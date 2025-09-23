!!Génocide à Gaza: J 718!! Appel à action citoyenne

Objet : Appel à la RTBF — Prenez position contre la participation d’'Israël' à l’Eurovision 2026

Madame, Monsieur,

En tant que téléspectateur·rice belge et citoyen·ne concerné·e par la situation à Gaza, je me permets de vous adresser ce message concernant la participation d’'Israël' au Concours Eurovision de la chanson 2026.

Les chaînes publiques de Slovénie (RTVSLO), d’Irlande (RTÉ), d’Espagne (RTVE) et des Pays-Bas (AVROTROS) ont récemment annoncé qu’elles boycotteraient l’Eurovision 2026 si Israël y participe. Face à cette pression croissante, les organisateurs du concours ont même demandé à la chaîne israélienne de se retirer ou de concourir sous drapeau neutre.

Ce mouvement de boycott s’inscrit dans un contexte où 'Israël' est accusé de crimes graves à Gaza, y compris par la Cour internationale de justice, notamment pour des actes pouvant relever de génocide.

Permettre à 'Israël' de participer à un événement culturel d’une telle portée internationale reviendrait à banaliser ces crimes et à offrir une tribune à un gouvernement en pleine campagne de guerre contre un peuple. C’est ce qu’on appelle le culture washing.

La RTBF a toujours joué un rôle essentiel en tant que service public, en mettant en avant les valeurs de justice, de solidarité et de respect du droit international. Dans cet esprit, nous vous appelons à:

Prendre position publiquement sur la question de la participation d’'Israël' à l’Eurovision 2026;

Vous engager à boycotter le concours, si 'Israël' y est maintenu sans conditions;

Rejoindre les chaînes publiques qui se mobilisent déjà pour faire pression sur l’UER (Union Européenne de Radio-Télévision).

Face à un contexte aussi grave, la neutralité n’est plus une option. Il n’y a pas de neutralité possible face à un génocide. La participation d’'Israël' à un concours festif et culturel pendant qu’il détruit écoles, hôpitaux et vies humaines en Palestine est inacceptable.

Votre rôle de diffuseur public vous donne la responsabilité d’agir, d’autant plus lorsque d'autres chaînes européennes montrent la voie.

Nous espérons vous voir aux côtés des peuples opprimés, comme l’histoire du service public le commande.

Respectueusement,