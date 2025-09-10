Génocide à Gaza: J 705!! Malgré les discours officiels, la Belgique continue sa collaboration avec le régime terroriste israélien
Aidez-nous à stopper un contrat public de 3 milliards qui finance l’apartheid israélien!
Camarades,
Intal, Vrede vzw, 11.11.11 et Al-Haq Europe attaquent la SNCB devant le Conseil d’État. La raison: son choix d’attribuer un contrat de plus de 3 milliards d’euros d’argent public à l’entreprise ferroviaire CAF, impliquée dans la construction de la ligne de tram à Jérusalem reliant le territoire palestinien illégalement occupé. Comme l’explique Francesca Albanese dans sa déclaration, CAF joue un rôle crucial dans le maintien et l’expansion d’une infrastructure d’apartheid.
En d’autres termes, la SNCB envisage d’investir des milliards de fonds publics belges dans une entreprise qui contribue à de graves violations des droits humains et du droit international, y compris le crime d’apartheid. Avec ce «contrat du siècle», la SNCB soutiendrait une entreprise qui facilite le régime génocidaire d’'Israël', alors que notre gouvernement et ses entreprises publiques devraient au contraire envoyer le signal qu’il faut tout mettre en œuvre pour ne pas renforcer 'Israël'.
Notre État ne peut pas s’associer à des acteurs qui violent les droits humains.
Cette action en justice vise à exercer une pression sur les autorités. La SNCB doit être rappelée à ses obligations en matière de droit international.
Un tel procès entraîne bien entendu des coûts considérables, et nous avons besoin de votre aide. Chaque don compte pour financer nos frais juridiques et pour montrer que l’argent public ne peut pas servir à financer les crimes d’'Israël'.
Faites un don dès aujourd’hui via notre page de crowdfunding:
https://steunactie.be/actie/no-public-money-for-apartheid-trains/-54120
Merci pour votre solidarité et à bientôt.
Free Palestine !
Communiqué INTAL -
03.09.25
