!!Génocide à Gaza: J 702!! Nouvelle victoire du BDS: à Bilbao, la Palestine gagne au Tour d'Espagne

La solidarité avec la Palestine a frappé fort, mercredi à Bilbao, contraignant les dirigeants de la «Vuelta» (le Tour d’Espagne cycliste) à «trafiquer» le classement de l’étape, sur fond de révolte contre la présence de l’équipe des génocidaires 'Israel'-Premier Tech

Par ailleurs, dans une interview à la radio nationale jeudi soir, le ministre des Affaires étrangères José Manuel Albares s’est montré très clair: ''On ne peut pas continuer à avoir une relation normale avec 'Israël', comme si rien ne se passait. Comme nous avons fait avec la Russie, où toutes les équipes ont été expulsées. La décision n’est pas celle du gouvernement, mais celle de l’UCI (la fédération cycliste internationale). Le gouvernement n’a rien à avoir avec la participation d’'Israël'-Premier Tech à la Vuelta.»

Concernant une éventuelle exclusion d’'Israël'-Premier Tech, le ministre a donné son sentiment sans prendre de gants: ''Je comprends et j’y serais favorable, parce que nous devons envoyer le message à 'Israël' et à sa société que l’Europe et 'Israël' ne peuvent avoir une relation que si les droits humains sont respectés (…), de la même manière que le message est envoyé à la Russie. On ne peut pas continuer les compétitions sportives comme si de rien n’était''.

ll n’y a pas eu de vainqueur de cette 11è étape: les classements ont ainsi été officiellement figés à plusieurs kilomètres en amont du point théorique de l’arrivée, au centre de Bilbao.

Des interventions de protestation contre le génocide du peuple palestinien ont eu lieu chaque jour depuis le début de cette 80è Vuelta. Mais au Pays Basque, elles ont pris une nouvelle dimension, au point que la presse sportive s’interroge aujourd’hui ouvertement sur le maintien dans la course de l’équipe représentant 'Israël'. Cette dernière est financée par un milliardaire proche du bourreau Netanyhu.

«Après le raccourcissement de la 11è étape à cause de la présence jugée dangereuse de manifestants pro-palestiniens près de l’arrivée à Bilbao, les organisateurs de la Vuelta vont devoir prendre une décision forte. Face à la pression du peloton inquiet pour sa sécurité, ils pourraient bien être contraints de demander à 'Israel'-Premier Tech de se retirer du Tour d’Espagne. À moins que la formation israélienne ne parte d’elle-même», estime la rédaction de RMC Sport.

«La situation semble intenable. Contre-la-montre par équipe interrompu, chute, étape écourtée… La 80è édition de la Vuelta est fortement perturbée par des manifestations pro-palestiniennes. En grande majorité pacifiques, ces soutiens au peuple palestinien – au centre d’une grave crise humanitaire – inquiètent les coureurs, certains manifestants prenant des risques inconsidérés pour faire passer leurs messages ou interrompre la course», ajoute l’auteur de l’article.

'''Je voudrais que l’équipe d’'Israël' elle-même se rende compte qu’en étant ici, elle ne facilite pas la sécurité de tous les autres'', a déclaré de son côté le directeur de la Vuelta Kilo Garcia, cité par Eurosport.com

Boycott 'Israël' - Free Palestine !

Communiqué Europalestine -

05.09.25