 2024 dépassait de 145.900 le nombre de ceux qui étaient revenus.

Le rapport montre que 34.000 colons ont quitté l’entité pour une longue période en 2000, tandis que 32.500 personnes y sont revenues. En 2021, 43.400 personnes ont quitté le pays et 33.600 y sont revenues. Les années 2022 et 2023 ont connu une forte augmentation du solde migratoire négatif de l’entité. En 2022, 59.400 personnes ont émigré, soit une augmentation de 44% par rapport à l’année précédente.

Alors que les statistiques et les rapports fréquents montrent une augmentation notable du départ des sionistes après l’opération "Ouragan d’al-Aqsa" du 7 octobre 2023. De nombreux rapports médiatiques, citant des statistiques officielles, indiquent que le nombre de départs a fortement augmenté dans les mois qui ont suivi l’attaque. En un seul mois, environ 12.300 sionistes ont quitté le pays et n’étaient pas revenus à la mi-2024. Entre novembre 2023 et mars 2024, près de 30.000 personnes ont quitté le pays de manière permanente ou pour une longue durée.

Les données du Centre sioniste des statistiques ont également montré une augmentation annuelle, avec 82.800 sionistes ayant quitté le pays en 2023, selon les résumés publiés par le journal Times of Isrl à partir des données sur l’immigration. La vague de départs s’est poursuivie en 2024, avec environ 40.600 départs signalés au cours des sept premiers mois de l’année.

Ces variations rendent le solde migratoire négatif à certains moments, c’est-à-dire que le nombre de départs a dépassé celui des arrivées pendant certaines périodes.

Qui a quitté et qu’est-ce que cela signifie?

Des analyses qualitatives, notamment des enquêtes journalistiques et des études menées par des centres de recherche, indiquent qu’une grande partie des départs concernent les catégories scientifiques et professionnelles urbaines, ainsi que les secteurs technique, universitaire et médical.

Dans un rapport publié un an après la guerre d’extermination, le quotidien britannique The Guardian affirme que cela ne signifie pas que tous les départs concernent la classe supérieure, mais que le départ des élites professionnelles augmente les risques de ce que l’on appelle la «fuite des cerveaux» et affecte des secteurs vitaux tels que les technologies de l’information, la médecine et l’enseignement supérieur.

Le journal et les centres de recherche juifs européens ont lié ce phénomène à des craintes liées à la sécurité personnelle, à la polarisation politique interne et à la détérioration de la qualité de vie due à la guerre et aux tensions qui l’accompagnent.

Le journal souligne que l’émigration négative de l’entité a des implications stratégiques et politiques, car elle affecte en premier lieu le front intérieur. L’exode d’une partie importante de la population met à rude épreuve les capacités de réserve de l’entité en période de crise, en particulier lorsqu’il s’agit de compétences médicales, militaires et techniques.

«L’émigration négative de l’entité affirme la faiblesse des capacités humaines et réduit la flexibilité de l’État dans la gestion du champ de bataille»

Sur le plan politique, The Guardian montre que l’augmentation des taux d’immigration reflète une réticence ou une perte de confiance de certains segments de la société coloniale envers les institutions et le gouvernement, ce qui renforce les dynamiques internes anti-guerre ou pro-guerre selon les segments concernés, ce qui à son tour influe sur les politiques décisionnelles et accroît l’instabilité politique. Le journal évoque la dimension de l’influence internationale dans son analyse des chiffres de l’émigration, soulignant que les communautés sionistes croissantes en Europe et en Amérique pourraient remodeler les canaux de pression et de diplomatie à des moments où ces communautés pourraient être une source de solidarité ou d’opposition aux politiques de Tel-Aviv.

Changement du tissu social et de l’identité

Quant à l’impact social de l’émigration inverse de l’entité, The Guardian affirme qu’une émigration massive ou continue a un impact sur l’identité nationale et le tissu social, car le départ d’un grand nombre de libéraux et d’intellectuels pourrait laisser un vide dans la sphère civile et renforcer l’influence des courants plus conservateurs ou nationalistes au sein de la société coloniale. ce qui signifie un changement dans l’équilibre des forces culturelles et politiques à moyen terme, et une évolution de la carte interne vers une société plus à droite et plus extrême dans la prise de décision en raison de la perte d’une frange libérale défendant une approche politique différente. «Cela signifie que le départ des élites accroît les tensions politiques et modifie l’équilibre des pouvoirs au sein de la société sioniste coloniale, ce qui pourrait ensuite influencer les choix du gouvernement en matière de gestion du conflit ou de négociation».

Elle ajoute que la présence de nouvelles générations dans la diaspora (Europe, Amérique du Nord et Australie) reproduira l’image de l’entité et l’identité sioniste en-dehors des frontières de l’État d’une manière qui pourrait contredire le discours officiel.

En ce qui concerne l’impact négatif de l’émigration sioniste sur le conflit avec les Palestiniens, le chercheur sioniste spécialisé dans les affaires Yinnon Cohen affirme que le changement de profil des émigrants sionistes après 2023, avec un exode sélectif des couches éduquées et professionnelles, laisse présager la disparition de ressources humaines vitales (compétences technologiques et militaires civiles), ce qui réduit la capacité de la colonisation à recruter rapidement des experts de remplacement et affecte la durabilité opérationnelle des capacités de défense indirectes (maintenance de systèmes avancés, soutien technique au renseignement, adaptation des industries de défense à de nouvelles formules).

Y.Cohen reconnaît que cet effet n’est pas immédiatement visible sur les fronts de combat au sens traditionnel du terme, mais qu’à moyen terme, il réduit la capacité à résister économiquement et technologiquement.

La militarisation à distance

Dans son étude intitulée «Militarisation au-delà des frontières territoriales: les migrants comme soldats au sein de l’entité», Jonathan Grossman examine comment l’entité tente de maintenir les liens militaires/d’identité avec ses «citoyens de la diaspora». il montre que l’immigration représente un défi pour les États à caractère militaire comme l’entité sioniste, car elle sape le lien entre le citoyen et la terre et affaiblit la capacité de l’État à contrôler ses citoyens ou à les recruter en cas de besoin. «Les migrants qui partent pour échapper au service militaire ou au climat de guerre emportent avec eux des ressources humaines vitales qui sont considérées comme fondamentales dans le système de défense et de sécurité nationale».

Il ajoute que des États comme l’entité peuvent tenter de récupérer cet atout en militarisant leurs communautés à l’étranger, en les présentant comme des «soldats à distance» ou en leur demandant de soutenir politiquement et financièrement leur pays d’origine. En revanche, cette relation crée des tensions entre les migrants et l’État, car ceux qui quittent le pays en temps de guerre sont considérés comme de «mauvais citoyens» qui abandonnent leur devoir national.

Grossman explique que ce phénomène est particulièrement grave dans les pays où la citoyenneté est définie par le service militaire, comme c’est le cas de l’entité, où la baisse des taux d’enrôlement ou l’augmentation de l’émigration des jeunes et des officiers constituent une menace directe pour la pérennité des capacités de combat. Il souligne que l’émigration des élites militaires et techniques affaiblit les systèmes de commandement et de contrôle, ce qui a un impact négatif sur les performances militaires dans les conflits prolongés.

Il ajoute: «L’émigration des sionistes pendant la guerre de Gaza ne peut être interprétée uniquement comme un indicateur social, mais aussi comme un facteur stratégique influant sur l’équilibre du conflit. En effet, l’augmentation des taux de départ limite la capacité de l’État à se mobiliser à long terme et révèle la fragilité du contrat social fondé sur la militarisation de la société et le lien entre citoyenneté et service, ce qui affaiblit le discours sioniste traditionnel sur «un peuple en armes» face aux Palestiniens.

