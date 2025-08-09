!!Génocide à Gaza: J 673!! Je suis Samidoun! La Belgique complice d’un génocide

Répression des solidaires Aujourd’hui, l’État belge a décidé de retirer le droit d’asile à Mohamed Khatib, coordinateur du réseau #Samidoun en Europe. Cet acte administratif est en réalité un acte profondément politique. Il s’inscrit dans une stratégie globale de répression des voix solidaires de la Palestine et d’alignement inconditionnel sur la politique d’'Israël'.

Nous refusons que cette décision soit traitée comme une simple “procédure” administrative: elle est une sanction politique contre un militant qui a consacré sa vie à défendre les prisonnier·es palestinien·nes, à briser le mur du silence sur les crimes commis contre un peuple colonisé depuis 1948, et à relier la cause palestinienne aux luttes anti-impérialistes et antiracistes dans le monde.

Une complicité belge qui ne dit pas son nom Pendant que l’armée israélienne bombarde Gaza, coupe l’eau, détruit les hôpitaux et affame plus de deux millions de personnes, la Belgique déroule le tapis rouge à ses représentants, leur ouvre ses institutions, et ferme les yeux sur leur participation active à des crimes contre l’humanité.

Pire encore, des soldats israéliens viennent en Belgique pour danser et s’amuser à Tomorrowland, puis repartent, reposés, vers les zones de guerre pour continuer à participer au siège et au massacre du peuple palestinien. Ces images d’insouciance, tolérées par l’État belge, sont une insulte aux familles qui pleurent leurs morts sous les décombres à Gaza.

Pendant ce temps, les Palestinien·nes et leurs soutiens subissent ici la répression:

Interdictions de manifestations

Arrestations arbitraires

Surveillance policière et fichage

Pressions administratives et retraits de titres de séjour

Censure numérique orchestrée avec les plateformes

La Belgique se présente comme une “démocratie” protectrice des droits humains, mais elle applique une politique de deux poids, deux mesures: protection et liberté pour les criminels de guerre, répression et intimidation pour leurs opposant·es.

Samidoun: une cible de l’offensive anticoloniale Le réseau Samidoun est clair: il défend toutes les formes de résistance du peuple palestinien face à l’occupation, y compris celles qui ne correspondent pas aux standards moraux ou politiques imposés par les puissances occidentales. Cette position dérange, car elle rompt avec le discours aseptisé de certaines associations qui parlent de “paix” mais refusent de nommer l’occupant et le colonisateur.

Criminaliser Samidoun, c’est chercher à interdire toute expression politique palestinienne authentique. C’est tenter d’imposer une version de l’histoire où l’occupé n’a pas le droit de se défendre, où l’oppresseur dicte les termes du débat, où le vocabulaire de la colonisation devient la norme.

Ce que signifie la décision contre Mohamed Khatib Retirer le statut de réfugié à Mohamed Khatib, c’est:

Ouvrir la voie à son expulsion vers un pays où il pourrait être persécuté

Dissuader les autres militant·es de s’exprimer

Légitimer la criminalisation des réseaux antisionistes

Signaler à 'Israël' que la Belgique est un partenaire fiable dans la répression internationale

Il faut comprendre que cette attaque n’est pas seulement contre un individu. Elle est contre toutes et tous ceux qui refusent l’occupation, le colonialisme et l’apartheid.

Notre position

Le droit inaliénable du peuple palestinien à résister à l’occupation et à la colonisation par tous les moyens nécessaires au regard du droit international.

L’illégitimité des lois, accords et pressions diplomatiques qui criminalisent le soutien à cette résistance.

Le caractère raciste, colonial et autoritaire de la répression en Belgique contre les voix pro-palestiniennes, qui s’inscrit dans un continuum historique de répression des luttes anticoloniales (Algérie, Congo, Afrique du Sud).

Nos revendications immédiates Annulation immédiate de la décision de retrait du droit d’asile à Mohamed Khatib.

Fin de la criminalisation de Samidoun et des organisations antisionistes en Belgique.

Rupture totale des relations économiques, diplomatiques et militaires avec 'Israël'.

Liberté inconditionnelle pour toutes les personnes détenues pour leurs activités militantes pro-palestiniennes en Belgique.

Appel à mobilisation Nous appelons toutes les organisations syndicales, antiracistes, féministes, étudiantes, sportives, culturelles et politiques à se joindre à une mobilisation de masse dans toutes les villes de Belgique.

Occupons les espaces publics.

Interpellons les institutions belges et européennes.

Organisons des campagnes de boycott contre les intérêts israéliens.

Nous ne laisserons pas la Belgique devenir un terrain de chasse pour les politiques répressives dictées par un État colonial. Nous refusons que la solidarité avec un peuple opprimé devienne un crime.