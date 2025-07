!!Génocide à Gaza: J 647!! ALARME: une condamnation à mort massive se déroule sous les yeux du monde entier

Une intervention internationale immédiate n’est pas une option, c’est une question de vie ou de mort!

Le blocus sioniste resserré, injuste et inhumain, imposé à la bande de Gaza, est entré aujourd’hui dans son 103è jour consécutif, tandis que les alertes sur une famine catastrophique frappant les habitants du territoire s’intensifient.

Dans un communiqué publié ce samedi, le bureau médiatique gouvernemental a déclaré que les forces armées d’Occupation «nazie sioniste» continuent de fermer tous les points de passage et d’empêcher l’entrée de nourriture, de médicaments et de carburant, qualifiant cela de l’une des pires formes de blocus collectif de l’histoire moderne.

Il a souligné que la famine à Gaza s’aggrave de jour en jour, indiquant que des dizaines de décès ont été enregistrés, ces trois derniers jours, dus au manque de nourriture et de compléments médicaux essentiels, dans un contexte d’incapacité totale à garantir les besoins vitaux de base.

67 enfants morts de faim… et un effondrement total redouté

Selon le communiqué, 67 enfants (recensés-ndlr.MCP) sont morts à cause de la malnutrition jusqu’à présent. Plus de 650.000 enfants, de moins de cinq ans sont directement menacés par la malnutrition aiguë dans les prochaines semaines, sur un total de près de 1.100.000 d’enfants vivant à Gaza.

Environ 1.250.000 de personnes vivent actuellement en situation de «famine catastrophique», et 96% des habitants de la bande souffrent de niveaux graves d’insécurité alimentaire, dont plus d’un million d’enfants.

Accusations directes contre l’Occupation et ses alliés internationaux

Le bureau a accusé l’Occupation «nazie sioniste» de commettre un crime systématique de famine délibérée, notamment envers les enfants, en bloquant totalement l’entrée de farine, de lait infantile, de compléments nutritionnels et médicaux, affirmant que cela s’inscrit dans une politique d’extermination de masse.

Le communiqué a tenu l’Occupation «terroriste sioniste» pleinement responsable de ces crimes organisés, et a également pointé la responsabilité morale et juridique des pays qui la soutiennent, en particulier les États-Unis, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ainsi que les pays qui se rendent complices par leur silence.

Il a mis en garde contre l’aggravation de la catastrophe humanitaire, appelant la communauté internationale, les pays arabes et islamiques, les organisations humanitaires, ainsi que toutes les personnes libres dans le monde, à agir immédiatement et sans délai pour briser le blocus de Gaza et acheminer d’urgence les aides alimentaires, médicales et humanitaires.

Le communiqué s’est conclu par cet avertissement:

«La faim tue aujourd’hui ceux que la machine de guerre et d’extermination n’a pas réussi à abattre. Il est temps de sauver Gaza, avant qu’il ne soit trop tard.»

Dans le même temps, l’Agence des Nations-Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a mis en garde contre de «graves conséquences sanitaires» dans la bande de Gaza, en raison du manque d’eau potable, de savon, de la surpopulation dans les refuges et de la chaleur estivale, dans un contexte de blocus israélien persistant.

Dans une publication diffusée ce samedi sur la plateforme X, l’UNRWA a renouvelé son appel à lever le blocus israélien imposé à Gaza et à permettre à la population d’accéder aux aides humanitaires, y compris aux produits d’hygiène.

Elle a précisé que les enfants palestiniens à Gaza ne peuvent pas se laver correctement, faute d’eau propre et de savon, conséquence directe du blocus en cours. L’agence onusienne a souligné que la surpopulation dans les zones de déplacés et la chaleur estivale à Gaza pourraient entraîner des conséquences sanitaires très graves.

Le système de santé à Gaza est en effondrement total, en raison des frappes ciblées de l’armée israélienne sur les hôpitaux et centres de santé encore fonctionnels, ainsi que de l’interdiction d’entrée des médicaments, fournitures et équipements médicaux.

Le secteur de la santé est également menacé de paralysie totale en raison de la grave pénurie de carburant, causée par la fermeture israélienne des points de passage depuis mars dernier.

Depuis le 7 octobre 2023, 'Israël' mène à Gaza une guerre d’extermination impliquant meurtres, famine, destruction et déplacements forcés, en méprisant totalement les appels internationaux et les ordres de la Cour internationale de justice de cesser ses attaques.

Cette guerre, soutenue par les États-Unis, a fait plus de 195.000 Palestiniens morts ou blessés (recensés), dont la majorité sont des enfants et des femmes, plus de 10.000 disparus, des centaines de milliers de déplacés, et une famine qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, dont nombre d’enfants.

Rédaction Palinfo -

11.07.25