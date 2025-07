!!Génocide à Gaza: J 649!! Faites entendre votre voix pour arrêter le duo terroriste qui génocide Gaza parler entre eux de 'Nobel de la Paix'

Puisque les criminels en col blancs se sentent les coudées franches, et que nos responsables politico-médiatiques s'écrasent, les citoyens doivent reprendre l'initiative!

Proposons Francesca Albanese au Nobel de la paix ! Signez la pétition ci-dessous et relayez, svp.

Son engagement en faveur de la paix et de l'équité incarne l'esprit du Nobel de la Paix, et fait d'elle une candidate remarquable dont l’œuvre transcende les frontières et les barrières.

Francesca Albanese se distingue par un courage et un dévouement sans faille dans sa lutte sans équivoque contre le génocide dont est victime le peuple palestinien. Ses efforts inlassables en faveur de la justice et des droits humains inspirent les communautés internationales et incitent de nombreuses personnes à se joindre à la lutte contre l'oppression et l'injustice.

Tout au long de sa carrière, Francesca a œuvré sans relâche pour sensibiliser l'opinion publique à la crise humanitaire en cours en Palestine et pour plaider en faveur de mesures proactives et d'interventions internationales.

Son travail souligne l'urgence de la solidarité et exige des actions immédiates pour prévenir de futures atrocités. Sa vision d'un monde pacifique et juste correspond parfaitement aux valeurs que le prix Nobel de la paix cherche à célébrer et à promouvoir.

Les statistiques et les rapports témoignent sans cesse des graves injustices et des crises humanitaires auxquelles le peuple palestinien est confronté. Francesca a été à l'avant-garde de la lutte pour que ces réalités soient reconnues sur les scènes internationales, veillant à ce qu'elles reçoivent l'attention et les mesures nécessaires pour faire évoluer la situation. Son plaidoyer est essentiel à la dénonciation des discours et des politiques responsables du conflit.

En proposant la candidature de Francesca Albanese au prix Nobel de la paix, nous rendons hommage à son courage et à ses réalisations, et soulignons la nécessité de lutter contre les violations des droits humains dans le monde. Cette nomination constituerait une reconnaissance de sa contribution significative en faveur de la paix et de la protection des communautés vulnérables.

Soutenez cette candidature et prenons ensemble position contre l'injustice et en faveur d'une démarche proactive en faveur de la paix. Merci de signer cette pétition pour soutenir sa candidature.

Hina Saïf -

10.07.25