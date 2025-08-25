!!Génocide à Gaza: J 689!! Deux solutions à la «question de Palestine»

En ces temps terribles qui ont suivi le 7 octobre, il existe un point de vue sur lequel le gouvernement israélien et la quasi-totalité des autres gouvernements affirment désormais publiquement adhérer, sincèrement et passionnément dans le cas israélien, et au moins rhétoriquement dans le cas de l’Occident: la «question de Palestine» ne peut plus être ignorée ou «gérée», mais doit enfin être résolue définitivement

Le gouvernement israélien a clairement choisi et poursuit activement une solution finale consistant en un génocide et un nettoyage ethnique à grande échelle.

Les gouvernements de l’Occident affirment que leur solution privilégiée est un effort renouvelé et urgent pour mettre fin à 56 ans d’occupation israélienne et mettre en œuvre la vénérable «solution à deux États».

Si l’Occident global était, pour la première fois, véritablement intéressé par la réalisation d’une «solution à deux États», il en aurait le pouvoir et les moyens. Mais pour ce faire, les gouvernements occidentaux devraient prendre deux mesures sans tarder, tant qu’il reste des Palestiniens dans la bande de Gaza:

Rejoindre les 139 autres États, représentant l’écrasante majorité de l’humanité, qui ont reconnu diplomatiquement l’État de Palestine, à l’intérieur de ses frontières clairement définies et reconnues par l’ONU (toute la partie de la Palestine historique occupée par 'Israël' depuis juin 1967, ni plus ni moins), alors même que l’ensemble de son territoire demeure sous occupation israélienne, et sans attendre l’autorisation préalable d’'Israël'.



Appliquer les sanctions paralysantes imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU contre 'Israël' «aussi longtemps qu’il le faudra» (pour reprendre les termes de Joe Biden dans un autre contexte) jusqu’à ce qu’'Israël' mette fin à son occupation illégale (comme le réclame ardemment Joe Biden dans un autre contexte) et se retire complètement du territoire de l’État de Palestine. Si l’Occident global refuse de prendre ces mesures, et ce, rapidement, il deviendra évident pour tous qu’il ne fait que débiter des paroles en l’air en prétendant rechercher une «solution à deux États» et, entre les deux solutions définitives possibles, privilégie sincèrement la solution finale préconisée par 'Israël'.

Il est peu probable que la majorité mondiale oublie ou pardonne.

John V. Whitbeck -

21.08.25