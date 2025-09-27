!!Génocide à Gaza: J 722!! ENFIN, certains gouvernements commencent à bouger à l'encontre du régime terroriste israélien

A l'exemple de l'Italie (dont un 2è bateau est en route), l'Espagne envoie à son tour, un bâtiment de guerre pour protéger ses ressortissants à bord de la Flottille

Dans une allocution télévisée, le président du gouvernement, Pedro Sanchez, a précisé qu’un de ses navires a quitté dès jeudi matin la base navale de Carthagène (sud-est du pays).

''L’Espagne exige le respect du droit international, et le droit de nos citoyens de naviguer en sécurité en Méditerranée'', a-t-il déclaré.

''C’est la raison pour laquelle je vous informe qu'une unité de la marine équipée de tous les moyens a levé l’ancre à Carthagène pour prêter assistance à la Flottille et en assurer si nécessaire le sauvetage'', a-t-il précisé.

D'autres Etats ne sont pas en reste. Ainsi, l’Indonésie a annoncé, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, sa volonté de déployer 20.000 soldats à Gaza pour mettre fin au génocide en cours.

Des son côté, le vice-Premier ministre slovène, s’exprimant depuis New York, a affirmé que Gaza est devenue un exemple flagrant de l’échec de la communauté internationale: ''Nous n’avons pas arrêté l’holocauste. Nous n’avons pas arrêté le génocide au Rwanda. Nous n’avons pas arrêté le génocide de Srebrenica. Nous devons arrêter le génocide à Gaza!''

Le président chilien Gabriel Boric a déclaré devant l’Assemblée générale des Nations Unies, que les actions d’'Israël' à Gaza étaient comparables à l’holocauste et a demandé à ce que Netanyahu et les responsables du génocide soient traduits devant les tribunaux internationaux. ''C’est un génocide, et nous devons y mettre fin. Cette instance des Nations Unies en est le témoin silencieux.''

Ajoutant au passage, à l'attention de tous ceux qui benoîtement voyaient D.Trump comme un président anti-guerre que ce dernier permettait aux missiles de s’abattre sur les enfants, les femmes et les personnes âgées à Gaza.

Pour terminer ces premières décisions à l'échelon des pays, le conseil municipal d’Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, a voté au cours du week-end le boycott des clubs sportifs israéliens opérant en Cisjordanie occupée ainsi que «tous ceux», soit a priori la grande majorité, qui soutiennent le génocide du peuple palestinien.

Le groupe de gauche Denk au conseil municipal, qui était à l’origine de la motion adoptée, a précisé que la mesure s’appliquerait bien entendu aux supporters du club de football Maccabi TelAviv.

Une lettre urgente en ce sens sera envoyée cette semaine à la Fédération Néerlandaise de Football ainsi qu’au Comité Olympique National pour valider la décision amstellodamoise, et prendre toutes mesures pour empêcher ces équipes et leurs supporters d’entrer dans la pays.

Des centaines de supporters du Maccabi Tel Aviv s’étaient "distingués" en novembre dernier dans la ville, en menant des émeutes aux cris de «mort aux Arabes», avant de recevoir, pour quelques uns d’entre eux, une correction bien méritée.

À noter que dans le cadre de la coupe Europa, le club des génocidaires doit affronter les grecs du PAOK Thessalonique, avant des matches contre Aston Villa (Angleterre), l’Olympique Lyonnais et Stuttgart (Allemagne)... on attend de voir quelles mesures ces pays (et d'autres) prendront...

Ce n'est évidemment qu'un début, mais il permet de voir à quel point certains Etats frappés dans leur histoire récente par la montée au pouvoir de dictatures fascistes (Mussolini en Italie et Franco en Espagne) ne veulent d'aucune façon revivre ce cauchemar. C'est loin d'être le cas en France, où l'actuel président Macron a fait l'éloge du Maréchal Pétain, il n'y a pas si longtemps.

Quant à l'Allemagne... Le commandant américain Douglas Mac Arthur, prononça cette mise en garde, à la fin de la guerre '39-45: "Il faudra veiller à ne jamais laisser l'Allemagne se réarmer". Le 15 mai dernier, Merz a promis de doter l'Allemagne de «l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe» A chacun d'en tirer ses conclusions.

Enfin, le président de Colombie, Gustavo Petro a fait une déclaration à la tribune de l'ONU qui est une véritable claque pour toutes les chancelleries occidentales, en expliquant que le temps des mots est dépassé, et qu'il fallait une armée puissante constituée de tous pays, pour arrêter de suite le génocide en cours, en terminant son intervention par les mots de S. Bolivar: ''La liberté ou la mort!''.

Ne manquez pas cette séquence:

https://x.com/i/status/1970785509107486990

.

Daniel Vanhove (pour MCP) -

25.09.25