!!Génocide à Gaza: J 723!! Interpellation citoyenne au gouvernement dont des ressortissants risquent leurs vies pour venir en aide à Gaza

Monsieur le Ministre,

Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement belge,

Alors que l’Espagne et l’Italie ont déjà pris leurs responsabilités, envoyant chacune un navire militaire pour protéger leurs ressortissant·es participant à la flottille Sumud pour Gaza, nous nous demandons: quand la Belgique prendra-t-elle enfin ses responsabilités?

En ce moment, plus de 50 navires traversent la Méditerranée, transportant des citoyens de 44 pays, dont de nombreux Belges. À bord: médecins, artistes, politiques, militants. Ils transportent farine, médicaments, filtres à eau, des provisions vitales pour les habitants de Gaza privés de tout par un blocus criminel qui dure depuis près de deux ans.

Depuis de nombreux mois, 'Israël' bloque l’entrée de toute aide humanitaire, et ses forces tuent des milliers de Palestiniens simplement à la recherche de nourriture. Les attaques par drones contre plusieurs bateaux au cours des dernières heures illustrent la dangerosité de la mission. Et pourtant, la Belgique reste passive, refusant de protéger ses ressortissant·es et de se positionner pour la vie et la dignité humaines.

Il est important de rappeler que, après plusieurs manifestations au fil des mois, 150.000 citoyen·nes belges sont descendus il y a quelques jours dans les rues de Bruxelles pour dénoncer l’injustice et exiger des actions concrètes en solidarité avec Gaza. Cette mobilisation massive montre que la société civile belge refuse l’inaction et la complicité. Les gouvernements espagnol et italien ont écouté leur peuple; à quand la Belgique?

Monsieur le Ministre, nous exigeons que votre gouvernement agisse immédiatement et concrètement:

1.Protection des citoyen·nes belges à bord de la flottille

Garantir leur passage libre et sûr jusqu’à Gaza, avec un soutien diplomatique ferme.

Prévenir toute attaque, arrestation ou intimidation par les forces israéliennes.

2.Envoi d’un navire militaire belge

À l’instar de l’Espagne et de l’Italie, la Belgique doit accompagner et sécuriser ses ressortissant·es.

Cela constituerait un bouclier concret, augmentant le coût politique et militaire de toute attaque contre les civils engagés.

3.Rupture totale avec 'Israël' et soutien au droit international

Suspendre immédiatement tous les accords militaires, économiques et technologiques.

Soutenir les sanctions et porter les crimes israéliens devant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice.

4.Poursuites judiciaires contre les Belgo-Israéliens complices

Toute aide matérielle, logistique ou financière au régime israélien dans la perpétration du blocus et du génocide doit être sanctionnée.

Monsieur le Ministre, chaque jour de retard accroît le risque de drames humains. La Belgique ne peut rester spectatrice d’un génocide en cours, alors que ses citoyen·nes risquent leur vie pour défendre le droit international et la dignité humaine.

Nous affirmons notre soutien total à la flottille Sumud, à ses citoyen·nes engagés et à la résistance palestinienne. Nous exigeons que la Belgique fasse de même, avec courage et sans délai, en actes et non en paroles.

De la mer jusqu’à Gaza, de la rivière à la mer, la Palestine sera libre.