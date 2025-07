!!Génocide à Gaza: J 651!! Aux yeux et à la vue de tous, un nouveau camp de concentration concocté par le régime terroriste israélien

Haaretz (quotidien israélien de gauche) révèle que les ordres militaires émis en juin précisent que ''rassembler & déplacer la population'' est un objectif clé. L'armée israélienne en confirme la véracité, mais refuse tout commentaire officiel

Tel Aviv poursuit son projet visant à forcer des centaines de milliers de Palestiniens à s'installer dans les ruines de Rafah. Ceux qui resteront à l'extérieur seront identifiés comme des “terroristes du Hamas” et éliminés.

De nouvelles images satellites publiées par Al-Jazeera révèlent que l'armée israélienne a rasé la majeure partie de Rafah, une ville du sud de Gaza, dans le cadre d'un plan à grande échelle visant à transférer de force la population de Gaza dans une zone confinée.

Les images montrent des démolitions et des défrichages à grande échelle, les décombres des quartiers détruits étant rasés pour créer une vaste zone vide.

Ce site, situé à la frontière avec l'Égypte, est celui où 'Israël' a l'intention de reloger toute la population de Gaza, soit près de deux millions de personnes.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré publiquement que l'objectif est de déplacer à terme tous les habitants de Gaza dans cette zone, que l'armée décrit comme une “zone sans Hamas” ou encore une “ville humanitaire”.

Selon des articles publiés dans les médias hébreux, le plan prévoit également que les Palestiniens capturés en dehors de ces zones soient “identifiés comme étant des terroristes du Hamas, ce qui fournirait une justification légale à leur élimination”.

L'armée israélienne a commencé à préparer ce déplacement massif après avoir rompu unilatéralement le dernier cessez-le-feu en mars. Avant la guerre, Rafah comptait près de 200 000 habitants!

La ville a subi d'importants dégâts durant les précédentes campagnes de bombardements, mais les destructions sur les récentes images satellites sont nettement plus spectaculaires. Des quartiers entiers ont été rasés puis nivelés, seules quelques structures sont encore debout. Parmi les bâtiments épargnés, on compte 39 écoles, 7 centres médicaux et une université.

La 'Gaza Humanitarian Foundation' (GHF), soutenue par les États-Unis, a déjà commencé à distribuer des vivres dans les zones évacuées. Cependant, pénétrer dans ces zones est extrêmement dangereux. La zone est sous contrôle militaire strict et, depuis que la GHF a commencé ses opérations fin mai, l'armée israélienne aurait tué à balles réelles des centaines de Palestiniens qui tentaient d'atteindre les centres d'aide.

L'intention de l'armée semble aller au-delà de la destruction tactique

L'analyste et commentateur anglo-israélien Daniel Levy affirme que le refus du gouvernement israélien de conclure un cessez-le-feu s'inscrit dans un plan plus large visant à effacer Gaza en tant que lieu de vie pour les Palestiniens. Selon lui, 'Israël' mène une “guerre permanente” destinée à opérer un nettoyage ethnique, la “ville humanitaire” n'étant qu'un moyen d'y parvenir.

Le journal israélien Haaretz a publié un éditorial virulent sur le sujet, qualifiant la tentative de concentration de la population de Gaza à Rafah de “plan criminel”.

L'éditorial met en garde contre un “abîme moral historique” pour l'État israélien et le peuple juif.

“Peu importe comment Israël tente de camoufler cette mesure derrière des épithètes lénifiantes”, affirme le journal, “il s'agit bien d'un camp de concentration”.

Rédaction The Cradle -

12.07.25