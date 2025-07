!!Génocide à Gaza: J 654!! Présence de suspects de crimes de guerre israéliens sur le sol belge

Madame la Première Ministre,

Monsieur le Ministre de la Justice,

Madame la Ministre des Affaires étrangères,

Monsieur le Procureur fédéral,

Mesdames et Messieurs les parlementaires,

Par la présente, nous vous interpellons avec la plus vive urgence au sujet d’une situation gravissime, mêlant impunité, glorification de crimes de guerre et atteinte à la dignité des victimes palestiniennes, et ce, au cœur même du territoire belge.

Deux individus soupçonnés de crimes internationaux majeurs – notamment de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide commis dans la bande de Gaza – se trouvent actuellement en Belgique. Ils participent au festival Tomorrowland, à Boom, un des plus grands rassemblements culturels au monde.

Ces personnes font l’objet de plaintes déposées par la Fondation Hind Rajab, en collaboration avec le Global Legal Action Network (GLAN), et ce auprès du procureur fédéral. Ces plaintes, étayées par des éléments probants, demandent **leur arrestation immédiate et leur mise en examen, en vertu du principe de compétence universelle consacré par le droit belge.

Les suspects ne sont ni anonymes, ni de simples figurants d’un système criminel :

Ils occupent des positions de commandement ou de mise en œuvre directe au sein de l’armée israélienne;

Ils sont identifiés pour leur rôle actif dans la campagne de destruction systématique de la bande de Gaza;

Ils sont associés à des actes qualifiés juridiquement de génocide, selon l’article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Les crimes reprochés comprennent :

Bombardements aveugles sur des zones civiles, écoles, hôpitaux et habitations;

Usage systématique de la torture, de boucliers humains, et de détentions arbitraires;

Déplacements forcés de population civile et imposition de conditions d’existence intenables, entravant délibérément la survie du peuple palestinien.

Ces faits sont largement documentés par les rapports d'organisations internationales telles que Amnesty International, Human Rights Watch, l'ONU et de multiples observateurs indépendants.

Ce 18 juillet, le drapeau de la Brigade Givati, tristement célèbre pour ses exactions à Gaza, a été publiquement déployé par des participants israéliens au festival Tomorrowland. La Brigade Givati est directement impliquée dans les massacres à Gaza et dans l’usage de la terreur contre la population civile palestinienne.

Ce geste, loin d’être anodin, constitue une glorification explicite de crimes de guerre, commise sur le sol belge, en toute impunité.

Quelques jours plus tôt, un drapeau palestinien a été arraché de force d’une résidence privée dans la Dirkputstraat à Boom, par un groupe de jeunes israéliens identifiés comme des soldats en permission. Cet acte d’intimidation politique, dans un contexte de guerre coloniale et de nettoyage ethnique, révèle un renversement inacceptable: les agresseurs s’affichent fièrement, tandis que les symboles des victimes sont réprimés.

La Belgique a une obligation légale, non une option politique.

La Belgique s’est dotée d’un cadre juridique clair lui permettant, et surtout l’obligeant, à poursuivre les auteurs de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, dès qu’ils se trouvent sur son territoire.

Cela découle notamment de:

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948);

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ratifié par la Belgique en 2000;

Le Code pénal belge, qui reconnaît la compétence universelle pour ces crimes.

Autrement dit, la justice belge est tenue de poursuivre ou d’extrader les suspects, quels que soient leur nationalité ou leur rang militaire ou politique.

Le silence ou l’inaction constituerait une violation grave du droit international, mais aussi un affront moral pour toutes les victimes de Gaza, dont plus de 15.000 enfants et femmes tués depuis octobre 2023, et pour les principes humanitaires dont la Belgique se réclame.

Dans l'immédiat, nous exigeons:

1. L’arrestation immédiate des personnes visées par les plaintes de la Fondation Hind Rajab;

2. L’ouverture d’une enquête pénale sur leur rôle dans les crimes documentés à Gaza;

3. Leur interdiction de quitter le territoire belge, incluant la saisie de leurs documents de voyage, de leurs appareils numériques, et leur interrogatoire par les services compétents.

La Belgique ne doit pas devenir un sanctuaire pour les criminels de guerre.

La Belgique ne peut être complice passive d’un génocide en cours.

Les principes de justice ne s’appliquent pas à géométrie variable.

Ce qui vaut pour les crimes imputés aux gouvernements de Mrs. Poutine ou Assad, doit valoir pour ceux commis par l’État israélien.

Nous attendons une réponse rapide, publique et ferme.

La justice ne peut plus attendre.

Le monde nous regarde.

(Courriel envoyé à : info.prevot@diplobel.fed.be , Contact Kabinet Premier , kabinet.verlinden@ibz.fgov.be , info@just.fgov.be , parquet.federal@just.fgov.be , maxime.prevot@lesengages.be, ecolo@polgroups.senate.be , secretariat@ps.be , cab.ae@diplobel.fed.be , info@diplobel.fed.be)

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de notre vigilance citoyenne inlassable,