!!Génocide à Gaza: J 656!! Tant que personne ne les arrêtera, ils n'arrêteront pas leur génocide sur Gaza!

'Israël' lance un assaut terrestre à Deir al-Balah à Gaza pour la première fois depuis octobre 2023

La ville du centre de Gaza est l’une des rares encore debout dans le cadre de la campagne israélienne de démolition systématique et de nettoyage ethnique.

L’armée israélienne a annoncé le 20 juillet qu’elle commencerait des opérations terrestres dans la ville de Deir al-Balah, au centre de Gaza, pour la première fois depuis le début de sa guerre brutale contre Gaza, déclenchant la panique parmi les Palestiniens déjà déplacés à de multiples reprises. Cette décision intervient alors que les négociations sur le cessez-le-feu sont dans l’impasse et qu’'Israël' démolit systématiquement d’autres parties de la bande de Gaza.

'Israël' a émis un ordre d’évacuation pour la partie sud-ouest de Deir al-Balah, l’une des rares parties de Gaza qui n’ont pas encore été rasées par les troupes israéliennes au sol. L’ordre demandait aux habitants de fuir vers la zone côtière de Mawasi, déjà surpeuplée, où des centaines de milliers de Palestiniens déplacés ont trouvé refuge.

«L’armée israélienne continue d’opérer avec une grande force pour détruire les capacités de l’ennemi et l’infrastructure terroriste dans la région, alors qu’elle étend ses activités dans une zone où elle n’a jamais opéré auparavant» , a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne, le colonel Avichay Adraee, sur les médias sociaux.

Deir al-Balah avait largement évité les incursions terrestres, prétendument en raison des évaluations israéliennes selon lesquelles les Brigades Qassam du Hamas et d’autres factions de la résistance pourraient y détenir des captifs israéliens.

Le Forum des familles d’otages et de disparus a exprimé son inquiétude face à la décision de l’armée, en demandant: «Quelqu’un peut-il nous promettre que cette décision est la bonne? Peut-on nous promettre que cette décision ne se fera pas au prix de la perte de nos proches?»

La ville a également servi de refuge aux familles déplacées du nord et du sud de la bande de Gaza. De nombreux bâtiments de Deir al-Balah sont encore debout, contrairement à des villes comme Rafah et Khan Younis, où les forces terrestres israéliennes ont rasé de vastes étendues de territoire.

'Israël' a annoncé son intention de forcer la quasi-totalité des plus de 2 millions de Palestiniens de Gaza à se déplacer vers un camp de concentration qu’il prévoit construire sur les ruines de Rafah, qui se trouve à la frontière égyptienne.

Le Mossad israélien a été chargé de trouver des pays tiers, tels que la Libye, l’Éthiopie ou l’Indonésie, prêts à accueillir les Palestiniens qu’'Israël' prévoit d’expulser. Le gouvernement égyptien a déclaré qu’il ne collaborerait pas aux plans de nettoyage ethnique d’'Israël'.

Selon les commandants israéliens sur le terrain, les missions se concentrent désormais principalement sur la démolition de maisons et d’immeubles, et non sur le combat direct avec les militants. Un commandant de compagnie a déclaré à Ynet : “Nous ne voyons pratiquement pas de terroristes… nous nous concentrons sur la destruction des quartiers”.

Il a décrit les opérations de démolition à Rafah, précisant que si des militants sont identifiés, des frappes aériennes sont utilisées pour les éliminer. Pendant ce temps, des dizaines de bâtiments sont rasés chaque semaine afin d’empêcher le Hamas d’utiliser le terrain urbain à des fins tactiques.

Une partie des tentatives d’'Israël' de pousser les Palestiniens vers un immense camp de concentration consiste à contrôler la distribution de l’aide alimentaire de l’ONU. 'Israël' a confié la responsabilité de la distribution alimentaire dans le sud de Gaza à la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), une organisation meurtrière.

Les Palestiniens du sud n’ont d’autre choix que de fuir vers les zones où l’aide est distribuée par la GHF. L’ONU continue de distribuer de petites quantités d’aide dans le nord de Gaza.

Des dizaines de personnes ont été tuées dimanche par des tirs israéliens alors qu’elles attendaient les camions d’aide de l’ONU dans la région de Zikim, dans le nord de Gaza, a déclaré le ministère de la Santé. Samedi, 36 autres personnes ont été tuées par l’armée israélienne sur les mêmes sites, portant à près de 1.000 le nombre de personnes tuées depuis mai.

'Israël' a tué au total 83 Palestiniens dans des attaques menées à travers Gaza depuis l’aube de ce dimanche, dont 73 alors qu’ils attendaient l’aide alimentaire.

Ynet note que lors d’un incident récent, un camion transportant des vivres s’est retrouvé bloqué près d’une position de l’armée israélienne. Lorsque des civils affamés ont envahi le camion, les soldats ont tiré des coups de semonce. Comme cela n’a pas suffit à disperser la foule désespérée, les soldats ont tiré à l’artillerie, tuant des dizaines de personnes.

L’armée israélienne a eu recours aux chars pour ouvrir le feu sur des Palestiniens rassemblés sur un banc de sable qui tentaient d’obtenir de quoi manger près d’un site de distribution géré par la GHF.

Dans la matinée du 20 juillet, les autorités de la bande de Gaza ont confirmé que la région risque d’être le théâtre de “morts en masse” en raison de la famine et de la malnutrition généralisées, conséquences du blocus et de la guerre génocidaire menés par 'Israël'.

Alors que la pression continue de monter sur l’armée israélienne, les médias israéliens ont également rapporté le suicide de quatre soldats ces deux dernières semaines, portant le total à 19 suicides en 2025 et 42 depuis le début de la guerre en octobre 2023, dans un contexte de tension psychologique croissante.

Le nombre de soldats israéliens tués au combat a augmenté ces derniers mois. Les combattants de la Résistance ont tué 27 soldats en juin et juillet. Le 8 juillet, 5 soldats ont été tués et 14 blessés à Beit Hanoun par des explosifs.

Rédaction The Cradle -

21.07.25