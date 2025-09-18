!!Génocide à Gaza: J 713!! Hélas, il n'y a pas que Gaza...

Alors que l’attention internationale reste focalisée sur la tragédie en cours à Gaza, nous vous écrivons pour rappeler une vérité trop souvent négligée: en Cisjordanie, les violations graves des droits humains se poursuivent dans un silence assourdissant — et sans même l’excuse sécuritaire du Hamas.

Depuis des mois, la Cisjordanie vit sous un régime d’oppression systémique et de violence institutionnalisée. Ce ne sont pas des faits isolés ni des bavures: ce sont les conséquences directes d’une politique délibérée, assumée, et désormais largement soutenue par une partie significative de la classe politique israélienne, qui appelle ouvertement à l’annexion de ces territoires.

La semaine dernière encore, quatre Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes, dont deux enfants de 14 ans, abattus à l’entrée du camp de réfugiés de Jénine. Aucun affrontement, aucune menace. Ils vérifiaient simplement l’état de leur maison après un retrait militaire. À Naplouse, un homme de 58 ans a été abattu à un checkpoint. À Balata, un jeune de 25 ans a été tué pour avoir ouvert une porte en toiture.

Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des vies supprimées avec impunité. Il est peu probable que quiconque rende des comptes.

Pendant ce temps, des milliers de Palestiniens subissent des restrictions de mouvement draconiennes, comme dans l’enclave de Biddu, où 40.000 personnes sont pratiquement coupées du monde. Routes bloquées, accès médical restreint, écoles paralysées. À Jérusalem-Est, 800 enfants n’ont toujours pas accès à l’école. Dans le nord de la Cisjordanie, plus de 4.000 élèves sont privés d’éducation, tandis que 84 écoles sont sous menace de démolition.

Tout cela est-il défendable? Est-ce cela, le "droit à se défendre"? Est-ce ainsi qu’on construit la sécurité, la paix, ou la justice?

Quand des colons attaquent à coups de couteaux, brûlent des arbres, délogent des familles, détruisent des infrastructures, forcent des enfants à quitter leur maison ou leur école – et que l’armée protège ces colons plutôt que les victimes, il n’y a plus de doute sur la nature du projet.

Alors, nous posons une question simple, mais urgente:

En Cisjordanie, où est le Hamas?

Quelle est l’excuse cette fois-ci?

Si le Hamas n’est pas là, si aucune roquette ne part de ces villages, si aucune base militaire n’est dissimulée dans ces écoles – alors que justifiez-vous? Et surtout: qu’attendez-vous pour agir?!

Tant que des puissances influentes continueront à détourner le regard, ou à se cacher derrière une neutralité de façade, cette politique d’annexion, de déplacement forcé et de domination ne rencontrera aucun obstacle. Votre silence devient alors un consentement.

Nous vous appelons à cesser de considérer la Cisjordanie comme une zone grise. Elle est, chaque jour davantage, le laboratoire d’une normalisation de l’apartheid, de l’annexion et de la violence institutionnalisée. Et si vous ne faites rien, vous en serez complices.

L’histoire vous regardera. Et les enfants que vous abandonnez aujourd’hui à l’oubli vous jugeront demain.

Madame, Monsieur,

en tant qu’élu(e), votre voix compte. Votre silence aussi.

Nous vous demandons donc:

De prendre publiquement position sur les violations des droits humains en Cisjordanie, et de refuser tout discours qui les banalise ou les justifie

De demander des comptes au gouvernement israélien sur ces actes contraires au droit international

De soutenir les mécanismes internationaux d’enquête et de sanction, y compris au niveau de l’Union européenne et des Nations Unies

De protéger le droit à l’éducation, à la liberté de mouvement et à la sécurité des civils, en Cisjordanie comme ailleurs

Tant que l’occupation sera normalisée, la paix restera un mirage.

Tant que l’impunité régnera, la violence se perpétuera.

Et tant que la communauté internationale regardera ailleurs, elle portera une part de cette responsabilité.

Nous espérons de votre part une réponse claire et courageuse.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments respectueux,