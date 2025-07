!!Génocide à Gaza: J 658!! Le régime terroriste israélien profite pleinement de son impunité pour poursuivre ses objectifs coloniaux

Invasions israéliennes meurtrières en Cisjordanie

Un Palestinien de 26 ans a été blessé par balle au pied tôt mercredi lors d’une manifestation qui a éclaté après l’invasion de nombreux véhicules militaires israéliens dans la ville de Naplus, dans le nord de la Cisjordanie.

Selon Amid Hassan, directeur des services d’urgence du Croissant-Rouge palestinien (CRP) à Naplus, les soldats ont tiré sur le jeune homme avant que les médecins du CRP ne le transfèrent à l’hôpital pour y être soigné.

Les forces israéliennes avaient envahi plusieurs quartiers de Naplus la nuit précédente, encerclant les entrées de l’hôpital public Rafidia et de l’Hôpital arabe spécialisé. Les soldats ont également pris d’assaut l’hôpital Rafidia lui-même après avoir bloqué l’accès à son service des urgences. Des sources locales ont rapporté que les forces d’occupation ont entravé la circulation des ambulances et arrêté des équipes médicales du centre d’ambulance d’ar-Razi, du Croissant-Rouge et de la Société palestinienne de secours médical. Le personnel et les véhicules ont été fouillés alors qu’ils tentaient d’accomplir leur mission.

Les mêmes sources ont ajouté que les troupes israéliennes ont attaqué plusieurs maisons, vandalisé des biens et enlevé trois personnes : Mahmud Ghazal et Musab Naffa’ du quartier d’al-Makhfiyya, et Badr al-Saber de la Nouvelle Naplus.

Au moment de la rédaction de ce rapport, les forces israéliennes étaient toujours présentes dans le quartier d’al-Ma’ajeen, menant des «opérations» à l’intérieur d’un immeuble résidentiel.

À Tulkarem, dans le nord-ouest de la Cisjordanie, les soldats ont enlevé deux Palestiniens dans la banlieue de Shweika et dans la ville d’Attil, au nord de la ville. Les personnes enlevées, des jeunes déplacés du camp de réfugiés de Nur Shams, ont été identifiées comme Nur Issa, enlevé dans le quartier d’al-Zahra à Shweika, et Diyaa Naghnghiyyeh, enlevé dans son appartement d’un immeuble résidentiel à Attil.

Par ailleurs, les forces israéliennes ont envahi la ville de Bal'a, à l’est de Tulkarem, se déployant dans plusieurs quartiers et procédant à des invasions et des perquisitions violentes de domiciles. Ces invasions ont entraîné des destructions massives de biens et des interrogatoires des habitants sur place.

Les soldats ont également envahi le village de Beit Amin, au sud de la ville de Qalqilia, au nord de la Cisjordanie, et se sont déployés dans le centre du village, notamment près de la Vieille Mosquée, avant de se retirer.

À Salfit, au centre de la Cisjordanie, les forces israéliennes ont enlevé quatre jeunes Palestiniens, dont deux frères, lors d’une invasion militaire du bourg de Kafr Ed-Deel, à l’ouest de la ville. Selon des sources médiatiques, parmi les personnes enlevées figurent les frères Qubeiba et Yazan Adham Ata ed-Deek, ainsi que Mahyub Musleh Nayef ed-Deek, Saleh al-Shannar et son fils Mohammad. Ces enlèvements ont fait suite à de violentes invasions de domiciles, au cours desquelles les familles ont été interrogées et leurs maisons saccagées.

Kafr Ed-Deek a été la cible d’invasions nocturnes répétées des forces israéliennes, contribuant à un climat de peur et d’instabilité dans la région.

Toujours à Salfit, des colons israéliens paramilitaires illégaux ont agressé un Palestinien dans le village de Hares, au nord-ouest de la ville, alors qu’il récoltait des ‘figues de Barbarie’ à Wadi Qana. Ils l’ont blessé au bras et ont volé ses outils agricoles ainsi que sa récolte de fruits.

Dans le sud de la Cisjordanie, les forces israéliennes ont enlevé 12 citoyens palestiniens du gouvernorat de Hébron à la suite de violentes invasions de domiciles, de perquisitions et de destructions de biens.

Les mêmes sources ont rapporté que les forces israéliennes ont violemment agressé plusieurs détenus lors des invasions et les ont soumis à des violences physiques et à des mauvais traitements.

De plus, les soldats ont installé de nombreux barrages militaires aux entrées des villes, villages et camps de réfugiés d’Hébron, bloquant plusieurs routes principales et secondaires avec des portes en fer, des blocs de béton et des monticules de terre.

À Jérusalem occupée, les soldats ont envahi le village d’Anata, au nord-est de la ville, avant de prendre d’assaut et de saccager plusieurs habitations.

De plus, les forces israéliennes ont envahi le camp de réfugiés d’Al-Far’a, au sud de Tubas, dans le nord-est de la Cisjordanie, et ont pris d’assaut de nombreuses habitations. L’invasion était en cours au moment de la rédaction de ce rapport.

À Bethlehem, les soldats israéliens ont démoli une station de lavage et un atelier de réparation de véhicules dans le village d’al-Jab’a, au sud de la ville (photo ci-contre). Diab Masha’la, chef du conseil du village, a déclaré qu’une unité militaire accompagnée d’un bulldozer avait envahi le village et s’était postée à son entrée ouest avant de détruire l’installation, utilisée pour des travaux de peinture et de mécanique, sous prétexte d’absence de permis.

Masha’la a indiqué avoir reçu un avis de démolition des autorités d’occupation il y a environ deux mois. Il s’est également dit préoccupé par le fait que les forces israéliennes pourraient cibler un jardin d’enfants et un parc public gérés par le conseil du village, invoquant les mêmes justifications infondées.

Rédaction IMEMC -

23.07.25