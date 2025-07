!!Génocide à Gaza: J 646!!: La mer comme nouvelle méthode d’action

Nouvelle flottille «Handala» contre le blocus de Gaza

Près d’un mois s’est écoulé depuis le départ de la première flottille, la Madleen, dont l’objectif était de briser le blocus humanitaire imposé à Gaza par 'Israël', d’apporter de l’aide humanitaire et médicale, ainsi que de dénoncer les crimes commis par 'Israël' et l’impunité dont il bénéficie de la part de nos États.

À bord se trouvaient 12 civils non armés, journalistes, médecins, activistes, parmi lesquels l’eurodéputée Rima Hassan. Cette initiative avait suscité un soutien populaire sans précédent, marqué notamment par l’occupation de la place de la République lors de l’arrestation et de la détention jugée illégale des passagers du bateau.

Le 12 juin, jour de son retour, Rima Hassan annonçait déjà devant une foule rassemblée à République qu’un nouveau bateau devait repartir.

Aujourd’hui, ces militants témoignent des conditions de leur détention et des enjeux politiques et médiatiques que cette arrestation a représenté pour 'Israël' et pour la cause palestinienne. La Coalition pour la flottille de la liberté (FFC) prévoit ainsi le départ d’un nouveau bateau le 13 juillet depuis la Sicile, en Italie .

Ce navire, baptisé Handala, porte le nom du personnage créé en 1969 par le caricaturiste palestinien Naji al-Ali, assassiné par balle à Londres. Handala, figure emblématique de la résistance palestinienne, symbolise à la fois l’horreur des conditions de vie des enfants palestiniens, le refus de rester silencieux et l’espoir d’une Palestine libre. Dans ce contexte, la nouvelle action est dédiée plus spécifiquement aux enfants palestiniens, représentés par ce Handala qui ne se retournera pas tant que la Palestine ne sera pas libérée.

Une initiative qui intervient en réaction à un blocus meurtrier et délibéré

Un bateau portant le même nom était déjà parti en septembre 2024 depuis Oslo. Mais aujourd’hui, la situation s’aggrave. Depuis le 18 mars 2025, date à laquelle 'Israël' a rompu le cessez-le-feu, plus de 6.572 Palestiniens ont été tués, dont au moins 700 abattus alors qu’ils attendaient une distribution d’aide humanitaire.

Cette aide est désormais gérée non plus par l’ONU, mais par le Gaza Humanitarian Foundation (GHF), structure contrôlée par les États-Unis et Israël. La FFC dénonce cette gestion comme «un piège mortel déguisé en programme d’aide, une structure de contrôle et de cruauté au service du génocide israélien».

Comme la précédente, cette nouvelle flottille embarquera des médecins, des avocats, des militants, des journalistes, et d’autres civils engagés. Le communiqué du FFC défini cette démarche: «Nous ne sommes pas des gouvernements. Nous sommes des personnes qui agissent là où les institutions ont échoué.»

Rédaction Agence Medias Palestine -

10.07.25