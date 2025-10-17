!!Génocide à Gaza: J 742!! La guerre d’extermination laisse 60 millions de tonnes (!) de décombres...

... et 80% de la population sans domicile

Le directeur exécutif du réseau des organisations civiles palestiniennes à Gaza, Amjad Al-Shawa, a indiqué que 80% des habitants de la bande de Gaza ont perdu leur domicile, tandis que les estimations font état d’environ 60 millions de tonnes de décombres laissés par la guerre d’extermination.

A. Al-Shawa a précisé qu’environ un million et demi de Palestiniens ont perdu leur maison au cours des deux ans et deux jours que dure la guerre d’extermination collective menée par 'Israël' sur la bande de Gaza.

Il a ajouté que quelque 300.000 à 400.000 réfugiés palestiniens ont pu retourner dans leurs régions à Gaza et dans le nord, malgré des conditions extrêmement difficiles, la plupart ayant perdu maisons et biens.

Il a souligné que le flux des réfugiés augmentera si les nécessités d’hébergement sont fournies et si la deuxième phase du retrait des forces d’occupation des zones de Rafah, à l’est de Khan Younès, de Shujaïa et du nord du secteur est mise en œuvre.

Le directeur exécutif du réseau des organisations civiles palestiniennes à Gaza a insisté sur le fait que la reconstruction du secteur prendra énormément de temps, précisant que la priorité actuelle est aux opérations d’urgence de secours et à la réponse humanitaire aux besoins de la population engendrés par les destructions massives, y compris la récupération des corps des martyrs, la recherche des disparus et la fourniture d’abris à des millions de personnes.

A. Al-Shawa a indiqué que les efforts se concentrent actuellement sur la réhabilitation des secteurs vitaux, tels que la santé, l’éducation et l’eau, ainsi que sur la fourniture de denrées alimentaires, de médicaments et d’équipements essentiels pour l’hébergement, notamment des couvertures, des matelas et des vêtements.

Il a évoqué des démarches pour organiser une conférence des donateurs en Égypte, visant à reconstruire la bande de Gaza, sur la base d’un plan élaboré par Le Caire en coopération avec l’Autorité palestinienne et plusieurs parties arabes, approuvé par plusieurs pays dans le monde.

Amjad Al-Shawa a affirmé que ''l’aide humanitaire représente un pilier fondamental pour faire face à la famine que connaît le secteur'', insistant sur la nécessité d’assurer son flux continu et diversifié dans une chaîne alimentaire intégrée, parallèlement à la réhabilitation rapide du système sanitaire et humanitaire.

Il a noté que des milliers de déplacés n’ont pas encore pu retourner dans leurs zones, et que la phase actuelle nécessite un soutien urgent et immédiat de toutes les parties arabes et internationales, notamment sur les plans financier et humanitaire.

A. Al-Shawa a également appelé à accélérer l’évacuation de plus de 17.000 malades et blessés nécessitant des efforts de sauvetage immédiats.

L’accord de cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi dernier à midi, après que le gouvernement d’occupation a approuvé l’accord à l’aube. L’accord repose sur un plan proposé par le président américain Donald Trump, qui inclut la fin de la guerre, un retrait progressif de l’armée d’occupation, un échange mutuel de prisonniers et l’entrée immédiate de l’aide dans la bande de Gaza.

Rédaction Palinfo -

12.10.25