!!Génocide à Gaza: J 661!! Nous sommes radical·es. Nous sommes Samidoun!

Monsieur Bernard Quintin,

Ministre de l’Intérieur (MR),

Gouvernement fédéral de Belgique

Nous, soussigné·es, citoyen·nes, militant·es, artistes, intellectuel·les, syndicalistes, travailleuses & travailleurs du social, affirmons publiquement notre solidarité inconditionnelle avec Samidoun, réseau international de soutien aux prisonnier·es palestinien·nes, actuellement visé par votre projet de loi visant à interdire les "organisations radicales et extrémistes" en Belgique.

Si être «radical», c’est:

exiger justice pour les prisonnier·es palestinien·nes , victimes d’arrestations arbitraires, de tortures, de détentions sans procès;

dénoncer le génocide en cours à Gaza , perpétré par l’État d’'Israël' avec la complicité diplomatique, militaire et économique de l’Union européenne, des États-Unis et de la Belgique;

refuser que les bourreaux soient traités en victimes , pendant que les résistants sont criminalisés;

affirmer que la lutte des peuples colonisés pour leur libération est un droit légitime reconnu par le droit international;

soutenir les campagnes de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) comme outil pacifique de pression contre un régime d’apartheid;

dénoncer l’hypocrisie des gouvernements européens qui prônent les droits humains en Ukraine mais les enterrent en Palestine;

refuser que l’argent public belge continue de financer des accords commerciaux, sécuritaires, militaires ou académiques avec un État qui tue, affame et expulse;

refuser de confondre antisémitisme et critique du sionisme colonial;

refuser la répression, la censure et la peur comme mode de gouvernement;

alors oui, nous sommes radical·es. Et nous sommes Samidoun!

Nous dénonçons votre tentative d’interdiction comme une manœuvre politique liberticide, qui vise à étouffer les solidarités actives, à criminaliser la parole anticoloniale, à faire taire celles et ceux qui refusent d’être complices d’un crime contre l’humanité.

Nous ne sommes pas dangereux.

Ce qui est dangereux, c’est votre silence.

Ce qui est extrémiste, c’est le génocide.

Ce qui est criminel, c’est la complicité de nos États.

Il y a entre vous et nous une différence fondamentale:

Vous, Monsieur le Ministre, et votre gouvernement, risquez un jour de devoir rendre des comptes devant une juridiction internationale pour complicité de crime de génocide, pour avoir protégé, armé, blanchi un État qui tue avec méthode et impunité.



Nous, non.

Nous avons choisi la solidarité, la mémoire, la dignité.

Nous avons choisi la vie, contre la politique de la mort.

Nous vous le disons clairement:



Vous pouvez dissoudre des organisations, censurer des voix, interdire des meetings.

Mais vous ne pourrez jamais interdire un cri de justice.

Vous ne pourrez jamais empêcher un peuple de résister.

Et vous ne nous empêcherez jamais de dire à nos enfants: «Non, nous n’avons pas été complices. Non, nous n’avons pas été silencieux.»

Nous préférons l’inculpation à la lâcheté.

Nous préférons la radicalité à la neutralité complice.

Nous préférons la honte du pouvoir à l’honneur d’avoir soutenu une lutte juste.

Nous sommes radical·es. Nous sommes Samidoun!

Et nous sommes de plus en plus nombreux·ses.