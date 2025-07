!!Génocide à Gaza: J 653!! Nous paierons cher notre manque de détermination à arrêter les criminels qui génocident tout un peuple

La crise alimentaire: un kilo de farine, qui coûtait autrefois 5 shekels, se vend aujourd'hui 200 shekels (soit environ 65 dollars), quand on a la chance d'en trouver! Le riz, le sucre, l'huile, le lait, les médicaments… Tout est soit introuvable, soit vendu à des prix exorbitants. Les familles sont contraintes de réduire leurs repas à un par jour, se nourrissant souvent de pain mélangé à de l'herbe ou de restes trouvés ici et là.

Les enfants et les femmes sont les premières victimes. Les rapports de l'ONU avertissent que 90% des enfants de Gaza souffrent de malnutrition aiguë. Les femmes enceintes et allaitantes ne trouvent pas de quoi se nourrir; comment pourraient-elles alors nourrir leurs bébés? Les hôpitaux signalent des cas répétés de fausses couches dues à la famine et des enfants qui meurent de déshydratation ou de faiblesse extrême.