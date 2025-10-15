!!Génocide à Gaza: J 740!! Fragile espoir à Gaza: «Je ne souffrirai plus de la faim»

A l’image de Sara, les enfants palestiniens ont laissé éclater leur joie après l’annonce de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, qui leur donne «l’impression de revivre»

L’armée israélienne a annoncé que le cessez-le-feu à Gaza était entré en vigueur à 11h vendredi, après un premier retrait de ses troupes. Dans la foulée, des milliers de Palestiniens se sont mis en marche pour le nord de la bande de Gaza.

Sur les réseaux sociaux, les images d’enfants gazaouis sautillant de joie ont remplacé celles des nourrissons squelettiques, même si la crise de la malnutrition et de la famine reste dramatique dans l’enclave assiégée. Et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a recueilli les impressions de quelques enfants palestiniens.

C’est le cas de cette jeune fille de 13 ans, déplacée à Deir el-Balah. Sara s’est dite heureuse de cette «bonne nouvelle», synonyme de retour dans sa ville et surtout de «retour à l’école pour retrouver une vie normale».

«Je vais enfin pouvoir retourner dans le nord, car comme tous les enfants, nous sommes fatigués de la guerre. Nous voulons retrouver notre enfance. Je vais embrasser la terre de ma ville, car elle m’a trop manqué. Voilà ce qu’a dit Sara à nos équipes», a affirmé Ricardo Pires, porte-parole de l’UNICEF.

«Mes cousins me manquent»

Pour Rasha, 13 ans également, c’est aussi la joie depuis l’annonce du cessez-le-feu. «Elle a déclaré: mes cousins me manquent et nous voulons aller leur rendre visite au camp d’Al-Bureij, et nous voulons voir nos familles à Gaza».

Comme Rasha et Sara, plus d’un million d’enfants attendaient ce jour depuis plus de deux ans, «deux années de souffrances inimaginables», apportant «une lueur d’espoir tant attendue et indispensable pour eux et leurs familles». Mais pour l’UNICEF, cet espoir doit être suivi d’une action immédiate et urgente même si «le chemin sera long».

La réouverture immédiate de tous les points de passage vers Gaza afin de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire vitale vers cette enclave déchirée par la guerre, afin de lutter contre la famine et d’alléger les souffrances, insistent les agences humanitaires des Nations Unies.

L’UNICEF se dit prêt. «L’aide doit arriver. 'Israël' doit ouvrir autant de points d’entrée que possible. La situation est critique», a insisté M. Pires, relevant qu’il faut placer les droits des enfants au centre des préoccupations.

Deux nouveau-nés évacués du nord de Gaza

Parmi les signaux d’espoirs notés sur le terrain, l’évacuation médicale de deux des 18 nouveau-nés d’un hôpital du nord de Gaza afin qu’ils puissent retrouver leurs parents plus au sud.

«Nous avions 18 bébés en couveuse au début de la semaine. Deux ont été transférés hier», a déclaré Ricardo Pires lors d’un point de presse à Genève, ajoutant que les autres attendaient dans leurs couveuses l’autorisation de sécurité israélienne.

«J’espère que ce n’est qu’un exemple de ce qui se passera après la mise en œuvre complète du cessez-le-feu», a-t-il ajouté.

Suffisamment d’aide pour nourrir Gaza pendant trois mois

De son côté, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) appelle la communauté internationale à la soutenir afin qu’elle mène à bien sa mission d’aide.

L’UNRWA est d’avis que ses équipes doivent jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre de cet accord, notamment pour fournir des services de base tels que les soins de santé et l’éducation.

«Pourquoi? Parce que nous sommes la plus grande organisation humanitaire, parce que nous avons 12.000 personnes qui se trouvent actuellement dans la bande de Gaza. Aucune autre agence de l’ONU ne dispose d’un tel nombre de personnel sur le terrain. Parce que nous avons la confiance de la communauté», a plaidé Juliette Touma, Directrice de la communication de l’agence.

L’agence onusienne appelle donc au pragmatisme. «Nous disposons de denrées alimentaires pouvant être distribuées à l’ensemble de la population pendant trois mois. Cela est absolument essentiel pour contrôler la propagation de la famine, qui a été confirmée dans la ville de Gaza», a détaillé Mme Touma.

Rédaction ONU Info -

12.10.25