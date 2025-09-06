!!Génocide à Gaza: J 701!! Quand les politiques sont à un tel niveau de complicité, les citoyens doivent reprendre l’initiative

Génocide à Gaza: quand les politiques sont à un tel niveau de complicité, les citoyens doivent reprendre l’initiative

Comme on s’en doutait, le régime terroriste israélien a multiplié les menaces et les avertissements à l’attention de la prochaine ’’Flottille du Sumud’’ en partance pour Gaza. Rien de neuf de ce côté-là. Tout le monde connaît maintenant les pratiques odieuses d’un régime auquel les grandes puissances occidentales ont délibérément laissé toute licence et ce, quels que soient les crimes évidents et documentés commis à l’encontre d’un peuple dont le nettoyage ethnique est organisé au point d’être déclaré désormais comme étant un génocide. (https://www.ledevoir.com/monde/913464/association-internationale-chercheurs-genocide-accuse-israel-genocide-gaza?)

Rien de neuf non plus que du côté de nos instances officielles qui brillent par leur habituel silence complice dans ce cas également, alors que la Flottille en question constitue pourtant la plus grande flottille civile – une cinquantaine de bateaux – jamais organisée dans l’histoire, avec plusieurs centaines de militants représentant 44 pays. Cela aurait quand même pu éveiller un minimum de curiosité, voire d’attention de la part de nos ténors politiques, dont seul en France à notre connaissance, Jean-Luc Mélenchon au nom de LFI a mis en garde en termes clairs contre ce qui peut être anticipé, via un Tweet:

«Alerte - Le gouvernement suprémaciste de Netanyahu menace les équipages des Flottilles de représailles cruelles. La France doit interdire cela et prévoir des mesures de rétorsions contre ce régime». Enfin, il est question de mesures de rétorsions!

Pour info, il faut préciser qu’environ 45% des militaires volontaires extérieurs à ‘Isra ël’ proviennent de France, contre 29% en provenance des Etats-Unis et 5% de Grande-Bretagne.

Les responsables de la Flottille ont averti dans un communiqué: «La Flottille Sumud n’est pas simplement un ensemble de bateaux transportant une aide symbolique et des militants du monde entier. Il s’agit d’un acte de protestation mondial et d’un message humanitaire fort contre le silence de la communauté internationale face aux crimes israéliens. Elle affirme que la volonté des peuples libres est plus forte que le génocide et la famine, et que chaque navire qui prend la mer porte un cri d’espoir pour Gaza assiégée et une voix mondiale exigeant la levée du blocus et la fin immédiate de l’injustice.»

Une répression sévère annoncée

Transportant environ 5 tonnes de lait maternel, des filtres à eau, des médicaments et autres produits essentiels qui manquent cruellement à Gaza, la flottille encourt, encore plus que ses prédécesseuses, de grands risques. Le régime génocidaire a en effet déclaré qu’elle réprimerait avec une fermeté plus grande encore les activistes qui tenteront de se rendre à Gaza, niant le caractère humanitaire de leur entreprise.

Le gouvernement du régime criminel d’extr ême-droite israélien a menacé personnellement la jeune militante suédoise Greta Thunberg. Et son ministre raciste de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a déclaré que les bateaux seraient interceptés comme les précédents, mais que leurs équipages ne seraient pas renvoyés chez eux, mais seraient emprisonnés, et leurs navires séquestrés.

«L’État d’’Israël’ doit instaurer une dissuasion claire: quiconque coopère avec le Hamas ou ses relais sera traité avec fermeté. Après quelques semaines de prison à Ketziot ou à Damon, ces sympathisants du terrorisme perdront toute envie d’organiser une nouvelle flottille vers Gaza», a-t-il déclaré.

Pour rappel, en 2010, les forces israéliennes ont pris d’assaut le Mavi Marmara, ba teau turc qui faisait partie d’une mission similaire. Les forces israéliennes ont tué 10 militants lors de ce raid. A la suite de quoi, après les vives protestations du gouvernement turc... celui-ci a en toute discrétion, recommencé son business avec le régime sioniste. Ben, tiens...

Dans le m ême temps, à la suite des diverses menaces du régime génocidaire israélien contre la Flottille, l’Espagne qui est le pays européen le plus en pointe contre ce régime raciste, a pour sa part, pris la décision d’étendre sa protection diplomatique à la Flottille. Et quid des autres pays, dont certains de leurs citoyens sont à bord? Que font-ils?

Dans un élan de solidarité exemplaire, les dockers du port italien de Gênes ont déclaré qu’en cas d’agression israélienne contre la Flottille, ils bloqueraient tout nouvel envoi de containers: «Si nous perdons le contact avec nos vaisseaux, nos camarades, même pendant 20 minutes, nous bloquerons l’Europe», ont averti les dockers de Gênes.

«Avec le syndicat USB (Unione Sindacale di Base), avec tous les travailleurs portuaires, avec toute la ville de Gênes», ont-ils ajouté, prévenant qu’entre 13.000 et 14.000 conteneurs quittaient le port, chaque année, à destination d’’Israël’.

«On ne laissera pas un seul clou s’échapper. On lancera une grève internationale, on bloquera les rues. On va tout bloquer. Nos filles et nos garçons doivent rentrer sans une égratignure, et tous nos biens, qui appartiennent au peuple, même la dernière boîte, doivent arriver à la destination prévue […]», ont menacé les dockers de Gênes avant le départ des bateaux.

Dans cet esprit, le Mouvement Citoyen Palestine (MCP) écrit au gouvernement belge en ces termes:

«Lettre ouverte au ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot et au gouvernement belge

À Monsieur le Ministre des Affaires étrangères,

À l’attention des membres du gouvernement belge,

Depuis près de deux ans, Gaza subit un génocide systématique, un blocus criminel qui prive des millions de Palestinien·nes de nourriture, d’eau, de soins et de sécurité. Chaque jour, la Belgique reste complice par son inaction, laissant la porte ouverte à l’impunité.

Nous tenons à affirmer notre soutien total à la Flottille internationale pour Gaza, et nous demandons instamment à votre gouvernement de protéger les citoyen·nes belges participant à cette action humanitaire et politique, de garantir leur passage maritime et leur sécurité, et de leur fournir tout soutien diplomatique nécessaire.

Nous exigeons quatre mesures immédiates et non négociables:

1. Protection de la flottille et des citoyen·nes belges engagés

Garantir publiquement la sécurité de la flottille et exiger qu’’Israël’ n’attaque pas ou ne retienne pas les participants.

Fournir un appui diplomatique et logistique clair à cette initiative citoyenne, humanitaire et politique.

2. Rupture totale avec le régime israélien

Suspension immédiate de tous les accords militaires, économiques et technologiques avec ‘Israël’.

Instauration d’un embargo militaire total, car tout soutien indirect à ‘Israël’ contribue directement aux massacres.

3. Action internationale pour la justice et la responsabilité

Porter les crimes israéliens devant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice.

Soutenir toutes les sanctions internationales jusqu’à la fin du blocus et de l’occupation.

4. Poursuite judiciaire des Belgo-Israéliens ayant participé aux crimes

Enquêter et poursuivre tout citoyen belge ou belgo-israélien ayant fourni une aide matérielle, logistique ou militaire au régime israélien dans la perpétration du génocide à Gaza.

Faire respecter le droit pénal belge et international, afin que l’impunité cesse et que les responsables soient tenus pour comptables de leurs actes.

Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs du gouvernement: il est temps de prendre position clairement et courageusement. Le droit à la résistance par ’’tous les moyens nécessaires’’ est légitime et juste, et figure en ces termes dans le Droit international. La Belgique ne peut plus rester spectatrice de ce génocide.

Nous soutenons la flottille, nous soutenons Gaza, et nous exigeons que notre gouvernement fasse de même, avec des actes et non des mots creux.

De la mer jusqu’à Gaza, de la rivière à la mer, la Palestine sera libre.

Pour la justice et la dignité»

[courriel envoyé à info.prevot@diplobel.fed.be; maxime.prevot@lachambre.be;

contact@premier.be]

Daniel Vanhove - Nordine Saïdi -

02.09.25