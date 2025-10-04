!!Génocide à Gaza: J 729!! La Belgique face à l’interception criminelle de la flottille Global Sumud

Nous n’accepterons plus !

Nous, organisations, collectifs et citoyen·ne·s antiracistes et décoloniaux, adressons ce communiqué à la population belge, aux responsables politiques et aux institutions diplomatiques nationales. Nous nous exprimons aujourd’hui non pas comme des observateur·rice·s lointain·e·s mais comme des acteurs et actrices politiques solidaires des vies humaines menacées à Gaza, et des citoyen·ne·s belges présent·e·s sur la flottille Global Sumud. Ce qui se joue en mer aujourd’hui — l’interception, le harcèlement, la privation de secours humanitaire — n’est pas un simple épisode militaire: c’est l’illustration tragique d’une politique de blocus et de déni qui porte atteinte à la dignité, à la vie et au droit international.

Au cours des dernières heures, la flottille internationale Global Sumud — composée d’une quarantaine de navires et d’environ 500 personnes issues de plus de quarante pays — a fait état d’actions d’intimidation et d’interception par des bâtiments non identifiés que des témoins et des images attribuent aux forces navales israéliennes. Les participants rapportent des manœuvres dangereuses, des perturbations de leurs communications, et des tentatives de prise en charge de certains navires, mettant en danger des civils et humanitaires présents à bord. Parmi les personnes sur la flottille figurent des parlementaires, des journalistes et des citoyen·ne·s européen·ne·s — y compris des ressortissant·e·s belges — pour lesquels des gouvernements européens, dont la Belgique, ont été sollicités pour protection et assistance consulaire.

Ce 01 octobre, vers 20h30, plusieurs navires de la flottille Global Sumud, notamment l’Alma, le Sirius et l’Adara, ont été illégalement interceptés et abordés par les forces d’occupation israéliennes dans les eaux internationales. Outre les bateaux dont l’interception est confirmée, la retransmission en direct et les communications avec plusieurs autres navires ont été brutalement interrompues. La flottille a publié un communiqué intitulé: «La flottille mondiale Sumud interceptée» pour alerter l’opinion internationale.

Ces bateaux transportent des civils, des humanitaires, des élu·e·s et des journalistes, dont des ressortissant·e·s belges. Ils ne transportaient pas des armes mais une cargaison politique: celle de la solidarité internationale avec Gaza, prison hermétique soumise à un blocus génocidaire. Leur seul crime est d’avoir voulu briser ce mur d’apartheid maritime.

Sur le plan du droit international, la situation s’inscrit dans un cadre clair: la Convention de 1948 sur le génocide définit le «génocide» et impose aux États la prévention et la répression de ce crime, tandis que le corpus du droit international humanitaire — conventions de Genève et jurisprudence pertinente — protège la population civile et interdit les mesures qui infligent des privations de moyens de subsistance, qui causent une déportation forcée, ou qui établissent des conditions de vie destinées à détruire un groupe en tout ou en partie. Des organismes académiques de référence, dont l’International Association of Genocide Scholars (IAGS), ont déclaré que les actes commis à Gaza depuis octobre 2023 répondent aux critères juridiques du génocide, appelant à un arrêt immédiat des pratiques qui produisent la famine, la destruction des moyens de survie et la déportation de masse. La reconnaissance et l’action politique ne sont pas des discours abstraits: elles relèvent d’obligations juridiques et morales.

Pourquoi la Belgique est-elle politiquement et moralement complice si elle n’agit pas?

La Belgique dispose d’outils juridiques, diplomatiques et économiques pour agir: protection consulaire effective, sanctions ciblées, suspension des coopérations militaires et académico-culturelles, et reconnaissance politique. Le fait qu’une flottille internationale avec des citoyen·ne·s belges se fasse intercepter à quelques centaines de milles marins de Gaza — dans des eaux où le droit de la mer prévoit des protections pour les civils et le transport humanitaire — exige une réaction belge proactive. L’inaction ou les déclarations molles face à des violations potentielles du droit international ne sont pas indifférence neutre: elles sont complicité par omission. Plusieurs centaines de personnalités et figures publiques en France et en Belgique ont déjà demandé la protection consulaire et l’intervention des gouvernements concernés; ces demandes doivent être entendues et suivies d’actes.

Nous formulons ici des demandes politiques, précises, claires et immédiatement exécutables. Elles visent à traduire la solidarité en actes et à rompre la connivence qui permet l’impunité.

1. Fermeture immédiate de l’ambassade d’'Israël' à Bruxelles.

L’ambassade d’un État accusé de crimes contre l’humanité ne peut continuer à faire fonction de représentation normale tant que ces crimes persistent et que l’État concerné refuse toute enquête indépendante et toute suspension de ses pratiques militaires qui portent atteinte aux civils. Cette mesure vise à rompre la légitimation diplomatique et à envoyer un signal politique fort.

2. Convocation et blâme public de l’ambassadeur d’'Israël'.

L’ambassadeur doit être convoqué au ministère des Affaires étrangères, publiquement interpellé et sanctionné diplomatico-politique­ment pour toute déclaration officielle qui relativiserait ou justifierait l’usage de la force contre des civils et des humanitaires. La parole publique d’un représentant étranger a une responsabilité: la Belgique doit exiger qu’elle respecte les normes internationales.

3. Suspension immédiate et complète de toute coopération militaire, policière et de renseignement avec 'Israël'.

Aucune coopération qui pourrait faciliter des opérations navales, des interceptions ou des transferts d’information permettant la répression de civils ne peut être tolérée tant que des garanties indépendantes et vérifiables d’absence de violations ne sont pas mises en place.

4. Suspension de toute coopération économique, académique et culturelle permettant la légitimation diplomatique.

Les relations institutionnelles (programmes universitaires, échanges culturels, aides bilatérales, projets de recherche) deviennent des vecteurs de normalisation. La Belgique doit rompre ces coopérations.

5. Reconnaissance politique immédiate du génocide en cours et mobilisation de tous les leviers (juridiques, diplomatiques, économiques).

La Belgique doit utiliser ses voies diplomatiques pour demander et soutenir devant les institutions internationales: enquêtes indépendantes, saisine du Conseil de sécurité, soutien aux procédures à la Cour pénale internationale et au rôle du procureur, sanctions ciblées contre les responsables civils et militaires identifiés.

6. Sanctions concrètes, y compris unilatérales si nécessaire, ciblant les individus et entités responsables.

Les sanctions doivent être graduées, sectorielles et viser les décideurs, les fournisseurs d’équipements militaires, les entreprises impliquées dans l’occupation, et les entités bancaires facilitant les transferts liés aux opérations militaires.

Ces mesures ne sont pas des caprices rhétoriques: elles s’inscrivent dans une stratégie politique et juridique cohérente visant à protéger la vie humaine et à restaurer un minimum de droit et de dignité. Elles répondent à l’urgence de la situation et à l’obligation de prévenir les crimes internationaux.

Au-delà des mesures immédiates, nous demandons une stratégie publique et durable:

Mise en place d’un comité parlementaire d’enquête sur les relations bilatérales Belgique-'Israël' depuis 2000, portant sur la coopération militaire, les ventes d’armes, les formations policières et les projets universitaires cofinancés.

Création d’un fonds d’aide d’urgence pour les Palestinien·nes vivants en Belgique, accessible sans condition administrative.

Ces propositions s’inscrivent dans une logique d’État de droit et de responsabilité démocratique: la politique étrangère doit être soumise à des contrôles et à la transparence, surtout lorsque des vies sont en jeu.

Appel à la société civile belge

Nous appelons l’ensemble des forces sociales, syndicats, organisations étudiantes, associations des droits humains, et citoyen·ne·s à:

Exiger de nos parlementaires des prises de position publiques et l’ouverture de motions contraignantes.

Soutenir juridiquement les victimes et les témoins, et documenter les violations par des collectifs d’enquête indépendants.

La Belgique peut et doit reprendre la main sur sa politique étrangère: elle n’a pas à se contenter d’être spectatrice quand ses citoyen·ne·s sont menacé·e·s et quand l’ordre international est bafoué.

Nous pouvons pointer la responsabilité des dirigeants. Mais soyons honnêtes: le silence, c’est aussi le nôtre.

Chaque fois que nous détournons le regard, que nous nous contentons de déclarations indignées sans exiger d’actes, que nous laissons nos responsables politiques agir comme si de rien n’était, nous renforçons cette complicité.

Le problème n’est pas seulement «là-bas», il est ici. Dans nos choix, nos votes, notre passivité. Sommes-nous prêts à accepter d’être les spectateurs d’un génocide?

Que peut vouloir dire agir ?

Agir, ce n’est pas seulement descendre dans la rue une fois. C’est se demander ce que chacun·e peut faire pour interrompre la normalité de cette complicité.

Les syndicats doivent réfléchir: peut-on travailler comme si de rien n’était, quand nos impôts financent des armes, quand nos ports et aéroports servent à la logistique de la guerre?

Les universités doivent s’interroger: à quoi servent nos savoirs, si nous collaborons encore à des recherches avec ceux qui fabriquent des bombes?

Les citoyen·ne·s doivent se demander: quelle est la valeur de nos vies confortables si elles reposent sur l’indifférence au massacre d’autres vies?

Nous ne donnons pas de recettes toutes faites. Nous ne disons pas: «faites ceci, faites cela». Nous disons: ouvrez les yeux, interrogez vos vies, vos choix, vos institutions.

Car un bateau intercepté dans les eaux internationales, ce n’est pas seulement une attaque contre des passager·e·s. C’est une mise en accusation de notre monde, de nos États, de nos consciences. Et la question, celle qui reste suspendue, est simple: jusqu’où accepterons-nous de regarder ailleurs?

La dignité avant la realpolitik

Nous n’acceptons plus qu’on normalise l’inacceptable. Il ne s’agit pas de jouer la surenchère: il s’agit de poser des actes conformes au droit, à l’éthique et à l’humanité. La fermeture d’une ambassade, la suspension de coopérations, la reconnaissance politique d’un crime ne sont pas des gestes symboliques vides; ce sont des leviers matériels et juridiques qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort, entre l’impunité et la responsabilité. La Belgique a des obligations internationales et des marges de manœuvre. Qu’elle les utilise, maintenant!