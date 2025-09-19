!!Génocide à Gaza: J 714!! « Gaza, on arrive ! »

Après des retards dus aux conditions météorologiques et à deux attaques de drone essuyées dans le port de Tunis, la Flottille du Sumud a repris la mer en direction de Gaza, pour dénoncer et briser le siège israélien

«Nous partons malgré les contretemps, qu’ils viennent de l’intérieur et que nous ayons juste besoin d’ajuster certains détails, ou qu’ils viennent plutôt de l’extérieur, de personnes qui ne veulent tout simplement pas que cette mission ait lieu. Le message d’aujourd’hui est que nous continuons malgré tout, sur le bateau, sans faiblir», a déclaré hier le comédien irlandais Tadhg Hickey, qui voyage à bord du plus grand navire de la flottille du Sumud, en route pour Gaza.

Le départ de Tunis a en effet été retardé de 11 jours, après l’attaque de deux navires par des drones et un certain nombre de bateaux rassemblés n’ont pas satisfait aux critères de sécurité fixés par les organisateurs. Une partie des bateaux partis de Barcelone, endommagés par une violente tempête lors de la traversée vers Tunis, ne pourront finalement pas se joindre à la traversée vers Gaza.

16 des 24 bateaux de la flotte espagnole ont néanmoins repris leur voyage vers l’est depuis Barcelone, transportant de l’aide humanitaire et des passagers internationaux dans le but d’ouvrir un corridor humanitaire et de briser le siège illégal d’Israël sur Gaza. Ils seront rejoints dans les eaux internationales par 18 bateaux partis d’Italie, transportant au total plus de 300 citoyens de plus de 45 nationalités, des activistes, des élus, des personnalités publiques.

Deux navires partenaires indépendants naviguent aux côtés de la flottille : un navire d’observation juridique transportant des avocats internationaux et un navire de sauvetage en mer basé en Italie, le Lifesaver 2.

« Gaza, on arrive ! »

«Nous transportons beaucoup d’aide humanitaire, mais nous transportons également un message de soutien des peuples du monde entier, qui se solidarisent avec le peuple palestinien», a déclaré Bruno Gilga, porte-parole de la Flottille mondiale Sumud. Selon les organisateurs, la flottille représente l’un des défis les plus déterminés jamais lancés au blocus israélien de la côte de Gaza.

L’eurodéputée Rima Hassan a annoncé sur son comte X avoir embarqué sur l’un des navires de la Flottille aux côtés d’Adèle Haenel et de 23 autres militants. «Nos gouvernements sont responsables de la poursuite du génocide à Gaza», a-t-elle affirmé samedi sur les réseaux sociaux. «Ils se sont également illustrés par leur silence après les deux attaques de la Global Sumud Flotilla.»

Rima Hassan était à bord d’une flottille précédente, le Madleen, intercepté il y a trois mois par les forces israéliennes, dont tous les passager-es avaient été enlevés puis rapidement expulsés vers leurs pays d’origine. Elle avait aussitôt annoncé son intention de reprendre la mer, pour briser le siège et apporter de l’aide humanitaire, mais surtout pour éveiller les consciences sur les crimes israéliens.

Les député-es insoumis-es Marie Mesmeur, Emma Fourreau et Thomas Portes ont également pris place parmi les passager-es. Dans une lettre ouverte adressée à leurs ministères des Affaires étrangères respectifs, 158 députés et sénateurs européens ont demandé une « action urgente » pour protéger les membres de la flottille.

Rédaction Agence Medias Palestine -

17.09.25