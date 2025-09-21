!!Génocide à Gaza: J 716!! Voici une illustration insupportable du double langage de nos chancelleries

Nous sommes en contact direct (hélas, de plus en plus épisodiques, vu les circonstances sur place) avec des amis de Gaza. Voici la requête de l'un d'entre eux:

''Bonjour, Je me présente: Zakaria Shehab, maître de conférences en langue française à l’Université Al-Azhar de Gaza depuis l’année universitaire 2017-2018. J’ai également assuré, par intérim, la responsabilité du département de français pendant 4 ans, période durant laquelle le chef de département était en Belgique pour pour préparer son doctorat. Titulaire d’une licence en anglais/français obtenue en 2009 à l’Université Al-Azhar de Gaza, j’ai poursuivi un master en didactique des langues (anglais/français) à l’Université de Montpellier II, obtenu en 2015.

Aujourd’hui, je me trouve à un tournant crucial de ma carrière académique. J’envisage de poursuivre un doctorat portant sur: «Le recours à la langue maternelle ainsi qu’à la traduction comme outils facilitateurs dans l’apprentissage du français langue étrangère (FLE): une étude comparative». Malheureusement, la guerre à Gaza m’a fait tout perdre: mon domicile, mon poste à l’université, et même le cabinet dentaire de mon épouse a été détruit. Dans ce contexte, je souhaite vivement poursuivre un doctorat en France/Belgique dans le cadre du Programme PAUSE ou similaire, soutenu par le Collège de France, qui offrirait à ma famille et moi une issue de secours et un cadre stable pour continuer mes travaux académiques.

Je suis urgemment à la recherche d’un directeur ou d'une directrice de thèse dans le domaine du FLE, de la didactique des langues ou des sciences du langage, qui accepterait de superviser ma recherche et de m’accompagner dans les démarches administratives nécessaires à une admission au sein d’une université. Il est important que l’établissement d’accueil soit en mesure de cofinancer mon séjour selon les modalités prévues par le programme PAUSE. Plus d'informations sont disponibles sur le site officiel du Programme PAUSE.

Je reste disponible à tout moment, pour toute information ou document complémentaire, ou pour échanger davantage sur mon projet de recherche. Je vous remercie par avance pour l’attention portée à ma demande, et vous serais très reconnaissant de bien vouloir partager ce message auprès de vos contacts susceptibles de m’aider. Bien cordialement, Zakaria Shehab.''

Après divers contacts universitaires en Belgique pour tenter de venir en aide à Zakaria, nous nous heurtons à un obstacle majeur: le Ministère des Affaires Etrangères! Celui-ci bloque toute demande émanant de Palestine. Et le cas de Zakaria rejoint celui de Ahmed Alsalibi, qui a obtenu une bourse de la part de l’ULB pour venir travailler en Belgique. Ce chercheur gazaoui dispose également d’un visa valable et était censé arriver en octobre 2024 en Belgique. Ahmed Alsalibi, 39 ans, est aussi doyen de la Faculté de Technologie de l'Israa University de Gaza, spécialisée dans les sciences appliquées. Il fait partie d’un programme de bourse piloté par l’ULB, qui vient en aide aux chercheurs en danger.

Coincé dans l’enclave, ce doctorant a été exclu de la liste des personnes à qui venir en aide par les services du Ministère des Affaires étrangères. La rectrice de l’ULB, Annemie Schauss a adressé un courrier au ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, demandant une révision urgente des critères d’éligibilité pour bénéficier d’une évacuation sans attendre de la bande de Gaza. "Nous sommes effarés par cette situation humainement et moralement inacceptable, déplore la Rectrice. Le cas d’Ahmed Alsalibi n’est pas isolé. Il incarne le drame silencieux vécu par des chercheurs étroitement liés à nos institutions et pourtant laissés-pour-compte. L’Université n’a pas les moyens d’agir seule. Nous appelons les autorités à prendre la pleine mesure de cette urgence humanitaire."

La vice-rectrice de l’ULB aux affaires extérieures et à la coopération, Anne Weyembergh rappelle: "Les critères d’éligibilité ont été fixés en octobre 2023 par le gouvernement précédent. Or, nous le savons tous, la situation à Gaza, s’est dramatiquement détériorée. Il est question de famine. Le génocide est clairement dénoncé, y compris par des personnalités israéliennes importantes et par des ONG israéliennes. Il est donc grand temps que cette liste de bénéficiaires puisse être étendue".

Ahmed Alsalibi vit toujours à Gaza avec son épouse Rana (35 ans) et leur fils. Son université a été détruite par un bombardement. Il a déjà été contraint de fuir à six reprises. Ils font partie des centaines de milliers de personnes, sans accès aux biens de première nécessité, coincées sur ce territoire dévasté. Il en est de même pour Zakaria Shehab. et sa famille.

Derrière les grands discours de 'compassion' et les déclarations aussi vaines qu'hypocrites de nos représentants politiques qui disent faire tout ce qu'ils peuvent pour soutenir le peuple palestinien, et jusqu'à annoncer qu'ils sont prêts à 'reconnaître' l'Etat de Palestine (sur quelles bases?!), la réalité révèle que ce ne sont que des mots, jamais suivis de mesures concrètes, tant pour l'aide pratique aux Palestiniens, que pour les sanctions décisives à l'encontre d'un régime qui pratique un génocide!

Daniel Vanhove (pour MCP) -

18.09.25