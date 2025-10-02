La Palestine a soumis une demande d’adhésion complète aux BRICS, mais n’a pas encore reçu de réponse

Lors d’un entretien avec l’agence de presse russe RIA, l'Ambassadeur palestinien en Russie, Abdel-Hafiz Nofal a confirmé que les autorités palestiniennes avaient déjà déposé une demande formelle. ''Mais comme vous le savez, la Palestine est soumise à certaines conditions. Je pense que, jusqu’à ce que ces conditions nous permettent de devenir un membre à part entière, la Palestine participera à l’association en tant qu’invitée. Jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune réponse'', a-t-il expliqué.

Ces conditions font probablement référence aux défis géopolitiques persistants de la Palestine, y compris le conflit avec 'Israël' et la reconnaissance internationale limitée en tant qu’État souverain, ce qui complique l’adhésion à des organisations internationales.

Les BRICS ont été fondés en 2006 par la Russie, la Chine, l’Inde et le Brésil, avec l’Afrique du Sud qui a rejoint en 2011. L’association sert de plateforme pour la coopération économique et politique entre les pays émergents et vise à promouvoir un ordre mondial multipolaire, en défiant l’influence des institutions occidentales comme le FMI ou la Banque mondiale.

Depuis 2024, le bloc s’est considérablement élargi: l’Égypte, les Émirats arabes unis (EAU), l’Éthiopie et l’Iran ont adhéré, tandis que l’Indonésie a suivi en janvier 2025. Cette expansion souligne l’influence croissante du Sud global et englobe désormais des pays dont le PIB combiné dépasse 25 billions de dollars américains (1 billion = 1000 milliards-ndlr.MCP), représentant environ 30% de la production économique mondiale.

Parmi les pays partenaires, qui collaborent étroitement avec les BRICS sans adhésion complète, figurent la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, l’Ouganda, l’Ouzbékistan et le Vietnam. Ces partenariats permettent des coopérations dans des domaines tels que le commerce, la technologie et les infrastructures, sans les obligations complètes d’une adhésion.

En réponse à l’initiative palestinienne, la Chine a déclaré vendredi: ''Nous saluons l’adhésion de plus de partenaires partageant les mêmes idées à la coopération BRICS et le travail commun pour un ordre international plus juste et équilibré.''

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a souligné à Pékin: ''Les BRICS sont une plateforme importante pour la coopération entre les marchés émergents et les pays en développement, et une force motrice puissante pour la multipolarité et une plus grande démocratie dans les relations internationales. La plateforme est largement reconnue par les pays du Sud global.''

Le soutien de la Chine est significatif, car le pays joue un rôle de leader au sein des BRICS et plaide pour l’intégration de nouvelles nations afin de contrebalancer l’influence des États-Unis et de l’Europe.

Pour la Palestine, une adhésion pourrait apporter des avantages économiques, tels que l’accès à des financements de développement et des accords commerciaux, ainsi qu’une reconnaissance politique au niveau mondial, ce qui est crucial en cette période de conflit.

La demande de la Palestine souligne l’attrait croissant des BRICS pour les pays du Sud global, qui cherchent des alternatives aux structures dominées par l’Occident. Si la demande est approuvée, cela pourrait modifier davantage la dynamique géopolitique au Moyen-Orient et renforcer la Palestine. Pour l’instant, la participation en tant qu’invitée reste une solution temporaire, tandis que le bloc poursuit sa stratégie d’expansion.

Rédaction Editorialge -

27.09.25