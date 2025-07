!!Génocide à Gaza: J 655!! ALARME !!Un million d’enfants à Gaza au seuil d’une mort collective!!

L'impunité laissée au régime terroriste israélien rend désormais tout discours sur 'les valeurs' occidentales inaudible!

Le bureau médiatique gouvernemental de Gaza a averti qu’un million d’enfants sont aujourd’hui au bord d’une mort collective, après plus de 140 jours de blocus total imposé par les autorités d’Occupation «néonazie sioniste», qui ferment les points de passage et bloquent l’entrée de l’aide alimentaire et médicale, en y imposant une famine bien programmée et forcenée.

Dans un communiqué publié ce dimanche, le bureau a souligné que l’occupation «terroriste sioniste» mène délibérément une politique de famine contre plus de 2 millions d’habitants de la bande de Gaza.

Il a précisé que cette politique fait partie intégrante d’une guerre de génocide menée en empêchant l’entrée de l’aide humanitaire, de lait pour nourrissons, de carburant, tout en renforçant un blocus total, alors que les denrées alimentaires et les médicaments sont épuisés.

Le communiqué rappelle que Gaza se dirige vers une catastrophe humanitaire sans précédent, avec une extermination par la faim et des bombardements qui frappent plus de 2 millions de personnes dont 1,1 million d’enfants.

Il ajoute: «Le monde reste silencieux face à l’égorgement de Gaza par la famine et l’extermination, sans bouger le moindre doigt», affirmant que le territoire est confronté à «la plus grande tuerie collective de l’histoire moderne», selon les termes du communiqué.

Dans la soirée de samedi, le ministère de la Santé a annoncé que des nombres sans précédent de Palestiniens de tous âges sont arrivés dans les rares hôpitaux dans un état d’épuisement extrême.

Environ 2 millions de personnes à Gaza vivent actuellement une crise humanitaire totale: les passages frontaliers sont fermés depuis le 2 mars 2025, empêchant l’entrée de toute aide alimentaire et médicale, ce qui a entraîné une famine généralisée dans l’ensemble du territoire.

Cette situation est aggravée par une inflation sans précédent, les prix ayant augmenté en moyenne de 500%. Par exemple, le prix du kilo de farine a atteint 170 shekels, soit une hausse de 240% en une semaine, et celui du kilo de riz 110 shekels, une hausse de 175%, alors que ces produits coûtaient auparavant quelques shekels seulement.

Depuis que les forces armées d’Occupation «fasciste sioniste» ont transformé les points de distribution d’aide limités en pièges mortels le 27 mai dernier, près de 900 personnes ont été tuées, plus de 5.754 blessées, et une quarantaine est portée disparue. Cela s’est produit en parallèle de l’utilisation de ce qui est appelé la «Fondation humanitaire de Gaza», une entité américano-sioniste rejetée par l’ONU, comme outil de soumission sous couvert d’action humanitaire.

L’armée d’Occupation «nazie sioniste», avec un soutien total des États-Unis, poursuit une guerre de génocide contre la population civile de la bande de Gaza. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, elle a causé plus de 58.765 morts, 140.485 blessés de diverses gravités, plus de 11.000 personnes disparues, et une famine qui a déjà tué des dizaines de personnes, tandis que plus de deux millions de Palestiniens vivent dans des conditions de déplacement forcé et de destruction systématique.

Rédaction Bureau médiatique gouvernemental de Gaza -

20.07.25