!!Génocide à Gaza: J 704!! Notez bien la date du 18.09 prochain pour une Journée mondiale pour la Palestine

Des manifestations pro-palestiniennes se multiplient dans le monde entier

Appel de la société palestinienne et mondiale à une journée d'action et à une grève mondiale le 18 septembre 2025

Le 18 septembre 2024, l'Assemblée générale des Nations-unies (AGNU) a adopté la résolution A/ES-10/L.31, exigeant de l'État d''Israël' qu'il mette fin à sa présence illégale dans les territoires palestiniens occupés (TPO) dans un délai de 12 mois et de se conformer immédiatement aux mesures provisoires prononcées par la Cour internationale de justice (CIJ) dans l'affaire de génocide.

Depuis lors, 'Israël' a accéléré l'occupation et intensifié son attaque génocidaire contre Gaza, conduisant les Nations unies à déclarer une famine dans ce territoire. Le Réseau palestinien des organisations non gouvernementales (PNGO) et la société civile mondiale appellent à une journée d'action et à une grève mondiale le 18 septembre 2025 afin de dénoncer le refus d'Israël de se conformer à cette ordonnance et d'exiger des États membres de l'ONU qu'ils agissent immédiatement pour mettre fin au génocide qu'il commet contre le peuple palestinien.

Les États membres de l'Assemblée générale des Nations-unies ont le pouvoir et l'obligation de mettre fin au génocide, étant donné que le Conseil de sécurité a échoué à plusieurs reprises à le faire en raison du veto américain.[2] En utilisant les mécanismes à leur disposition, en particulier la résolution «L'union pour le maintien de la paix» et la non-reconnaissance des pouvoirs des représentants d''Israël', les États membres de l'Assemblée générale pourraient agir immédiatement pour mettre fin au génocide dans un délai d'un mois.

Le PNGO (le portail palestinien des ONG) et les organisations mondiales qui se joignent à cet appel soutiennent l’adoption d’une résolution «L'union pour le maintien de la paix» qui inclut spécifiquement les mesures énoncées dans un article récent, notamment le déploiement d'une force multinationale de protection des Nations-unies à Gaza et en Cisjordanie, à la demande de l'État de Palestine, afin de protéger les civils, d'ouvrir des points d'entrée terrestres et maritimes, de faciliter l'aide humanitaire, de préserver les preuves des crimes israéliens et d'aider au redressement et à la reconstruction des Territoire Occupés.

Compte tenu des violations répétées de la Charte des Nations-Unies par 'Israël' et de son refus de se conformer à plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations-Unies, notamment celle adoptée le 18 septembre 2024, il est clairement le devoir des États membres de l'Assemblée générale des Nations-Unies d'agir immédiatement pour exclure 'Israël' de cet organe en utilisant tous les moyens disponibles.

Par conséquent, le PNGO appelle également les États à exercer leur droit immédiat de faire objection à la reconnaissance des pouvoirs des représentants d''Israël' auprès de la Commission de vérification des pouvoirs, ce qui obligerait cette dernier à publier un rapport, suivi d'un vote de l'Assemblée générale sur la suspension ou non des pouvoirs d''Israël'.

En collaboration avec d'importantes organisations mondiales qui soutiennent cette initiative, le PNGO appelle à prendre les mesures suivantes d'ici au 18 septembre 2025:

1/. Communiquer par tous les moyens disponibles avec les représentants de l'État de Palestine (ambassades et autres instances officielles) pour leur faire savoir que les peuples du monde entier soutiennent la récente déclaration de l'État de Palestine au Conseil de sécurité des Nations-unies selon laquelle «il est temps de protéger les civils palestiniens, y compris les enfants, et de préserver leur droit à la vie, notamment en envoyant une force de protection internationale dans le territoire palestinien occupé et en accélérant l'aide humanitaire sans entrave fournie par les Nations-unies et les organisations internationales» et demandant à l'État de Palestine de convoquer une Session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations-unies afin de présenter une résolution «L'union pour le maintien de la paix» qui réclame spécifiquement les demandes susmentionnées, y compris le déploiement en Palestine d'une force de protection multinationale.

2/. Communiquer aux gouvernements et aux missions des Nations-Unies de tous les États membres de l'AGNU, par tous les moyens disponibles, que les peuples du monde soutiennent l'appel lancé par le PNGO pour qu'ils agissent dans la mesure de leurs moyens afin de mettre immédiatement fin au génocide, notamment en soutenant un mécanisme de résolution «L'union pour le maintien de la paix» qui inclurait spécifiquement les demandes mentionnées ci-dessus, y compris le déploiement en Palestine d'une force de protection multinationale et le refus de reconnaître les pouvoirs d''Israël' auprès de l'Assemblée générale.

3/. Le 18 septembre: en faire une journée de grève mondiale, en manifestant à travers le monde, dans chacun des États membres de l'AGNU, devant les sièges et les lieux stratégiques de l'ONU ou des gouvernements respectifs, afin de dénoncer le refus d''Israël' de se conformer à la résolution de l'AGNU du 18 septembre 2024, à l’Avis consultatif de la CIJ et aux mesures provisoires prononcées par la Cour, et face au refus d''Israël' de se conformer à ces mesures avant le 18 septembre 2025 et à la poursuite de ses atrocités en Palestine, exiger de tous les pays qu'ils soutiennent d'urgence une résolution d’union pour le maintien de la paix appelant à se conformer spécifiquement aux demandes susmentionnées, y compris le déploiement en Palestine d'une force de protection multinationale et le refus de reconnaître les pouvoirs d''Israël' auprès de l'Assemblée générale.

Communiqué du PNGO Portal -

02.09.25