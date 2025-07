!!Génocide à Gaza: J 664!! A Gaza, une génération effacée avant la naissance

'Israël' poursuit un génocide biologique à Gaza

Les violations israéliennes contre les civils de la bande de Gaza ont atteint des niveaux sans précédent et atroces, affectant les groupes les plus vulnérables, en particulier les femmes enceintes et les nouveau-nés. Les femmes ont été soumises à diverses formes de violations, notamment la politique dévastatrice de famine et de soif, sans aucune protection contre les attaques militaires aveugles et la détérioration insupportable des services de santé.

Ces politiques brutales ont entraîné des décès de nouveau-nés, des morts fœtales, des naissances prématurées et des cas de mortinatalité. Ces actes systématiques empêchant les naissances dans la bande de Gaza constituent un acte de génocide visant à éliminer toute une génération et à anéantir l'avenir du peuple palestinien tout entier. Le ministère de la Santé a enregistré 17.000 accouchements au cours du premier semestre de l'année dans la bande de Gaza, dont 2.600 fausses couches, des décès fœtaux pendant la grossesse ou après la naissance, 21 décès de nouveau-nés le premier jour de vie, 67 cas de malformations congénitales (0,39 % du total des naissances), 2.535 nouveau-nés admis dans les incubateurs néonatals en raison de problèmes de santé (14,91% du total des naissances), 1.600 nourrissons nés avec un poids insuffisant (9,4%), 1.460 accouchements prématurés (environ 8,59%)

.

Shomoukh Kars'ou'a (20 ans), qui a payé le prix dévastateur du siège, de la famine et de l'absence de soins de santé en perdant son enfant, a partagé son histoire avec le PCHR

Le 2 juillet 2025, j'ai donné naissance à mon bébé «Mo'in». L'accouchement s'est déroulé normalement, mais il est survenu prématurément: il n'en était qu'à sa 27è semaine. Il ne pesait qu'1kilo et était extrêmement maigre et faible. Ses poumons, son foie et ses reins n'étaient pas encore complètement développés. J'ai souffert de malnutrition sévère tout au long de ma grossesse. Nous n'avions rien à manger, à part deux repas de soupe de lentilles par jour, préparés dans une cuisine de campagne. Je recevais des injections d'hormones pour stabiliser la grossesse, selon mes besoins, mais elles étaient très coûteuses: 35 $US par injection. Je n'avais pas les moyens de les payer et j'ai arrêté de les prendre. Tout cela a affaibli mon corps, notamment la pression psychologique que je subissais en raison de la peur constante, des déplacements répétés et des conditions tragiques de la guerre. Après sa naissance, mon enfant Mo'in a été admis en couveuse à l'hôpital al-Sahabah, mais il n'a pas tenu le coup et est décédé au bout de 48 heures .

Ces chiffres accablants sont dus à une série de facteurs dévastateurs, au premier rang desquels les attaques continues, intenses et aveugles des forces d'occupation israéliennes sur la bande de Gaza, utilisant des tonnes d'explosifs et de phosphore blanc, sans aucune protection pour les femmes enceintes ni possibilité de les évacuer vers des zones plus sûres. Sous ces bombardements incessants, l'accès aux soins est devenu rare et dangereux, dans un contexte d'effondrement quasi total du système de santé, qui a atteint une phase critique en raison des attaques ciblées contre les établissements de santé, du siège persistant et de l'interdiction d'entrée de fournitures médicales d'urgence.

Parallèlement, les rares hôpitaux encore fonctionnels sont gravement surchargés et souffrent de pénuries chroniques de carburant, qui provoquent des coupures de courant, mettent hors service les centrales de production d'oxygène, rendent les incubateurs néonatals inutilisables et entraînent une grave pénurie de matériel de diagnostic. De plus, les maladies infectieuses se propagent dans un contexte d'épuisement des stocks de médicaments et de fournitures médicales. Cette situation a poussé le système de santé de Gaza au bord de l'effondrement total, annonçant une dangereuse dérive vers un point de non-retour.

MQ dit avec le cœur brisé après avoir perdu sa petite fille dans des conditions insupportables:

Le 1er juillet 2025, j'ai perdu mon premier bébé après un accouchement prématuré à la 35è semaine de grossesse, alors que j'étais enceinte de 8 mois. Le bébé est né avec des malformations congénitales et des organes sous-développés. Son bébé était trop faible et même son crâne n'était pas complètement formé. Les médecins m'ont expliqué que cela était dû à la malnutrition sévère que j'ai subie tout au long de ma grossesse, ainsi qu'à l'exposition constante à la fumée et au phosphore blanc des missiles tirés par les FOI.

Ma grossesse a été extrêmement difficile. J'ai souffert de coliques néphrétiques à répétition et d'autres complications, sans avoir accès à des soins médicaux appropriés. Pendant toute ma grossesse, je ne mangeais que des pâtes et des lentilles, faute de farine, qui, si on en trouvait, aurait coûté un prix exorbitant. Alors que j'étais enceinte de 6 mois, après une échographie fœtale, on m'a annoncé que mon bébé souffrait de malformations congénitales. Au 8è mois, mon état s'est soudainement dégradé et j'ai dû accoucher prématurément en urgence. Ma petite fille, Khadijah, est morte en couches.

Pendant ce temps, la bande de Gaza traverse une phase sans précédent de la politique israélienne de famine délibérée, la faim menaçant la vie de toute la population, en particulier des femmes et des enfants, dans un contexte de fermeture totale des points de passage depuis le 2 mars 2025. Avec la destruction quasi totale de la capacité de production alimentaire locale de Gaza, les habitants sont contraints de risquer leur vie pour obtenir de maigres ressources afin de lutter contre la faim. Nombre d'entre eux ont été délibérément pris pour cible et tués alors qu'ils tentaient de se procurer de la nourriture .

De son côté, le Dr Naji al-Qurshali, obstétricien et gynécologue consultant, a déclaré:

Depuis mars 2025, nous avons observé une augmentation spectaculaire des cas de fausses couches, de naissances prématurées et de mortinaissances. J'en constate 4 à 5 presque chaque jour, et la situation est totalement anormale et profondément alarmante. La famine persistante en est sans aucun doute le principal facteur, car l'anémie et la malnutrition sévère se sont généralisées chez les femmes enceintes, entraînant de graves complications qui mettent en danger leur vie et celle de leur fœtus .

Selon le Dr Na'eem Ayub, spécialiste en obstétrique et gynécologie et directeur du complexe médical al-Sahaba:

«La politique de famine sévère imposée à la bande de Gaza a de graves répercussions sur la santé des femmes enceintes et de leur fœtus. Même lorsqu'une mère parvient à mener à bien une grossesse normale, elle donne souvent naissance à un bébé en sous-poids, dont le développement organique est retardé ou anormal, et certains bébés peuvent naître avec des malformations congénitales qui les empêchent de survivre hors de l'utérus. En raison de leur faible constitution physique et de leur immunité compromise, ces enfants sont plus vulnérables aux maladies et infections récurrentes. Elles peuvent également rencontrer des difficultés de développement ou souffrir de maladies chroniques qui persistent tout au long de leur vie.

Ajoutant: «Aujourd’hui, nous observons des cas de femmes enceintes ayant perdu plus de 10 kilos pendant leur grossesse. Cette perte de poids a un impact direct sur la santé physique et mentale de la mère, et affecte négativement le fœtus. De nombreuses mères souffrent de troubles cardiaques, nerveux et respiratoires dus à des carences nutritionnelles et vitaminiques. Nous constatons ces cas quotidiennement sur le terrain. Les proportions sont alarmantes, la situation s’aggrave et nous sommes chaque jour confrontés aux conséquences mortelles de la famine sur le corps des femmes et de leurs enfants, qui ont à peine une chance de survivre.»

Falastin (36), qui a perdu deux fœtus pendant la guerre génocidaire en cours, a déclaré:

Au cœur de cette guerre injuste, j'ai fait une fausse couche en mai 2024. Les forces israéliennes avaient assiégé le quartier d'al-Zaytoun, où je vivais, et la nourriture manquait. Nous survivions grâce au «dukkah», un mélange traditionnel du Moyen-Orient à base d'épices et de noix, sans pain ni rien d'autre à manger. Cette grave carence nutritionnelle a eu un impact direct sur ma grossesse, et j'ai fait une fausse couche au 6è mois. La fausse couche a eu lieu à la maison et s'est accompagnée d'une hémorragie importante qui a failli me coûter la vie. Nous ne pouvions même pas donner un nom à l'enfant que nous avons perdu. Malheureusement, mes souffrances ne se sont pas arrêtées là; j'ai également perdu mon deuxième bébé à cause des conditions difficiles dans lesquelles nous vivions et des famines répétées imposées par les forces israéliennes.

Je fais la queue pendant des heures pour obtenir une petite quantité de lentilles aux cuisines de campagne, et parfois, ces cuisines ne nous fournissent même pas cette nourriture limitée. Certains jours, nous ne mangions qu'une pincée de sel et buvions beaucoup d'eau pour apaiser notre faim intense. Puis vint la naissance de mon bébé, le 7 juillet 2025. Il est né à la 25è semaine de grossesse, pendant l'une des périodes les plus difficiles que j'aie jamais traversées, marquée par les déplacements, la pénurie alimentaire, l'épuisement, la fatigue et les longues attentes pour nos repas aux cuisines de campagne. Yusef est né avec un poids de seulement 700 grammes, et mon taux d'hémoglobine n'était que de 8,5. C'était une naissance prématurée et le bébé était sous-développé. Il a été placé sous respirateur artificiel et a reçu des perfusions pendant deux jours, mais malheureusement, j'ai perdu mon enfant après seulement 48 heures. Mon cœur est lourd de chagrin, car je perds mes enfants un par un. Je vis maintenant dans la peur constante pour la vie de mes autres enfants, qui souffrent cruellement de la faim .

Le PCHR réitère son avertissement concernant les politiques israéliennes systématiques visant à empêcher les naissances dans la bande de Gaza, qui constituent des actes de génocide destinés à effacer l'existence du peuple palestinien. Le PCHR affirme que les autorités d'occupation israéliennes ont adopté une politique de famine comme outil pour parvenir à la destruction totale ou partielle du peuple palestinien en: a/ infligeant de graves dommages physiques ou mentaux aux Palestiniens, et, b/ leur infligeant délibérément des conditions de vie calculées pour entraîner leur destruction physique, en tout ou en partie, ce qui constitue un crime de génocide en droit international.

Le PCHR appelle la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour faire pression sur 'Israël' afin qu'il mette fin au crime de génocide commis contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza sous toutes ses formes. Le PCHR souligne également l'importance pour les États membres du Statut de Rome de se conformer pleinement à l'exécution des mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre le 1er ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Galant, pour leur implication dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, y compris le recours systématique à la famine comme arme contre les civils dans la bande de Gaza. Le PCHR souligne également l'importance du travail continu du Procureur de la CPI dans la poursuite des auteurs israéliens de crimes internationaux, y compris les dirigeants politiques et militaires.

Rédaction Palestinian Center for Human Rights -

18.07.25