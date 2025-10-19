!!Génocide à Gaza: J 744!! Qui l'eût cru: le régime terroriste israélien poursuit ses meurtres à Gaza

'Israël' viole le cessez-le-feu avec des attaques meurtrières à Gaza

Neuf Palestiniens ont été tués moins de 24 heures après la signature de l’accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et les pays arabes à Charm el-Cheikh.

L’armée israélienne a tué plusieurs Palestiniens à Gaza le 14 octobre, malgré le nouvel accord de cessez-le-feu entré en vigueur dans toute la bande de Gaza.

Au total, neuf Palestiniens ont été tués par les violations du cessez-le-feu par 'Israël', selon les médias palestiniens. Trois corps sont arrivés à l’hôpital Nasser de Khan Yunis, et six autres à l’hôpital baptiste de Gaza.

Un quadricoptère israélien a pris pour cible des civils dans le quartier de Shujaiya, à Gaza, alors qu’ils inspectaient leurs maisons.

L’artillerie israélienne a également bombardé des zones à Jabalia et Al-Tarans, accompagnées de tirs. Des tirs ont également été signalés dans la zone d’Al-Tahlia à Khan Yunis, dans le sud de Gaza.

De plus, un groupe de jeunes hommes près d’Al-Fukhari, à l’est de Khan Yunis, a été pris pour cible par les forces israéliennes, faisant un mort.

L’armée israélienne a annoncé avoir tué cinq Palestiniens mardi. Elle a déclaré qu’ils ont franchi la ligne jaune, où les forces israéliennes se sont retirées dans le cadre d’un retrait initial prévu par la carte de l’accord de cessez-le-feu.

L’armée a déclaré avoir agi pour “éliminer la menace”, affirmant que les Palestiniens ont refusé de se disperser. “L’armée israélienne appelle les habitants de Gaza à suivre ses instructions et à ne pas s’approcher des troupes déployées sur le territoire”, a ajouté le communiqué de l’armée.

Un rapport de DropSite News publié le 13 octobre a révélé que les forces israéliennes ont mené une campagne délibérée d’incendies criminels dans toute la ville de Gaza immédiatement après la déclaration du cessez-le-feu.

Selon l’enquête, des soldats des brigades Golani, Givati, Nahal, Kfir et Hashmonaim, une brigade ultra-orthodoxe nouvellement créée, ont incendié des maisons, des magasins et des infrastructures les 9 et 10 octobre alors qu’ils se retiraient de la ville.

Dans le cadre du premier retrait, l’armée israélienne a quitté les centres urbains de Gaza.

Le plan ne prévoit pas un retrait complet des Israéliens, la dernière étape étant un retrait vers la frontière de Gaza, où une zone tampon serait établie jusqu’à ce que la bande de Gaza soit “libérée du terrorisme”.

Les attaques de mardi à Gaza ont eu lieu peu après la remise par le Hamas des dépouilles de quatre otages israéliens.

La veille, Tel-Aviv a récupéré les 20 otages vivants et libéré près de 2.000 prisonniers palestiniens.

L’accord a été signé lundi lors d’un sommet organisé par l’Égypte et les États-Unis à Charm el-Cheikh.

Rédaction The Cradle -

14.10.25