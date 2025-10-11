!!Génocide à Gaza: J 736!! Qui pourrait nous faire croire que les Etats-unis sont fiables et impartiaux dans l'accord de cessez-le-feu à Gaza?

Les États-Unis ont fourni 21,7 milliards de dollars d’aide militaire à 'Israël' en deux ans

«Costs of Wars» (Coûts de la guerre) est un projet de recherche non partisan basé au Watson Institute for International and Public Affairs de l’université Brown qui vise à documenter les coûts humains et financiers directs et indirects des guerres menées par les États-Unis en Irak et en Afghanistan, ainsi que des efforts antiterroristes connexes.

Ce projet est considéré comme le rapport public le plus complet et le plus exhaustif des coûts des opérations militaires américaines menées après le 11 septembre compilé à ce jour.

Selon une nouvelle étude universitaire publiée aujourd’hui les États-Unis, sous les administrations Biden et Trump, ont fourni au moins 21,7 milliards de dollars d’aide militaire à 'Israël' depuis le début de la guerre à Gaza il y a deux ans.

Une seconde étude, également publiée par le projet «Costs of War», indique que les États-Unis ont dépensé entre 9,65 et 12,07 milliards de dollars supplémentaires en aide à la sécurité et en opérations dans l’ensemble du Moyen-Orient au cours des deux dernières années, portant les dépenses totales à un total de 31,35 à 33,77 milliards de dollars.

Ces chiffres sont également corroborés par des analystes qui ont déclaré que les guerres menées par 'Israël' à Gaza et dans l’ensemble de la région n’auraient pas pu se poursuivre sans le soutien financier et diplomatique des États-Unis.

«Compte tenu de l’ampleur des dépenses actuelles et futures, il est clair que l’armée israélienne n’aurait pas pu causer les dégâts qu’elle a causés à Gaza ni intensifier ses activités militaires dans toute la région sans le financement, les armes et le soutien politique des États-Unis», peut-on lire dans le rapport intitulé «Aide militaire et transferts d’armes des États-Unis à 'Israël', octobre 2023-septembre 2025» par William D Hartung, chercheur senior au Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Les États-Unis sont depuis longtemps le plus fervent soutien d’'Israël'. En matière d’aide étrangère américaine, 'Israël' est le plus grand bénéficiaire annuel (environ 3,3 milliards de dollars par an) et le plus grand bénéficiaire cumulé (plus de 150 milliards de dollars jusqu’en 2022). Au fil des décennies et malgré les changements d’administration, le soutien des États-Unis à 'Israël' est resté constant.

«Costs of Wars» publie également ce jour un bilan humain de la guerre génocidaire à Gaza: «Au 3 octobre 2025, 67.075 personnes ont été tuées et 169.430 blessées à Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza. Ces 236.505 victimes représentent plus de 10% de la population de Gaza avant la guerre.»

Rédaction Agence Medias Palestine -

07.10.25