À l’attention du Management de l’AWEX (Agence wallonne à l'exportation)

Administration générale – Directions générales – Inspections générales

Objet: Votre licenciement de Guillaume de Bassompierre – acte de lâcheté et complicité avec le génocide à Gaza

Mesdames, Messieurs,

Votre décision de licencier Guillaume de Bassompierre pour “faute grave” est un acte de lâcheté et une marque indélébile de complicité avec le criminel d’État Benjamin Netanyahu et avec le génocide en cours à Gaza.

Vous avez sacrifié un homme intègre qui n’a fait que rappeler une vérité juridique et politique: Netanyahu est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. En placardant neuf affiches dénonçant ce criminel, M. de Bassompierre a agi là où tant de responsables publics choisissent le silence et la servilité. Il a incarné ce que la Belgique aurait dû être: un pays debout, respectueux du droit international, fidèle à une tradition de justice et de dignité.

Face à cet acte de conscience, vous avez choisi l’inverse. Vous avez choisi la soumission. Vous avez cédé aux pressions de l’ambassade d’'Israël', cette même ambassade qui harcèle, menace et intimide, jusqu’à brandir un fusil devant un enfant de cinq ans. Vous saviez. Et malgré cela, au lieu de protéger votre collaborateur et sa famille, vous l’avez licencié.

Soyons clairs: vous n’êtes pas neutres. Vous n’êtes pas “administratifs”. Vous êtes devenus des acteurs politiques d’une trahison. Car en sanctionnant Guillaume de Bassompierre, vous n’avez pas sanctionné une “faute” — vous avez sanctionné la vérité. Vous avez choisi le camp de l’oppresseur. Vous avez choisi l’argent contre la dignité, les contrats contre les vies humaines, la diplomatie du chantage contre l’honneur de la Belgique.

Votre institution s’inscrit désormais dans une continuité de lâcheté occidentale:

En 1994, l’ONU “observait” pendant que le Rwanda sombrait dans le massacre

En 1995, les Casques bleus regardaient Srebrenica tomber aux mains des forces serbes

En 2025, l’AWEX, en Belgique, punit un de ses fonctionnaires pour avoir rappelé qu’à Gaza se déroule un génocide

L’histoire retiendra vos noms comme ceux qui, au lieu de se dresser contre l’injustice, ont servi de relais aux pressions d’un État colonial et criminel.

Guillaume de Bassompierre mérite respect, honneur et reconnaissance. C’est lui qui devrait représenter la Belgique auprès des Nations-Unies. Parce que lui a osé dire ce que vous n’osez pas: que Netanyahu est un criminel, que le peuple palestinien subit un génocide, que se taire, c’est être complice.

Vous, management de l’AWEX, porterez cette honte. Parce que dans vos bureaux feutrés, vous avez choisi la servitude volontaire. Parce que vous avez préféré protéger vos deals commerciaux plutôt que la vie des enfants palestiniens. Parce que vous avez piétiné le courage et la dignité d’un de vos propres agents.

Honte à l’AWEX. Honte à votre direction générale. Honte à celles et ceux qui, par leur silence, leur signature et leur complaisance, ont validé ce licenciement ignoble.

Respect éternel à Guillaume de Bassompierre. Il incarne ce que nous voudrions que la Belgique soit : un pays qui ne se tait pas devant le crime, un pays qui se dresse contre le génocide, un pays qui ose encore appeler un criminel par son nom.

Mesdames, Messieurs, vous avez fait le choix de la lâcheté. L’histoire vous jugera. Et elle ne sera pas clémente.