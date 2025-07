!!Génocide à Gaza: J 648!! Allons-nous encore supporter longtemps que la caste au pouvoir nous traite comme des crétins?!

L’empire occidental est une insulte permanente à notre intelligence

Les États-Unis ont imposé des sanctions à Francesca Albanese, rapporteuse spéciale du Conseil des Droits de l’Homme des Nations-unies, pour avoir utilisé sa position afin de s’opposer au génocide le plus documenté de l’histoire.

Dans le même temps, les États-Unis ont retiré la franchise d’Al-Qaïda en Syrie, HTS (Hayat Tahrir al-Cham ou Organisation de libération du Levant) de leur liste d’organisations terroristes désignées, parce que son chef a réussi à mener à bien le changement de régime à Damas que l’empire occidental poursuivait depuis des années.

Dans le même temps, le Royaume-Uni a ajouté le groupe Palestine Action, groupe militant, non-violent et contre le génocide, à sa liste d’organisations terroristes interdites pour s’être opposé à l’holocauste de Gaza.

L’homme ci-contre est le fondateur d’Al-Qaïda en Syrie. Les États-Unis viennent de retirer son organisation de la liste des organisations terroristes et de lever les sanctions à son encontre.

La femme ci-dessus est la rapporteuse des Nations-unies sur 'Israël' et la Palestine. Les États-Unis sont sur le point de lui imposer des sanctions. Qu’on se le dise.

Dans le même temps, le 1er ministre israélien qui mène cet holocauste a proposé au président étasunien qui l’aide à perpétrer des atrocités génocidaires de recevoir le prix Nobel de la paix.

Dans le même temps, 'Israël' a maintenu l’interdiction faite aux journalistes étrangers d’entrer dans la bande de Gaza, tout en arrêtant le journaliste israélien qui a contribué à exposer les responsables de l’armée israélienne qui ont concocté une fausse propagande d’atrocité sur les bébés brûlés le 7 octobre.

Dans le même temps, l’administration Trump a mis en colère sa base MAGA en concluant que Jeffrey Epstein n’avait pas de liste de clients pour une quelconque opération de chantage sexuel et qu’il s’était définitivement suicidé.

L’empire occidental est une insulte permanente à notre intelligence. Les partisans de la paix sont des terroristes, les architectes du génocide méritent des prix Nobel de la paix, les journalistes [indépendants, NdT] sont dangereux, et Epstein n’était qu’un riche mondain qui a commis quelques erreurs.

Après avoir tapé les mots «Aujourd’hui, j’impose des sanctions au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits Humains» , comment avez-vous fait pour continuer à écrire? Aujourd’hui, j’impose des sanctions à la rapporteuse spéciale du Conseil des Droits Humains des Nations-unies, Francesca Albanese, pour ses efforts illégitimes et honteux visant à inciter la @IntlCrimCourt [Cour pénale internationale CPI] à prendre des mesures contre des fonctionnaires, des entreprises et des dirigeants étasuniens et israéliens. La campagne de guerre politique et économique menée par Mme Albanese contre les États-Unis et 'Israël' ne sera plus tolérée. Nous soutiendrons toujours nos partenaires dans leur droit à l’autodéfense. Les États-Unis continueront à prendre toutes les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour répondre à la guerre légale et protéger leur souveraineté et celle de leurs alliés.

Ils font tout ce qu’ils peuvent pour nous rendre stupides par le biais de la propagande, du contrôle de l’information par la Silicon Valley et des systèmes scolaires d’endoctrinement, puis ils nous traitent comme des crétins pour le reste de notre vie.

L’empire dépend de l’ignorance. Plus nous devenons stupides, racistes, crédules et facilement distraits, plus l’empire peut mettre en œuvre ses méchants programmes. Aujourd’hui, nous sommes en train de regarder un génocide en direct se dérouler sous nos yeux pendant près de deux ans, tout en étant nourris quotidiennement des mensonges les plus ridicules et invraisemblables que l’on puisse imaginer.

Comme l’a dit Aaron Bushnell, c’est ce que notre classe dirigeante a décidé de considérer comme normal.

Caitlin Johnstone -

10.07.25