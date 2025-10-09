!!Génocide à Gaza: J 734!! Le boycott du régime terroriste israélien passe aussi par la culture et le sport

Belle tribune de Serge Halimi sur l'instrumentalisation de sa mère Gisèle, par des personnalités pro-'Israël'

«Ma mère, Gisèle Halimi, aurait lu cette tribune avec dégoût», a déclaré dans Blast, le journaliste à propos d’une lettre adressée à Emmanuel Macron contre la reconnaissance de la Palestine, par des personnalités comme Charlotte Gainsbourg, qui doit bientôt incarner Gisèle Halimi au cinéma.

Il souligne que sa mère, avocate et infatigable militante progressiste, décédée le 28 juillet 2020, a tout au long de sa vie, exprimé «sa solidarité constante» avec Gaza – où, constatait-elle, «un peuple aux mains nues est en train de se faire massacrer».

En réponse à cette tribune signée, le 19 septembre dernier, par une petite vingtaine d’autres personnalités, il écrit: «J’ai appris plusieurs mois après que la décision soit prise que Charlotte Gainsbourg avait été choisie pour interpréter le rôle de ma mère lors du procès de Bobigny. Autant dire qu’on ne m’a pas demandé mon avis.

Les producteurs, réalisateurs, journalistes, présidents de la République, maires, actrices, etc. peuvent se référer à leur guise à une personnalité publique. Ils peuvent même s’en prévaloir quand ils l’ont combattue par leur œuvre ou par leur engagement politique.

Jusqu’à présent la mémoire de Gisèle Halimi a surtout été mise en avant pour célébrer des causes et des victoires devenues relativement consensuelles (avortement libre, criminalisation du viol, abolition de la peine de mort, dépénalisation de l’homosexualité).

En revanche, hormis son combat pour l’indépendance de la Tunisie et de l’Algérie, ses engagements anti-impérialistes, nombreux et constants (Vietnam, Cuba, militants basques, hostilité à la guerre du Golfe et du Kosovo, Palestine), tout comme son refus des traités européens (Maastricht, TCE) ont été oubliés ou occultés.

La signature par Charlotte Gainsbourg, avec Bernard-Henri Lévy, Alain Minc, Dominique Reynié, etc., d’une «lettre ouverte» s’opposant à la reconnaissance de la Palestine par la France et assimilant cette décision à «une capitulation morale face au terrorisme» fait donc resurgir par contraste tout un chapitre de la vie de Gisèle Halimi.

Car elle aurait lu cette tribune collective avec dégoût. Elle ne dit rien des crimes de guerre israéliens pourtant qualifiés de génocide par nombre d’organisations internationales.

Charlotte Gainsbourg vient ainsi, sans l’avoir voulu, de rappeler tout un pan trop peu connu de la vie militante de Gisèle Halimi, du Tribunal Russell sur la Palestine à sa défense de Marwan Barghouti. Et notamment sa solidarité constante avec Gaza qui fut l’une de ses dernières prises de position publiques.

Le jour où le film sur le procès de Bobigny sortira, Charlotte Gainsbourg sera peut-être interrogée sur la différence fondamentale entre le personnage qu’elle interprète et ses propres convictions qui la rangent dans le camp, peu honorable, des avocats inconditionnels d’'Israël'. L’opération qu’elle escomptait en incarnant Gisèle Halimi à l’écran se retournera alors contre elle.«

[PS : une véritable imposture! Si vous tapez le nom de Gisèle Halimi sur Google pour trouver (dans 'Images') une photo d'elle, vous trouverez essentiellement des photos de la sioniste Charlotte Gainsbourg!! Boycottez ce film, svp.]

Serge Halimi -

29.09.25