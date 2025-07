Pourquoi Gideon Levy a le droit de le dire, et pas nous?

«'Israël' applique désormais un plan nazi de nettoyage ethnique à Gaza», vient d’écrire dans Haaretz, le journaliste israélien, opposant de longue date au colonialisme israélien, et partisan du boycott de cet Etat.

Gideon Levy a déclaré qu’il est désormais évident qu’'Israël' met en œuvre un plan clair et délibéré de nettoyage ethnique, visant à forcer les Palestiniens à quitter la bande de Gaza.

La direction israélienne n’agit plus seulement en réaction au Hamas, mais poursuit stratégiquement l’objectif de vider la bande assiégée de ses habitants palestiniens., a-t-il souligné.

Dans son article publié dans Haaretz, Levy compare les politiques israéliennes aux méthodes utilisées par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale pour faciliter l’émigration des juifs. À l’époque, une agence centrale fut créée à cet effet, dirigée par Adolf Eichmann.

Il précise que Joseph Brunner, le père de l’actuel chef du Mossad David Barnea, n’avait que trois ans lorsqu’il a fui l’Allemagne nazie avec ses parents, avant la mise en œuvre du plan d’évacuation des juifs.

Le journaliste rapporte que David Barnea, le petit-fils d’un réfugié juif ayant fui le nettoyage ethnique nazi, s’est rendu la semaine dernière à Washington pour discuter de l’évacuation des habitants de Gaza. La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que Barnea aurait informé les responsables américains qu’'Israël' a entamé des pourparlers avec trois pays afin de les convaincre d’accueillir les Palestiniens déplacés de force.

Levy s’indigne de l’ironie tragique de l’histoire, où Barnea — descendant de victimes du nazisme — parle ouvertement de nettoyage ethnique contre les Palestiniens sans évoquer une seule fois la mémoire de la 'Shoah'.

L’article révèle que la première phase du plan d’expulsion de deux millions de Palestiniens inclurait le transfert d’une grande partie d’entre eux dans un camp de détention, afin de faciliter un processus de déportation plus efficace.

Il signale que la BBC a récemment publié un rapport d’enquête basé sur des images satellites, montrant la destruction systématique menée par l’armée israélienne à travers toute la bande de Gaza: des villages entiers sont rayés de la carte pour préparer la construction d’un camp de détention, rendant toute vie future dans la région impossible.

Levy écrit qu’'Israël' commet un crime contre l’humanité dans le silence, détruisant méthodiquement toute possibilité de vie dans la région, tout en préparant une infrastructure destinée à regrouper les Palestiniens dans une “ville humanitaire” qui servirait de camp de transit avant leur déportation vers la Libye, l’Éthiopie et l’Indonésie — des destinations citées par Barnea, selon Channel 12.

Il décrit cela comme un plan de nettoyage ethnique à long terme, affirmant qu’il n’est plus possible de reprocher au 1er ministre Benjamin Netanyahu de mener une guerre sans but: «Il y a bel et bien un objectif, et c’est un objectif criminel.»

G. Levy conclut que les soldats israéliens ne meurent pas sans raison: ils meurent dans une guerre de purification ethnique.

Selon lui, si le projet d’“aide humanitaire” a déjà coûté la vie à des centaines de Palestiniens, le plan de déportation pourrait en tuer des dizaines de milliers, avertissant qu’aucun obstacle ne semble pouvoir empêcher 'Israël' de mettre son plan à exécution, ce qui laisse entendre un certain degré de complicité internationale.

Dans une comparaison lourde de sens, Gideon Levy termine son article en désignant David Barnea non pas comme chef du Mossad, mais comme le président de la “nouvelle agence centrale pour l’émigration palestinienne”. Il le décrit comme “un haut fonctionnaire obéissant, n’ayant jamais causé de frictions avec ses supérieurs”. Et il s’interroge: «Cela ne vous rappelle-t-il rien?» Et conclut: «Si on lui demande de préparer la déportation de millions de personnes, c’est une tâche qui ne lui posera aucun problème. Après tout, il ne fait qu’exécuter les ordres.»

Gideon Levy -

25.07.25