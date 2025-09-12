!!Génocide à Gaza: J 707!! Le régime sioniste, plus terroriste que jamais

'Israël' bombarde la capitale quatarie pour assassiner les dirigeants du Hamas

Tsahal & le Shin Bet ont confirmé avoir lancé une attaque à Doha le 9 septembre, visant les dirigeants du Hamas réunis pour discuter de la proposition de cessez-le-feu du président Donald Trump.

En réponse au bombardement de sa capitale, le ministère qatari des Affaires étrangères a publié une déclaration dans laquelle il condamne fermement “l'attaque lâche d'Israël visant des immeubles résidentiels abritant plusieurs membres du bureau politique du Hamas. “Cette attaque criminelle constitue une violation flagrante de toutes les lois et normes internationales et représente une menace sérieuse pour la sécurité et la sûreté des Qataris et des résidents du Qatar”, ajoute le communiqué, soulignant que “des enquêtes sont en cours au plus haut niveau et que de plus amples détails seront communiqués dès qu'ils seront disponibles”.

Selon la chaîne d'information d'Israël Channel 14 News, au moins 10 avions de l'armée de l'air d'Israël ont participé à l'attaque contre la capitale qatarie. Un reportage de la radio de l'armée israélienne estime qu'“il faudra encore quelques heures pour savoir quels hauts dirigeants du Hamas ont été assassinés et qui sont les survivants”.

“Un assassinat méticuleusement planifié, dans les règles de l'art, avec un élément trompeur. À première vue ? Une opération insensée. Ils leur ont proposé un accord pour les faire venir. Ils les ont réunis en un même lieu, et le reste appartiendra à l'histoire”, a déclaré après l'attaque Amir Bohbot, journaliste et analyste israélien pour Walla News.

Le mouvement de résistance islamique « Hamas » a assuré, mardi soir, l’échec de l’occupation israélienne à assassiner ses dirigeants dans la délégation de négociation, tandis qu’un certain nombre de martyrs parmi les accompagnateurs des dirigeants ont été tués.

Hamas a considéré que ce crime représente une agression contre la souveraineté de l’État du Qatar, qui, avec l’Égypte, joue un rôle important et responsable dans la médiation et les efforts visant à mettre fin à l’agression et à parvenir à un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers, ce qui révèle à nouveau la nature criminelle de l’occupation et son désir de saper toute chance d’arriver à un accord.

Le mouvement de la résistance a révélé cependant qu’un nombre de ses militants ont été assassiné lors du bombardement israélien.

Hamas a tenu l’administration américaine responsable conjointement avec l’occupation de ce crime, en raison de son soutien constant à l’agression et aux crimes de l’occupation contre le peuple palestinien.

Pour le Hamas, l’échec de l’opération constitue un élan politique et moral sans précédent. Si l’opération avait réussi, la communauté internationale aurait peut-être réagi par des condamnations symboliques qui se seraient rapidement estompées. Mais son échec place toutes les parties sous surveillance, en particulier celles qui œuvrent à la normalisation avec Israël. Ces États sont désormais confrontés à un choix difficile : garder le silence et se rendre complices, ou adopter une position ferme contre l’escalade israélienne.

Ce changement pourrait potentiellement faire dérailler, voire geler, les efforts de normalisation, car cet échec oblige les opinions publiques et les institutions arabes et occidentales à s’interroger sur la pertinence de s’allier à un État dépourvu de retenue stratégique et ciblant des personnalités associées à des États internationalement légitimes.

L’assassinat manqué n’est pas un événement mineur : c’est un moment charnière qui oblige toutes les parties à se repositionner. Israël et les États-Unis pourraient être contraints d’apaiser la frustration qatarie et internationale, tandis que le Hamas se retrouve dans une position plus forte qu’à aucun autre moment de la guerre – politiquement, moralement et peut-être stratégiquement. L’ensemble du paysage régional est désormais prêt pour une réinitialisation des relations, des rapports de force et des alliances, sous l’effet des répercussions de cet échec majeur.

Rédaction MCP -

10.09.25