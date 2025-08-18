!!Génocide à Gaza: J 682!! Marwan Barghouti, méconnaissable...

Marwan Barghouti en danger après la visite du ministre fasciste Ben Gvir dans sa cellule

Une nouvelle fois, voyez ce dont le régime terroriste d'extrême-droite israélien, seule 'démocratie' dans la région paraît-il, est capable.

L’avocat de Marwan Barghouti, Me Khader Shkirat, a tiré la sonnette d’alarme après la visite, le jeudi 14 août dernier, du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, dans la cellule de son client.

Ce ministre d’extrême-droite, connu pour ses positions racistes et ouvertement fascistes, a profité de cette mise en scène pour durcir encore les conditions de détention déjà inhumaines imposées aux prisonniers palestiniens.

«J’ai eu beaucoup de mal à le reconnaître… Ce que j’ai vu, c’est un demi-homme. Ben Gvir a considérablement détérioré les conditions de détention, et cela se voit sur le visage de Barghouti», a dénoncé Me Shkirat.

Figure emblématique du mouvement national palestinien, Marwan Barghouti, 65 ans, est considéré par beaucoup comme le 'Mandela palestinien'.

Arrêté en 2002 et condamné à cinq peines de prison à perpétuité par la justice israélienne, il demeure une personnalité centrale de la résistance palestinienne et un leader naturel qui inquiète 'Israël' par sa popularité intacte. Il est régulièrement pressenti comme possible successeur à Mahmud Abbas en cas d'élection.

Dans un communiqué relayé par l'agence de presse palestinienne Wafa, le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a dénoncé "une provocation sans précédent" et qualifié l'incident de "terrorisme d'État organisé". Pour l'Autorité palestinienne, le ministre a "pris d'assaut" la cellule de Marwan Barghouti.

La représentation à l'ONU de l'Autorité palestinienne a quant à elle dénoncé "les conditions humanitaires extrêmement dures" dans lesquelles est détenu à "l'isolement" Marwan Barghouti, qui a "perdu plus de la moitié de son poids en raison d'une négligence médicale délibérée et des mauvais traitements".

Et "dans le même temps, le ministre extrémiste Ben Gvir continue de le menacer directement dans une tentative de briser sa volonté et sa résilience", a accusé sur X la représentation diplomatique.

Le Hamas, par la voix d'Izzat Al-Risheq, membre du bureau politique du mouvement islamiste, a de son côté exprimé sa "solidarité avec le frère et leader Marwan Barghouti". Il a dénoncé la "sauvagerie" du ministre israélien, face à un "leader prisonnier, menotté et isolé en cellule solitaire, à peine capable de se tenir debout".

Le nom de Marwan Barghouti est régulièrement cité parmi les prisonniers dont la libération pourrait être demandée si un accord d'échange entre otages et prisonniers venait à être conclu entre 'Israël' et le Hamas. Mais, l'avocat de Marwan de prévenir: «Je crains vraiment qu’'Israël' ne provoque sa mort avant qu’un accord ne soit conclu.»

Rédaction MCP -

17.08.25