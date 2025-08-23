!!Génocide à Gaza: J 687!! Message à ceux qui se sont contentés de regarder...

Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas. Le silence est pire que la trahison

Une partie de moi envie ceux d'entre vous qui n'ont accordé aucune attention au génocide en cours. Quelle chance de ne pas intérioriser les photos que nous voyons tous en ligne, quelle chance de pouvoir fermer les yeux ! L'autre partie de moi a honte de vous avoir connus. L'autre partie de moi est écœurée de voir que vous êtes encore intacts, alors que je me suis disloqué en voyant mourir mon peuple.

22 mois

Vingt-deux mois que les massacres ont recommencé, au vu et au su de tous. Depuis que le blocus s’est resserré jusqu'à l'anéantissement total. Depuis qu'un peuple qui avait déjà tout perdu a été traqué, brûlé vif sous des tentes et affamé en silence. Et pourtant, vous n'avez rien dit.

Vous vous êtes tus, vous avez ajusté votre langage. Vous avez choisi de préserver votre carrière, votre réputation et votre confort. Vous avez calibré votre conscience. Vous vous êtes convaincus que la neutralité est une nuance, le silence du savoir-vivre et la distance une forme de sagesse.

Vous avez alimenté ce génocide par vos communiqués de presse, vos éditoriaux et vos gros titres, effaçant les morts et répétant les mensonges de leurs assassins. Vous avez organisé des débats alors que les fosses communes se garnissaient d'enfants. Vous êtes même allés jusqu'à demander s'il s'agit bien d'un génocide, alors que des mères récupéraient les restes de leurs bébés au coeur des cendres. Vous avez présenté les “deux côtés” de l'histoire, alors qu'un côté mangeait des feuilles et buvait des eaux usées, tandis que l'autre bénéficiait du soutien total de l'arsenal mondial.

Vous avez minimisé chaque cruauté. Vous avez filtré chaque cri. Vous avez humanisé les meurtriers et pixellisé les victimes.

Maintenant que c'est trop effroyable pour être ignoré, que les corps sont réduits à de simples squelettes et que la faim dans leurs yeux crève l'écran, vous feignez de vous en soucier. Maintenant, soudainement, il y a de la place pour l'horreur dans votre fil d'actualité. Mais uniquement pour l'horreur. Jamais pour les causes. Jamais pour les criminels. Vous parlez de souffrance, mais jamais de blocus, de morts, mais jamais de logistique, de pertes, mais jamais de ceux qui ont largué les bombes. Vous refusez même de prononcer le mot “Palestine”. Vous ne pouvez même pas mentionner Israël.

Laissez-moi vous dire ce que personne n'a jamais eu à nous dire: si toute une population doit peu à peu mourir de faim pour que vous daigniez murmurer votre inquiétude, c'est que vous n'avez jamais été neutres. Vous n'avez jamais été honnêtes. Vous y avez contribué.

À tous les dirigeants des salles de rédaction, les présentateurs élégants et chroniqueurs culturels qui ont su faire disparaître Gaza des plannings éditoriaux: vous n'êtes pas seulement complices. Vous êtes les instruments de ce génocide. Vos euphémismes ont justifié les tirs. Vos directives éditoriales ont gommé le sang de chaque massacre. Vous avez fait en sorte que le massacre soit tolérable pour les donateurs, les annonceurs et les cercles bien-pensants.

Vous avez choisi d'être lâches. Vous avez choisi de servir le pouvoir. Vous avez choisi de nous déshumaniser à coups de gros titres, de silence et de pseudo-empathie.

À ceux d'entre vous qui faisaient partie de notre vie, qui nous avez ignorés, vous êtes tus, êtes allés bruncher pendant que Rafah brûlait, ne tolériez rien de notre colère, mais n'avez pas bronché devant l'agonie de notre peuple, j'espère que ce silence vous ronge. J'espère que vous vivrez conscients que votre silence n’était qu’un luxe au prix de la vie d'autrui.

Ce combat n'oublie rien.

Il est trop tard pour nous revenir le cœur brisé et des poèmes plein la bouche, alors que les mots vous ont manqué quand cela comptait le plus. Ne dites pas “c'est déchirant” si vous n'avez rien dit quand on nous arrachait le cœur. Votre indignation tardive ne nous intéresse pas. Votre culpabilité non plus.

Je ne connais peut-être pas tant de ceux qui sont morts, mais une partie de moi est morte avec eux. J'ai été enterré avec l'âme que l'humanité n'a jamais eue.

Ahmad Ibsais -

21.08.25