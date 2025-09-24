!!Génocide à Gaza: J 719!! Seconde réponse au Ministre des Affaires Etrangères M. Prévot

Pour les lecteurs qui n'auraient pas suivi l'échange initial, nous vous invitons à prendre connaissance du courrier du Ministre Prévot repris dans notre publication du 20.09 dernier, suivi d'une 1è réponse

Monsieur Prévot,

Votre lettre interminable est à l’image de la diplomatie belge: des kilomètres de phrases pour masquer l’essentiel, un torrent de mots pour cacher la pauvreté des actes. Vous nous parlez de «devoir moral», de «droit international», de «génocide à éviter» alors que nous assistons, chaque jour, à la réalité nue: le génocide est en cours, sous nos yeux, et la Belgique en est complice.

Vous avez le culot de dire que vous êtes «profondément choqué» par ce qui se passe à Gaza. Mais si votre indignation était réelle, vous ne seriez pas dans le rôle du spectateur horrifié: vous agiriez. Or vous n’agissez pas. Vous temporisez, vous négociez, vous conditionnez. Vous cherchez l’équilibre impossible entre la victime et son bourreau. Vous croyez que la neutralité est courage, alors qu’elle n’est que lâcheté.

Le génocide est déjà là, vos mots le maquillent

Vous écrivez qu’il faut «éviter la survenance d’un génocide». Faut-il vous rappeler que l’ONU, Amnesty International, Human Rights Watch, des dizaines de chercheurs en génocides parlent déjà d’un processus génocidaire? Le professeur Raz Segal, historien de la Shoah, a qualifié dès octobre 2023 l’agression israélienne de «cas de génocide de type textbook». Vous êtes en retard d’une tragédie.

Les chiffres parlent : des dizaines de milliers de morts, des enfants affamés volontairement, des hôpitaux rasés, des familles entières disparues. Tout cela ne relève pas de «violations graves» ni de simples «disproportions»: cela relève de crimes de guerre. En minimisant les faits, vous ne vous contentez pas de détourner les yeux: vous blanchissez le génocide en cours.

Le Hamas comme cache-misère

Vous répétez, comme un perroquet discipliné de Netanyahu que «le Hamas est un groupe terroriste». Et vous faites de sa disparition une condition pour reconnaître l’État palestinien. Voilà le cœur de votre hypocrisie: exiger que le colonisé se débarrasse de sa résistance pour être jugé digne d’exister.

Mais qui êtes-vous pour décider quels représentants un peuple colonisé doit avoir? Qui êtes-vous pour nier au peuple palestinien son droit à la résistance, garanti par le droit international (Protocole I, Conventions de Genève, 1977)? Vous inversez les rôles: le colon, l’occupant, le bourreau, devient un État légitime qu’il faut protéger; la résistance du colonisé devient une «menace terroriste» à éradiquer. C’est la logique coloniale la plus brute, la plus ancienne, que vous recyclez sous des mots modernes.

La Belgique complice par ses choix

Vous vantez la Belgique comme «parmi les plus fermes d’Europe». Quelle insulte à l’intelligence. Vos «fermetés» se réduisent à:

quelques sanctions individuelles contre des colons ou ministres extrémistes, pendant que l’État colonial continue tranquillement son œuvre;

des interdictions d’entrée et des gels d’avoirs symboliques, qui n’ont aucun effet sur la machine de guerre israélien;

la suspension partielle et provisoire de certaines coopérations, pendant que les accords commerciaux UE-Israël restent intacts.

La vérité est simple: Israël reste le partenaire commercial privilégié de l’Europe, et donc de la Belgique. Vous n’avez pas rompu les relations diplomatiques, vous n’avez pas fermé les ambassades, vous n’avez pas arrêté les échanges universitaires et technologiques, vous n’avez pas expulsé l’ambassadeur israélien. Vous continuez de traiter 'Israël' comme un État normal, quand il est un État criminel.

Votre «fermeté» n’est rien d’autre qu’une stratégie de communication pour donner l’illusion que la Belgique agit. Mais les bombes tombent toujours, les enfants meurent toujours, les colons avancent toujours. Votre fermeté ne pèse rien face aux bulldozers et aux F-16.

La farce de la reconnaissance conditionnelle

Vous annoncez fièrement que la Belgique reconnaîtra l’État palestinien… mais à condition que le dernier otage soit libéré» et que «le Hamas soit écarté». Quelle mascarade. Reconnaître un État n’est pas un chantage. C’est un droit, inscrit dans la charte de l’ONU, celui des peuples à disposer d’eux-mêmes. Vous transformez ce droit en récompense conditionnelle, en monnaie d’échange politique.

En réalité, vous ne voulez pas reconnaître la Palestine: vous voulez la domestiquer. Vous rêvez d’une Palestine amputée, pacifiée, désarmée, dirigée par une Autorité palestinienne fantoche, sous tutelle d’'Israël' et de ses alliés. Vous ne parlez pas de libération, mais de gestion coloniale sous drapeau européen.

Le mensonge des « deux États »

Vous ressassez le vieux mantra de la «solution à deux États». Mais comment peut-il y avoir deux États quand un seul colonise, annexe, expulse et bombarde? Depuis 1948, 'Israël' n’a jamais eu d’autre projet que l’élimination de la Palestine. Votre discours sur «deux peuples côte à côte» est une fable qui sert à prolonger le statu quo.

Il n’y aura pas deux États: il y aura soit la Palestine libérée, soit la colonisation totale. Tant que vous vous accrochez à ce mythe, vous êtes complice du projet sioniste.

L’aide humanitaire comme cache-misère

Vous vous glorifiez d’avoir envoyé quelques millions pour l’aide humanitaire. Mais Monsieur Prévot, vous savez très bien que cette aide est dérisoire face à la destruction systématique. Vous donnez des miettes aux survivants pendant que vous laissez l’occupant continuer à bombarder les boulangeries, les champs, les hôpitaux.

C’est le même schéma colonial que toujours: on massacre d’une main, on distribue l’aide de l’autre, et on s’achète une conscience. Mais les Palestiniens n’ont pas besoin de vos miettes. Ils ont besoin de justice, de liberté, de fin de l’occupation.

La vérité nue

Monsieur Prévot, vos mots sont des rideaux de fumée. Derrière, la réalité est simple:

Israël est un État colonial, raciste et génocidaire.

La Belgique et l’Europe sont ses complices actifs.

Vos discours sur le «droit international» ne servent qu’à masquer votre refus de le faire appliquer.

Vous écrivez «l’humain d’abord». Mais votre humanisme ne vaut rien s’il ne commence pas par reconnaître la pleine humanité du peuple palestinien, sa dignité, son droit à résister, son droit à libérer sa terre.

Nous, avec la résistance

Nous n’attendrons pas vos lenteurs diplomatiques. Nous n’attendrons pas vos conditions hypocrites. Nous n’attendrons pas vos promesses de septembre ou vos résolutions creuses.

Nous sommes aux côtés du peuple palestinien ici et maintenant:

pour la libération totale de la Palestine, de la mer au Jourdain;

pour le droit au retour des réfugiés;

pour le soutien inconditionnel à la résistance, sous toutes ses formes, armées comprises;

pour la fin immédiate de toutes les relations avec 'Israël'.

Vous pouvez continuer à écrire des lettres, à organiser des conférences, à lancer des appels à la «paix». Nous, nous choisissons de nous tenir aux côtés de ceux qui résistent, pas de ceux qui massacrent.

Monsieur Prévot, votre indignation est une comédie, votre diplomatie est une trahison, votre humanisme est une insulte. Vous n’êtes pas «du côté de l’humain», vous êtes du côté des bourreaux. Et l’histoire, soyez-en sûr, retiendra le nom des complices.