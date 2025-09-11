!!Génocide à Gaza: J 706!! A propos de la Flottille en route vers Gaza - Réponse à Th. Bodson de la FGTB

Cher camarade,

je reviens vers toi suite à mon premier courrier, que tu as eu la sympathie de lire et de me répondre. Je veux d’abord redire tout mon respect pour le travail que tu mènes, pour les efforts réels de mobilisation déjà entrepris par la FGTB, et pour le courage d’avoir osé nommer les choses en parlant de 'génocide' et de 'complicité de la Belgique'. Ce n’est pas rien, je le reconnais et je le souligne.

Mais aujourd’hui, je t’écris à nouveau parce que la situation exige plus. Beaucoup plus.

Depuis hier, je lis et relis l’appel lancé par nos camarades syndicalistes embarqués sur la Global Sumud Flotilla, qui prend la mer pour briser le blocus de Gaza. Ces femmes et ces hommes, syndicalistes comme nous, ont choisi de mettre leur corps en première ligne contre l’injustice. Leur message est d’une clarté absolue:

“Si la flottille est arraisonnée, nous vous appelons à mettre en œuvre toutes les initiatives nécessaires – allant jusqu’à la grève – pour garantir la sécurité de la flottille et de ses participants.”

Je me demande alors: que répondrons-nous, nous, en Belgique, si nos camarades sont attaqués et emprisonnés? Que dira l’histoire des syndicats belges? Que nous avons distribué des tracts? Que nous avons versé quelques larmes devant les crimes? Ou que nous avons su, au moment crucial, mettre la machine du travail au service de la justice?

Je ne t’apprends rien: la Belgique est impliquée. Nos ports, nos entreprises, nos banques, nos zones logistiques participent directement à l’acheminement d’armes, de technologies et de capitaux vers l’entité israélienne. Chaque conteneur qui sort d’Anvers pour Tel Aviv, chaque avion-cargo qui décolle de Liège pour livrer du matériel militaire, c’est une pièce de plus dans la mécanique du massacre.

Alors, camarade, je ne peux pas me contenter d’espérer que la FGTB “interpelle le gouvernement” ou “attire l’attention” dans ses tracts. Oui, c’est important. Mais tu sais comme moi qu’un tract ne bloque pas un cargo. Tu sais comme moi que l’histoire du syndicalisme n’a jamais été écrite par des communiqués de presse, mais par des grèves, des occupations, des blocages.

Regarde autour de nous:

Les dockers de Gênes en Italie ont déjà bloqué des cargaisons d’armes. «Si nous perdons le contact avec nos bateaux, avec nos camarades, ne serait-ce que vingt minutes, nous paralyserons toute l’Europe», a fait savoir l’organisation syndicale depuis Gênes, l’un des deux plus grands ports commerciaux d’Italie. L’USB-Calp s’est déclarée «prête à se mobiliser pour défendre la flottille. Les travailleurs peuvent jouer un rôle décisif… Nous devons être prêts à réagir par tous les moyens de lutte à notre disposition».

À Marseille, des travailleurs ont empêché des bateaux militaires de charger.

En Espagne, en Norvège, des syndicats appellent à rompre toute coopération avec l’armée israélienne.

Alors pourquoi pas nous? Pourquoi la FGTB, avec toute sa force, ne serait-elle pas capable de poser un préavis de grève dans les secteurs stratégiques – la métallurgie, la logistique, les transports – et d’appeler à des actions coordonnées avec nos camarades d’Europe? Même si la grève n’est pas immédiatement suivie, même si elle n’a pas lieu, le simple fait de poser un préavis enverrait un signal puissant: nous sommes prêts à bloquer la machine de guerre.

Camarade, je le redis clairement: il ne s’agit pas pour moi de “tirer sur l’ambulance”. J’ai été moi-même délégué syndical SETCA/FGTB à plusieurs reprises, j’ai participé à des centaines de réunions, d’assemblées, de manifestations. Je sais ce que c’est que de construire une mobilisation, avec ses lenteurs, ses obstacles, ses débats internes. Je sais que rien ne se décide seul depuis le bureau d’un président.

Mais je crois aussi que les paroles comptent, et qu’un courrier comme le mien peut t’aider à montrer, au sein des centrales professionnelles et des régionales, qu’il existe un soutien extérieur et une pression militante qui pousse dans le même sens. Je ne suis pas un adversaire: je suis un camarade qui veut t’aider à aller plus loin.

Thierry, je ne veux pas que dans dix ans, nos enfants nous demandent:

“Et vous, qu’avez-vous fait quand un peuple était massacré en direct sous vos yeux?”

et que nous soyons contraints de répondre:

“Nous avons publié un texte dans un magazine syndical.”

Non! Nous devons pouvoir dire:

“Nous avons pris nos responsabilités. Nous avons utilisé la seule arme que nous avions: la force collective du travail. Nous avons bloqué les ports, les usines, les flux de guerre. Nous avons montré que la classe ouvrière belge n’était pas complice.”

Camarade, je te félicite encore pour ce qui a déjà été fait. Mais je t’appelle, avec tout le respect et toute la fraternité que je te porte, à entendre l’appel de nos camarades de la flottille. Cet appel ne peut pas rester lettre morte. La FGTB doit répondre, et elle doit répondre fort.

Je suis prêt à continuer cette discussion avec toi, publiquement ou en interne. Mais je continuerai surtout à pousser, depuis ma place, pour que notre syndicat honore son histoire de luttes et sa vocation internationaliste.

Avec toute ma fraternité militante,



Nordine Saïdi -

08.09.25