!!Génocide à Gaza: J 675!! La plus grande flottille civile de l’histoire partira bientôt pour Gaza

Le Comité d’organisation de la “Flottille internationale Sumud pour briser le blocus de Gaza” annonce une mobilisation depuis la Tunisie le 4 septembre, et depuis l’Espagne le 31 août 2025

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Tunis organisée par la Coordination d’action conjointe pour la Palestine, une plateforme de coordination de la société civile, les membres de la Flottille mondiale Sumud ont déclaré que des militants issus de 44 pays sont prêts à participer à cette opération coordonnée.

“Cet été, des dizaines de bateaux, petits et grands, quitteront des ports aux quatre coins du monde pour converger vers Gaza, dans ce qui sera la plus grande flottille civile de l’histoire”, a affirmé l’organisatrice Haïfa Mansouri.

La flottille internationale réunit notamment la “Flottille maghrébine de la résistance”, des militants de la “Flottille de la liberté”, le “Mouvement mondial vers Gaza” ainsi que l’initiative est-asiatique “Résistance”. Leur objectif commun, selon Mansouri, est de “briser le blocus maritime illégal de Gaza, établir un corridor humanitaire, et faire face au génocide en cours contre le peuple palestinien”.

Elle a précisé que la flottille acheminera des aides humanitaires à la population palestinienne victime, selon ses termes, d’un génocide perpétré par l’entité sioniste.

Seif Abou Keshk, un autre organisateur, a précisé que plus de 6.000 militants se sont déjà inscrits en ligne pour rejoindre ce mouvement.

“Les participants recevront une formation dans les ports de départ, avec des événements de solidarité et des campements prévus le long du trajet”, a-t-il ajouté.

“C’est une tentative renouvelée d’exercer une pression sur les gouvernements en envoyant des dizaines de navires et des milliers d’activistes pour briser le siège de Gaza”, a souligné Abou Keshk.

Nader Al-Nouri, représentant de l’initiative est-asiatique “Nusantara Resists”, a estimé que le peuple palestinien de Gaza a besoin d’un élan mondial pour briser le blocus, ainsi que d’un réveil moral et humanitaire face à l’un des pires génocides du siècle.

Il a affirmé que les peuples libres d’Asie de l’Ouest soutiennent la cause palestinienne et a appelé toutes les consciences libres du monde à rejoindre cette lutte contre la machine meurtrière sioniste.

Maria Dalia, représentante du “Mouvement mondial vers Gaza”, a souligné l’importance de renforcer les actions concrètes, terrestres comme maritimes, pour briser le blocus, et de dénoncer les pratiques sionistes qui dépassent toutes les limites de l’horreur.

Elle a ajouté que la mobilisation civile et pacifique à travers le monde témoigne du caractère profondément humain de la cause palestinienne, celle d’un peuple dépossédé de sa terre et assiégé sous les bombes depuis près de trois ans.

Cette annonce intervient quelques jours après que les forces navales israéliennes ont intercepté le navire humanitaire Handala, le 26 juillet, alors qu’il approchait des côtes de Gaza, le conduisant au port d’Ashdod, dans le sud de la Palestine occupée. Selon le Comité international pour la levée du siège de Gaza, le navire avait atteint environ 70 milles nautiques des côtes, surpassant la distance couverte par le Madleen, arrêté à 110 milles.

Malgré les 'appels' internationaux à un cessez-le-feu, l’armée israélienne poursuit sa guerre génocidaire dans la bande de Gaza, déclenchée depuis le 7 octobre 2023, au cours de laquelle près de 61.000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs et plus de 150.000 autres ont été blessés (selon des chiffres officiels obtenus dans les difficultés que l'on connaît-ndlr.MCP)

Rédaction Presstv -