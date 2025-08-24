!!Génocide à Gaza: J 688!! Solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien

Communiqué de Bruxelles Panthères / Mouvement Citoyen Palestine

Nous, Bruxelles Panthères et le Mouvement Citoyen Palestine, lançons un appel urgent et solennel à la communauté internationale: 'Israël' poursuit sa stratégie de génocide planifié contre le peuple palestinien, visant désormais la ville de Gaza et le déplacement forcé d’un million de Palestiniens.

Depuis plusieurs jours, les forces d’occupation israéliennes (FOI) mènent une offensive militaire de grande envergure dans le quartier d’al-Zaytoun, au sud de la ville de Gaza. Cette opération se traduit par la destruction de centaines d’habitations et infrastructures civiles et le déplacement forcé massif des habitants, constituant un prélude à l’occupation totale de la ville et à l’éradication progressive de ses populations.

Malgré les destructions déjà infligées au quartier par des frappes aériennes et attaques terrestres répétées, les forces israéliennes semblent désormais déterminées à anéantir al-Zaytoun dans le cadre d’un plan plus vaste visant à raser la ville de Gaza, à l’image des ravages précédemment observés à Rafah, Khan Younis et dans le nord de Gaza.

Selon Raji Sourani, directeur du Centre palestinien pour les droits de l’homme (PCHR):

«La dévastation d’al-Zaytoun reflète la politique israélienne d’annexion progressive et de destruction totale, éradiquant un quartier après l’autre jusqu’à ce que la ville de Gaza soit vidée de ses habitants. Les civils craignent que l’ensemble de la population soit confinée dans une zone étroite au sud, elle-même bombardée, avant d’être déplacée de force hors de la bande de Gaza.»

Les témoignages recueillis par le PCHR décrivent l’horreur: des habitants fuyant les bombardements incessants, des robots explosifs pénétrant dans les rues, des maisons détruites alors que leurs occupants y étaient encore, causant des dizaines de morts et de blessés parmi des familles entières. Les infrastructures vitales, hôpitaux, écoles, sites religieux et monuments historiques sont ciblés, menaçant l’effacement complet de la vie culturelle, sociale et religieuse de Gaza.

Cette offensive s’inscrit dans une stratégie systématique de nettoyage ethnique, visant à:

Vider de force le nord de Gaza et la ville de Gaza, après que les tentatives précédentes, comme le «Plan des Généraux», ont échoué ;

Annexer le territoire et implanter des colonies israéliennes illégales;

Créer une situation de famine, de destruction, de peur et de panique permanentes, visant la disparition de la population palestinienne historique.

Aujourd’hui, près d’un million de Palestiniens sont concentrés dans l’ouest de Gaza, sans abri, sans nourriture, sans soins médicaux, confrontés à la violence constante et aux déplacements forcés. Après 23 mois de bombardements, siège et destructions, la population est physiquement et psychologiquement épuisée, incapable de résister à une nouvelle offensive génocidaire.

Bruxelles Panthères et le Mouvement Citoyen Palestine appellent la communauté internationale à agir immédiatement:

Imposer un embargo sur les armes à Israël;

Exiger l’arrêt immédiat de l’offensive contre la ville de Gaza;

Protéger les civils palestiniens et leurs infrastructures;

Tenir 'Israël' responsable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, conformément aux obligations internationales.

Le silence et l’inaction des partenaires d’'Israël' constituent une complicité directe avec le génocide en cours. La population palestinienne a besoin d’une solidarité mondiale urgente et concrète pour survivre.

Bruxelles Panthères – Mouvement Citoyen Palestine

Solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien.

