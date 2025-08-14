14 août 2025
!!Génocide à Gaza: J 678!! Ces très discutables conditions de reconnaissance de la Palestine
Dans le processus de reconnaissance de l'État palestinien, c'est à nouveau la logique du "deux poids, deux mesures" qui prévaut
Cela fait déjà 22 mois que le gouvernement israélien a tiré parti des cruels attentats du 7 octobre pour écraser le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Il a fallu 22 mois pour que la plupart des gouvernements européens s'indignent enfin de cette stratégie jusqu'au-boutiste, sans pour autant prendre des sanctions, alors même qu'ils pourraient être un jour condamnés d'avoir été complices de génocide et de crimes contre l'humanité. Et quand l'Europe reconnaît officiellement qu''Israël' enfreint les droits humains, la timide menace de révision de l'accord d'association UE-'Israël' n'a qu'un impact très limité sur l'aide humanitaire, toujours rationnée et distribuée dans des conditions dangereuses et indignes.
Commentaires