!!Génocide à Gaza: J 748!! Aux incultes politiques, en extase devant les USA et leurs criminels présidents

Les criminels de guerre ne sont pas jugés. On leur offre des retraites dorées

Dans dix ans, Joe Biden, Donald Trump, Benyamin Netanyahu et d’innombrables autres personnes qui ont permis ou excusé la destruction de Gaza seront probablement morts, peut-être après s’être éteints paisiblement une nuit, au milieu d’un rêve réparateur.

Ce qu’ils laisseront derrière eux, cependant, c’est un héritage façonné non seulement par leurs actions, mais aussi par la façon dont ces actions seront rappelées. Les livres d’histoire les qualifieront peut-être de monstres ou de criminels de guerre – ou, tout aussi facilement, les présenteront comme des dirigeants pris dans une époque «compliquée», en édulcorant leur complicité. En fait, il est tout à fait possible que le récit dominant commence par les attaques du 7 octobre, enterrant les horreurs sous des notes de bas de page et effaçant des décennies de blocus, de bombardements et de lente suffocation infligés à Gaza bien avant ce jour.

Comme toujours, la mémoire n’appartiendra pas aux victimes, mais aux vainqueurs, ceux qui ont le pouvoir de façonner non seulement le récit, mais aussi l’avenir. Les ruines de Gaza seront un jour reconstruites, et aux yeux de l’impérialisme occidental, les architectes les plus «naturels» de cet avenir sont, bien sûr, les forces mêmes responsables de sa destruction.

Des noms tels que Tony Blair, largement condamné pour son rôle dans l’invasion de l’Irak en 2003, ont déjà été avancés pour diriger la reconstruction de Gaza. Trump, dont l’administration a fourni des armes et une couverture diplomatique à 'Israël' au cours de l’année dernière, ainsi que pendant son premier mandat en 2017, a publiquement suggéré de transformer Gaza en une zone touristique de type «Riviera», s’appuyant sur son expérience en tant que promoteur immobilier ayant déjà développé des hôtels de luxe.

Un impérialisme flagrant et moderne s’affiche au grand jour aux yeux du monde entier, ce même monde qui n’a rien fait pour empêcher tout cela. Pendant deux ans, des gens ont défilé à travers le monde pour réclamer des mesures. Ils ont été ignorés. Les bombes sont tombées quand même. Les institutions mondiales, impuissantes ou complices, ont affiché leur futilité. Les résolutions de l’ONU ont été rejetées. La CPI a été menacée. Les gouvernements occidentaux ont publié des condamnations soigneusement formulées, mais ont continué à vendre leurs armes.

Confiant dans son impunité, 'Israël' a poursuivi ses actions sans interruption notable, soutenu par des décennies de précédents montrant qu’il n’y aurait pas de conséquences significatives.

Pendant ce temps, Gaza a été affamée. Au début de l’année 2025, l’aide humanitaire était presque paralysée : parfois, aucun camion d’aide n’était autorisé à entrer, et lorsqu’ils l’étaient, leur nombre était bien inférieur à ce qui était nécessaire. L’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre une famine imminente, et des rapports ont confirmé que des enfants mouraient de malnutrition. Les hôpitaux se sont effondrés sous le poids du blocus et des bombardements, paralysés par de graves pénuries de carburant, d’eau potable et d’oxygène médical. Avec le temps, une grande partie de ces souffrances sera probablement occultée, leurs auteurs étant disculpés par les discours dominants.

George W. Bush, par exemple, a passé huit ans à la présidence à superviser une invasion inutile de l’Irak qui a coûté des milliards de dollars aux contribuables américains et fait près d’un million de morts parmi les civils irakiens. Au cours de ses deux mandats, Bush a été vilipendé, souvent accusé de crimes de guerre et même comparé à Hitler. Et pourtant, dès qu’il a quitté le Bureau ovale, sa réhabilitation a rapidement commencé : Bush s’est bientôt retrouvé à danser dans l’émission d’Ellen DeGeneres, à promouvoir son livre et à montrer ses peintures de chiens.

Barack Obama a passé deux mandats à la présidence à bombarder sept pays à travers le monde avec des drones, pour ensuite profiter de sa retraite en faisant du kitesurf et en donnant des discours rémunérés.

Joe Biden a quitté ses fonctions avec le surnom de «Genocide Joe» (Joe le génocidaire) pour son soutien au bain de sang israélien à Gaza, mais on l’a depuis aperçu sur la promenade en train de déguster des glaces.

Avec le temps, ce qui s’est passé à Gaza ces dernières années pourrait bien devenir une simple invasion de l’Irak de plus, une simple série de frappes de drones de plus. Oui, cela s’est produit. Oui, le monde est devenu fou pendant un certain temps. Mais ensuite, le monde a continué à avancer, sans jamais demander des comptes aux responsables de ces atrocités, garantissant ainsi sans aucun doute que de tels actes se reproduiront à l’avenir.

En fin de compte, la mémoire est malléable: elle est remodelée non pas par la justice, mais par la commodité. Les caméras se détournent, les ruines cèdent la place à la reconstruction, le sang est effacé des trottoirs, l’histoire est réécrite et ceux qui étaient autrefois considérés comme des méchants sont lentement réintégrés dans la bonne société.

Projection rapide pour les ans à venir

Nous sommes en 2035.

«Il faut passer à autre chose», se dit peut-être un touriste américain, ses tongs claquant sur le béton frais alors qu’il sort d’un musée d’histoire sponsorisé par Raytheon, les yeux rivés sur l’hôtel Trump qui scintille au loin, sur le front de mer de Gaza. «Tout ça s’est passé il y a dix ans. C’était une période compliquée.»

Est-ce là l’avenir que nous voulons?

Il n’y a rien de compliqué dans ce qui s’est passé ces deux dernières années. Des horreurs grotesques ont été infligées à la population de Gaza en temps réel. Nous l’avons tous vu.

C’est à nous de décider, dès maintenant, si nous acceptons non seulement de créer un nouveau précédent qui permettra aux responsables de s’en tirer à bon compte, mais pire encore, de laisser ces mêmes personnes avoir leur mot à dire sur l’avenir de Gaza.

Jon Reynolds -

18.10.25