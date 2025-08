!!Génocide à Gaza: J 666!! Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existées est purement fortuite... vraiment?

L’hypocrisie mortelle et non résolue de l’Europe

Lorsque Hitler arriva au pouvoir en Allemagne en 1933, les États-Unis et plusieurs pays européens commencèrent à collaborer avec lui et son parti nazi. Les Pays-Bas en faisaient partie. Tous fermèrent les yeux sur ce qui était déjà évident : les nazis haïssaient les juifs et avaient déjà clairement exprimé leur volonté de s’en débarrasser. À cette époque, aux Pays-Bas, les Libres Penseurs diffusaient leur émission sur la Radio Nationale, financée par l’État. Lorsqu’ils commencèrent à mettre en garde leurs auditeurs contre Hitler et ses projets, leur émission fut interrompue. Le gouvernement invoqua la raison suivante: ils avaient diffamé un chef d’État dont ils étaient proches.

Lorsque la persécution des juifs en Allemagne a débuté avec la Kristal Nacht (Nuit de Cristal), où tous les commerces juifs ont été saccagés et détruits par les nazis, de nombreux juifs ont commencé à fuir hors des frontières allemandes, notamment vers les Pays-Bas. Ceux qui ne pouvaient pas prouver qu’ils avaient de l’argent à dépenser étaient renvoyés en Allemagne. Ceux qui pouvaient prouver qu’ils étaient riches pouvaient passer. Il est important de noter que le gouvernement néerlandais était alors parfaitement conscient de la persécution des juifs en Allemagne. Ce fut le premier traitement inhumain infligé aux juifs en fuite, et ce, par les plus hautes autorités. Les juifs autorisés à passer pouvaient poursuivre leurs activités aux Pays-Bas jusqu’au début des razzias visant à rafler les juifs dans le pays occupé par les nazis. Amsterdam comptait alors 80.000 juifs. Il y avait des quartiers juifs, réservés aux plus riches, et d’autres, réservés aux juifs les plus pauvres, appelés «quartier juif». Outre ces quartiers, des juifs vivaient également dans toute la ville, et d’autres vivaient dans d’autres villes et villages du pays.

Lorsque les razzias commencèrent, elles se déroulèrent en plein jour, sous les yeux de tous. Les services publics (principalement les tramways) des villes collaborèrent au transport des juifs capturés vers les points de rassemblement où ils devaient attendre leur transfert vers les camps de concentration de l’est des Pays-Bas. La compagnie des chemins de fer néerlandais collabora également à la fourniture des moyens de transport. De là, les juifs furent embarqués dans des trains de marchandises allemands à destination des camps de concentration en Allemagne.

Tout le monde voyait ce qui se passait. La plupart s’en fichaient. Personne ne bloquait les tramways ou les trains. Comme si tous les juifs partaient en vacances en Allemagne. Bien sûr, il y avait des gens, des braves gens, qui essayaient de sauver des juifs et des enfants juifs, en les cachant aux nazis. Mais dans l’ensemble de la population, ils ne représentaient qu’une minorité parmi une minorité.

Il y avait aussi ceux pour qui rester les bras croisés ne suffisait pas. Ils aidèrent activement les nazis à capturer des juifs, même ceux qui se cachaient déjà (un exemple très connu est la trahison de la cachette de la famille Franck à Amsterdam). Les nazis offraient 5 florins (une somme considérable à l’époque) pour chaque juif signalé à leur attention.

La déshumanisation des juifs aux Pays-Bas ne s’arrêta pas là. Lorsque la guerre prit fin et qu’un petit nombre de survivants des camps de concentration retournèrent à Amsterdam et dans d’autres villes néerlandaises, ils trouvèrent leurs maisons, avec tous leurs biens, occupées par d’autres personnes. Lorsqu’ils déclarèrent leur identité et expliquèrent aux occupants que c’était leur maison avant les déportations, la porte leur fut claquée au nez. Les survivants n’avaient plus de passeport et ne pouvaient donc plus s’identifier correctement. Lorsqu’ils se rendirent à leur banque pour retirer de l’argent ou des économies, celle-ci leur indiqua que s’ils ne présentaient pas de carte d’identité, elle ne leur donnerait pas d’argent. Personne n’accueillit à bras ouverts les survivants. Au contraire. Après tant de souffrances, de familles perdues et de traumatismes, ils furent traités comme des ordures. Aucune aide ne leur fut offerte. Après cette horrible expérience, nombre de survivants décidèrent d’émigrer vers des horizons meilleurs.

Voici, en quelques mots, l’horrible histoire des Néerlandais juifs. On retrouve sans doute des histoires comparables dans d’autres pays européens.

Après la guerre, les Pays-Bas ont commencé à changer l’histoire. Le rôle des résistants a été amplifié. Ces nobles combattants ont lutté clandestinement contre les nazis et leurs collaborateurs officiels néerlandais (nombreux, soit dit en passant). Ces groupes de résistants étaient certes courageux, principalement communistes. Mais leur nombre était restreint. Le pays avait besoin d’un peu d’héroïsme pour effacer la page noire du traitement infligé aux Néerlandais juifs. La condamnation de tous les Allemands pour leurs crimes était une propagande constante. Nous étions les bons, eux les méchants, tous, même les enfants. C’est ainsi qu’une nation dissimule la honte et le sentiment de culpabilité qu’elle ressent après la fin des hostilités.

Nous savons à quel point cette confrérie et cette honte sont profondément ancrées en Europe. Mais au lieu de les regarder en face, de les reconnaître et d’entamer un processus de réconciliation, cette honte et cette confrérie ont été transférées exclusivement à la population allemande. Cette honte et cette confrérie ont également été transférées au soutien à la création d’un État juif en Palestine. Un endroit au Moyen-Orient où vivait déjà une population, les Palestiniens.

Rien n’empêche les juifs de vouloir trouver un lieu de cohabitation, voire un État. Mais si des millions d’autres non-juifs vivent déjà sur ce territoire, la question se complique. Et la situation se complique encore lorsque ceux qui ont décidé de créer un État juif, appelé 'Israël', sont des sionistes qui n’ont pas souffert de l’holocauste. Au contraire. Ils ont commencé à faire souffrir la population déjà présente en Palestine. Leur objectif, dès le départ, était et est toujours de se débarrasser de tous les Palestiniens. L’ONU en a décidé autrement et a divisé la Palestine entre Palestiniens et Israéliens. C’est ce qu’on a appelé la solution à deux États. Depuis ce jour, les sionistes ont pratiqué une action similaire à celle des nazis: créer un «espace vital» pour le peuple allemand. Lebensraum signifie «espace vital». C’était l’une des raisons pour lesquelles Hitler a lancé sa guerre d’expansion vers l’est contre l’Union soviétique: créer de nouvelles terres pour les colons allemands.

Et c’est exactement ce que les sionistes ont fait et continuent de faire. Plus de 70 ans de pillage des terres de la population palestinienne. Ils ont emprisonné plus de deux millions de personnes dans un camp de concentration à ciel ouvert appelé Gaza. Ils ont peuplé la Cisjordanie de colons extrémistes, pour la plupart venus des États-Unis par avion, et y ont volé toujours plus de terres jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien pour les Palestiniens.

Les sionistes ont bien appris des nazis. La propagande dégradante contre les Palestiniens, présentés comme inférieurs, comme des animaux voulant tuer des Israéliens. On apprend aux enfants israéliens à l’école à craindre les animaux palestiniens, et ce depuis plus de 70 ans, depuis le premier kibboutz. Même les méthodes d’affamement de la population de Gaza, après avoir transformé leur habitat en tas de décombres fumants, sont des leçons apprises des nazis. Ils ne sont pas de simples juifs, ils sont sionistes. Et c’est là toute la différence. Ils utilisent l’holocauste pour maintenir l’Occident sous leur coupe. Toute expression de condamnation à leur encontre est présentée comme de l’antisémitisme, oubliant ainsi que les Palestiniens sont eux aussi des sémites. Ils se sont approprié l’holocauste et instrumentalisent la honte et la guilde de l’Europe pour leurs propres intérêts fascistes.

L’hypocrisie mortelle de l’Europe nous a conduits à ce dont nous sommes tous témoins à Gaza et en Cisjordanie: la collaboration de nos gouvernements à un nouveau génocide. Et non pas parce qu’ils ont soudain aimé les juifs. Ils ne les ont jamais aimés et ne les aiment plus aujourd’hui. Ce qu’ils ont fait et continuent de faire, c’est soutenir et collaborer à nouveau avec un groupe fasciste et criminel qui a endoctriné la population israélienne, comme les nazis l’ont fait avec la population allemande. Goebles a dit un jour: ''Si vous répétez un mensonge mille fois, toute la population le croira.''

Si, après la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements européens avaient engagé un profond travail de réconciliation, reconnaissant les mauvais traitements infligés aux juifs (non seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais au cours des siècles précédents), un processus de réconciliation aurait pu s’amorcer, permettant de surmonter et d’éliminer définitivement la méfiance et la haine envers les juifs. L’Europe aurait alors été libre de condamner et de refuser de collaborer avec un régime sioniste.

Aujourd’hui, les juifs vivant aux Pays-Bas et en Europe se sentent à nouveau menacés, et les attaques contre eux et leurs synagogues ont déjà eu lieu. L’histoire se répète. Ce qui n’a pas été fait après la Seconde Guerre mondiale se reproduit aujourd’hui. Cette fois, les responsables des attaques contre les juifs sont les sionistes et les gouvernements européens qui les soutiennent.

Peter Noordendorp (Amsterdam) -

25.07.25