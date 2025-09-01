!!Génocide à Gaaza: J 696!! La complicité coloniale est un problème plus grave que les influenceurs sponsorisés par 'Israël'

«Je suis ici à Gaza et je ne vois que nourriture, eau et opportunités.»

Parrainé par le ministère israélien de la Diaspora, un groupe d’influenceurs américains et israéliens a eu accès aux sites de distribution, ou zones de mise à mort, gérés par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), sous prétexte de faire croire que, pendant le génocide, les Palestiniens étaient protégés de la famine.

'Israël' a clairement affiché son intention d’affamer et de tuer les Palestiniens dès le début du génocide. Fidèle à son style israélien, qui tourne en rond autour de sa propre rhétorique, le monde est désormais censé croire les influenceurs sponsorisés par l’État colonial qui prétendent que le génocide est en quelque sorte une abondance béate.

Les Palestiniens de Gaza «sont nourris ici dans le calme et la paix». Une autre affirmation en totale contradiction avec la réalité des sites de distribution. Outre la rhétorique condescendante – «être nourri» – d’innombrables reportages, même dans les médias occidentaux, font état de sites de distribution d’aide utilisés comme zones de mort. Mais maintenant qu’'Israël' a fait appel à des influenceurs, génocide est devenu synonyme d’aide humanitaire.

Les plus fervents partisans politiques d’'Israël' célèbrent ou déplorent les tactiques génocidaires d’'Israël''. Selon l’ONU, environ 1.400 Palestiniens ont été tués sur les sites du GHF. Les scènes montrent des foules de Palestiniens attendant dans des espaces bondés, entourés de barbelés. Qui parmi ces influenceurs aimerait goûter au génocide israélien style «nourriture, eau et opportunités», en attendant dans des pièges mortels, entouré de snipers?

Filtrer la réalité est le point fort et le point faible d’un influenceur. 'Israël' n’a pas choisi la meilleure arme de propagande en sélectionnant des influenceurs pour parler d’abondance à Gaza alors qu’il n’y a aucun signe de vie saine à des kilomètres à la ronde. 'Israël' mise sur la faible capacité d’attention et l’influence qu’il peut exercer sur les réseaux sociaux, compte tenu du black-out provoqué par les assassinats de journalistes locaux et le refus d’entrée aux journalistes étrangers.

Mais d’un autre côté, les réseaux sociaux ont aussi servi de moyen à 'Israël' pour se vanter de son génocide à Gaza. Partout dans le monde, des images ont été mises en ligne par les soldats eux-mêmes tuant des Palestiniens, célébrant les explosions, déshumanisant des Palestiniens, pillant leurs maisons, pillant leurs cuisines, les torturant et les tuant. Il s’agit du premier génocide où la technologie et l’armée ont pu illustrer ce que les gouvernements ont le pouvoir de faire s’ils le souhaitent. Un groupe d’influenceurs ne peut pas changer ce qu’'Israël' a déjà montré au monde.

Le plus gros problème n’est pas le groupe d’influenceurs sponsorisés par 'Israël'. Des millions de personnes à travers le monde sont solidaires de la Palestine. Le problème réside dans la complicité internationale avec 'Israël' – permettre à 'Israël' de commettre un génocide, de le justifier par les prétendues préoccupations sécuritaires du colonisateur, et de ne s’exprimer que lorsque le paradigme humanitaire est directement menacé.

Alors qu’'Israël' continue de se moquer, de mutiler et de tuer des Palestiniens au nom de l’aide humanitaire, et fait appel à des influenceurs pour une touche de glamour génocidaire, que fait la communauté internationale? Tandis qu’'Israël' trouve les fonds nécessaires à cette faible campagne, la communauté internationale a-t-elle au moins proposé des pistes d’intervention? Livré à lui-même, 'Israël' s’effondrerait sous le poids de ses mensonges. Le système qui le soutient – ​​le prétendu défenseur des droits humains issu des anciennes puissances coloniales – est complice d’une situation qui mérite d’être davantage exposée qu’un groupe d’influenceurs payés pour débiter des mensonges sur les zones de destruction israéliennes à Gaza. L’histoire n’a aucune poids, mais c’est là que le colonialisme peut commencer à se défaire.

Ramona Wadi -

27.08.25